https://ria.ru/20220826/germaniya-1812268833.html

Доверие потребителей к экономике Германии обновило антирекорд

Доверие потребителей к экономике Германии обновило антирекорд - РИА Новости, 26.08.2022

Доверие потребителей к экономике Германии обновило антирекорд

Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь сократился до минус 36,5 пункта с пересмотренного значения августа в минус 30,9... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:07

2022-08-26T12:07

2022-08-26T12:07

экономика

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на сентябрь сократился до минус 36,5 пункта с пересмотренного значения августа в минус 30,9 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ждали показателя на уровне минус 31,8 пункта. Показатель за август был пересмотрен до минус 30,9 пункта с минус 30,6 пункта.Таким образом, показатель достиг нового антирекорда, отмечается в релизе.При этом индекс ожидания роста заработных плат в августе чуть подрос - до минус 45,3 пункта с рекордного минимума в минус 45,7 пункта в июле, а "готовность потребителей покупать" сократилась до минимума с 2008 года - минус 15,7 пункта против минус 14,5 пункта месяцем ранее.Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране вырос до минус 17,6 пункта с минус 18,2 пункта месяцем ранее."Опасения значительно повышения стоимости энергии в ближайшие месяцы вынуждают многие домохозяйства принимать меры предосторожности и откладывать деньги на будущие счета за электроэнергию. Это еще больше ослабляет потребительские настроения", - прокомментировал эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Burkl).

https://ria.ru/20220823/energonositeli-1811673435.html

https://ria.ru/20220824/germaniya-1811869516.html

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экономика