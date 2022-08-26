https://ria.ru/20220826/frantsiya-1812207124.html
Макрон заявил о создании комиссии по изучению колониального прошлого
Макрон заявил о создании комиссии по изучению колониального прошлого - РИА Новости, 26.08.2022
Макрон заявил о создании комиссии по изучению колониального прошлого
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании совместной комиссии для изучения колониального прошлого в отношениях с Алжиром. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T01:05
2022-08-26T01:05
2022-08-26T01:05
в мире
алжир (республика)
эммануэль макрон
абдельмаджид теббун
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании совместной комиссии для изучения колониального прошлого в отношениях с Алжиром.Прибывший в Алжир Макрон в четверг встречался с президентом североафриканской страны Абельмаджидом Теббуном.Президент отметил, что сотрудники будут иметь доступ к французским архивам и смогут изучать их "без каких-либо табу".Визит Макрона в Алжир продлится до 27 августа. Как ожидается, в дальнейшем он обсудит с алжирским руководством вопрос добычи углеводородов, цифровые инновации, совместное кинопроизводство и борьбу с терроризмом.
https://ria.ru/20220825/makron-1812168655.html
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в мире, алжир (республика), эммануэль макрон, абдельмаджид теббун
В мире, Алжир (республика), Эммануэль Макрон, Абдельмаджид Теббун
Макрон заявил о создании комиссии по изучению колониального прошлого
Макрон заявил о создании комиссии для изучения колониальных отношений с Алжиром
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании совместной комиссии для изучения колониального прошлого в отношениях с Алжиром.
Прибывший в Алжир Макрон в четверг встречался с президентом североафриканской страны Абельмаджидом Теббуном.
"У нас сложное и болезненное общее прошлое, и мы решили создать совместную комиссию историков, чтобы рассмотреть весь этот исторический период - от начала колонизации до освободительной войны", - приводит слова французского лидера телеканал RTL.
Президент отметил, что сотрудники будут иметь доступ к французским архивам и смогут изучать их "без каких-либо табу".
Визит Макрона в Алжир продлится до 27 августа. Как ожидается, в дальнейшем он обсудит с алжирским руководством вопрос добычи углеводородов, цифровые инновации, совместное кинопроизводство и борьбу с терроризмом.