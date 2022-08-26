https://ria.ru/20220826/gaz-1812431537.html

Европа встала в фарватер политики США по газу, заявил Медведев

Европа встала в фарватер политики США по газу, заявил Медведев - РИА Новости, 26.08.2022

Европа встала в фарватер политики США по газу, заявил Медведев

Россия не хочет перекрывать газ Европе, десятилетиями его поставляла, но та встала в фарватер политики США, если ФРГ хочет покупать СПГ в Канаде, хотя это в... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:26

2022-08-26T21:26

2022-08-26T21:26

европа

россия

сша

экономика

в мире

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798752946_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_19e7d02fb1e11e5312776151505341ed.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия не хочет перекрывать газ Европе, десятилетиями его поставляла, но та встала в фарватер политики США, если ФРГ хочет покупать СПГ в Канаде, хотя это в разы дороже, чем трубопроводный из России, пусть покупает, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.Он напомнил о сделанном во время президентства Трампа предложении США поставлять сжиженный природный газ."Это очень дорого, это почти нереально. Но сейчас Европа довела себя до такого положения, когда она по-серьезному рассматривает этот вариант. Трубный газ гораздо дешевле, а сжиженный природный газ страшно дорогой", - отметил Медведев."Дошло до того, что канцлер Шольц поехал в Канаду договариваться о поставках сжиженного природного газа, мотивируя свое желание тем, что лучше покупать газ в демократической, близкой стране, чем у России. Ну, пусть покупает", - заключил он.

https://ria.ru/20220826/gaz-1812312712.html

европа

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, россия, сша, экономика, в мире, дмитрий медведев