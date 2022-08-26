https://ria.ru/20220826/gaz-1812315854.html

Норвежский министр не поддержал поставки газа в ЕС по фиксированной цене

Норвежский министр не поддержал поставки газа в ЕС по фиксированной цене - РИА Новости, 26.08.2022

Норвежский министр не поддержал поставки газа в ЕС по фиксированной цене

Норвегия не будет просить свои энергетические компании заключать долгосрочные контракты на поставку газа по фиксированной цене ради снижения растущих расходов... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:52

2022-08-26T14:52

2022-08-26T14:52

природный газ

экономика

европа

северный поток

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норвегия

евросоюз

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Норвегия не будет просить свои энергетические компании заключать долгосрочные контракты на поставку газа по фиксированной цене ради снижения растущих расходов для европейских потребителей, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо норвежского министра нефти и энергетики Терье Аасланда в парламент.Газета Financial Times на минувшей неделе писала, что европейские компании, занимающиеся закупками газа, начинают обсуждать, что Норвегии стоило бы снизить цены. В качестве одного из вариантов предлагалось заключение долгосрочных контрактов по ценам значительно ниже сегодняшних спотовых, например, на уровне, эквивалентном 150-200 долларам за баррель нефти, что все равно было бы намного выше среднего исторического уровня."Я не планирую проводить политику, при которой нефтегазовым компаниям на норвежском континентальном шельфе будет предписано заключать контракты на поставку газа по фиксированной цене", - приводит слова Аасланда агентство.Министр добавил, что вместо этого Норвегия должна сосредоточиться на поставках как можно большего количества газа, чтобы удовлетворить растущий спрос и оставаться надежным поставщиком.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками газа из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу - Европе" вовсе прекратились.Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на бирже ICE (по индексу TTF), по расчетам РИА Новости, резко выросла, почти на 50%, с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до примерно 1805 долларов в июле, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. А в конце августа газовые котировки держатся уже у отметки в 3000 долларов и несколько раз обновляли исторические максимумы расчетной цены. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

https://ria.ru/20220826/gaz-1812291517.html

https://ria.ru/20220826/potok-1812204355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, европа, северный поток, в мире, норвегия, евросоюз, россия