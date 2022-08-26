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Европа встала в фарватер политики США по газу, заявил Медведев - РИА Новости, 26.08.2022
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Европа встала в фарватер политики США по газу, заявил Медведев
Европа встала в фарватер политики США по газу, заявил Медведев - РИА Новости, 26.08.2022
Европа встала в фарватер политики США по газу, заявил Медведев
Россия не хочет перекрывать газ Европе, десятилетиями его поставляла, но та встала в фарватер политики США, если ФРГ хочет покупать СПГ в Канаде, хотя это в... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:26
2022-08-26T21:26
европа
россия
сша
экономика
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия не хочет перекрывать газ Европе, десятилетиями его поставляла, но та встала в фарватер политики США, если ФРГ хочет покупать СПГ в Канаде, хотя это в разы дороже, чем трубопроводный из России, пусть покупает, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.Он напомнил о сделанном во время президентства Трампа предложении США поставлять сжиженный природный газ."Это очень дорого, это почти нереально. Но сейчас Европа довела себя до такого положения, когда она по-серьезному рассматривает этот вариант. Трубный газ гораздо дешевле, а сжиженный природный газ страшно дорогой", - отметил Медведев."Дошло до того, что канцлер Шольц поехал в Канаду договариваться о поставках сжиженного природного газа, мотивируя свое желание тем, что лучше покупать газ в демократической, близкой стране, чем у России. Ну, пусть покупает", - заключил он.
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европа, россия, сша, экономика, в мире, дмитрий медведев
Европа, Россия, США, Экономика, В мире, Дмитрий Медведев
21:26 26.08.2022
 
Европа встала в фарватер политики США по газу, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: Европа встала в фарватер политики США по поставкам газа

© AP Photo / Mindaugas KulbisГазокомпрессорная станция в Литве
Газокомпрессорная станция в Литве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Газокомпрессорная станция в Литве . Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия не хочет перекрывать газ Европе, десятилетиями его поставляла, но та встала в фарватер политики США, если ФРГ хочет покупать СПГ в Канаде, хотя это в разы дороже, чем трубопроводный из России, пусть покупает, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Мы ничего не хотим перекрывать. Мы десятилетиями поставляли газ в Европу. Европа была довольна, и мы были довольны. Значит, отношения должны быть прагматичными. Но сейчас Европа встала в фарватер американской политики", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
Он напомнил о сделанном во время президентства Трампа предложении США поставлять сжиженный природный газ.
"Это очень дорого, это почти нереально. Но сейчас Европа довела себя до такого положения, когда она по-серьезному рассматривает этот вариант. Трубный газ гораздо дешевле, а сжиженный природный газ страшно дорогой", - отметил Медведев.
"Дошло до того, что канцлер Шольц поехал в Канаду договариваться о поставках сжиженного природного газа, мотивируя свое желание тем, что лучше покупать газ в демократической, близкой стране, чем у России. Ну, пусть покупает", - заключил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Алжирский газ не решит проблему с газоснабжением во Франции, заявил Макрон
 
ЕвропаРоссияСШАЭкономикаВ миреДмитрий Медведев
 
 
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