https://ria.ru/20220826/frantsiya-1812207124.html

Макрон заявил о создании комиссии по изучению колониального прошлого

Макрон заявил о создании комиссии по изучению колониального прошлого - РИА Новости, 26.08.2022

Макрон заявил о создании комиссии по изучению колониального прошлого

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании совместной комиссии для изучения колониального прошлого в отношениях с Алжиром. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T01:05

2022-08-26T01:05

2022-08-26T01:05

в мире

алжир (республика)

эммануэль макрон

абдельмаджид теббун

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании совместной комиссии для изучения колониального прошлого в отношениях с Алжиром.Прибывший в Алжир Макрон в четверг встречался с президентом североафриканской страны Абельмаджидом Теббуном.Президент отметил, что сотрудники будут иметь доступ к французским архивам и смогут изучать их "без каких-либо табу".Визит Макрона в Алжир продлится до 27 августа. Как ожидается, в дальнейшем он обсудит с алжирским руководством вопрос добычи углеводородов, цифровые инновации, совместное кинопроизводство и борьбу с терроризмом.

https://ria.ru/20220825/makron-1812168655.html

алжир (республика)

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в мире, алжир (республика), эммануэль макрон, абдельмаджид теббун