https://ria.ru/20220826/gaiman-1812314527.html

Нил Гейман саботировал съемки фильма по своему произведению

Нил Гейман саботировал съемки фильма по своему произведению - РИА Новости, 26.08.2022

Нил Гейман саботировал съемки фильма по своему произведению

Нил Гейман саботировал съемки фильма "Песочный человек" по серии своих графических романов. В этом писатель признался Rolling Stone. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:45

2022-08-26T17:45

2022-08-26T17:45

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Нил Гейман саботировал съемки фильма "Песочный человек" по серии своих графических романов. В этом писатель признался Rolling Stone. Сценарий ему прислал продюсер Джон Питерс. И Гейману он совсем не понравился. "Я не прочитал весь скрипт — не осилил. (...) Это была какая-то каша. Там указывались механические пауки", — вспоминает автор."Самое важное, что Люцифер, Морфей и Коринфиан в нем были тройняшками. И все сводилось к гонке за то, чтобы получить рубин, шлем и мешок с песком до полуночи 1999 года, до начала нового тысячелетия. Потому что победителем станет тот, кто все это получит. И вот и весь сюжет", — утверждает Гейман.По его словам, он заявил сотруднику из офиса Питерса, что "в этом сценарии нет ничего, что могло бы понравиться". После он анонимно отправил сценарий в редакцию сайта Ainʼt It Cool News. Вскоре там вышла статья, в которой скрипт назвали худшим из тех, что когда-либо присылали журналистам этого портала. После случившегося Питерс переключился на "Дикий, дикий Запад". И фильм по тому сценарию так и не сняли.Недавно состоялась премьера сериала "Песочный человек". И Гейман стал одним из продюсером этого шоу.

https://ria.ru/20220825/tolkin-1812011042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, книги, знаменитости, звезды