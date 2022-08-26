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Нил Гейман саботировал съемки фильма по своему произведению
Нил Гейман саботировал съемки фильма по своему произведению - РИА Новости, 26.08.2022
Нил Гейман саботировал съемки фильма по своему произведению
Нил Гейман саботировал съемки фильма "Песочный человек" по серии своих графических романов. В этом писатель признался Rolling Stone. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:45
2022-08-26T17:45
2022-08-26T17:45
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Нил Гейман саботировал съемки фильма "Песочный человек" по серии своих графических романов. В этом писатель признался Rolling Stone. Сценарий ему прислал продюсер Джон Питерс. И Гейману он совсем не понравился. "Я не прочитал весь скрипт — не осилил. (...) Это была какая-то каша. Там указывались механические пауки", — вспоминает автор."Самое важное, что Люцифер, Морфей и Коринфиан в нем были тройняшками. И все сводилось к гонке за то, чтобы получить рубин, шлем и мешок с песком до полуночи 1999 года, до начала нового тысячелетия. Потому что победителем станет тот, кто все это получит. И вот и весь сюжет", — утверждает Гейман.По его словам, он заявил сотруднику из офиса Питерса, что "в этом сценарии нет ничего, что могло бы понравиться". После он анонимно отправил сценарий в редакцию сайта Ainʼt It Cool News. Вскоре там вышла статья, в которой скрипт назвали худшим из тех, что когда-либо присылали журналистам этого портала. После случившегося Питерс переключился на "Дикий, дикий Запад". И фильм по тому сценарию так и не сняли.Недавно состоялась премьера сериала "Песочный человек". И Гейман стал одним из продюсером этого шоу.
https://ria.ru/20220825/tolkin-1812011042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, книги, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Книги, Знаменитости, звезды
Нил Гейман саботировал съемки фильма по своему произведению
Нил Гейман саботировал съемки фильма "Песочный человек" по своему произведению
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Нил Гейман саботировал съемки фильма "Песочный человек" по серии своих графических романов. В этом писатель признался
Rolling Stone.
Сценарий ему прислал продюсер Джон Питерс. И Гейману он совсем не понравился.
"Я не прочитал весь скрипт — не осилил. (...) Это была какая-то каша. Там указывались механические пауки", — вспоминает автор.
"Самое важное, что Люцифер, Морфей и Коринфиан в нем были тройняшками. И все сводилось к гонке за то, чтобы получить рубин, шлем и мешок с песком до полуночи 1999 года, до начала нового тысячелетия. Потому что победителем станет тот, кто все это получит. И вот и весь сюжет", — утверждает Гейман.
По его словам, он заявил сотруднику из офиса Питерса, что "в этом сценарии нет ничего, что могло бы понравиться".
"Я сказал ему, что это был худший скрипт, который я когда-либо читал", — говорит Гейман.
После он анонимно отправил сценарий в редакцию сайта Ainʼt It Cool News. Вскоре там вышла статья, в которой скрипт назвали худшим из тех, что когда-либо присылали журналистам этого портала.
После случившегося Питерс переключился на "Дикий, дикий Запад". И фильм по тому сценарию так и не сняли.
Недавно состоялась премьера сериала "Песочный человек". И Гейман стал одним из продюсером этого шоу.