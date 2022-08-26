Рейтинг@Mail.ru
Макрон заявил о создании комиссии по изучению колониального прошлого - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/frantsiya-1812207124.html
Макрон заявил о создании комиссии по изучению колониального прошлого
Макрон заявил о создании комиссии по изучению колониального прошлого - РИА Новости, 26.08.2022
Макрон заявил о создании комиссии по изучению колониального прошлого
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании совместной комиссии для изучения колониального прошлого в отношениях с Алжиром. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T01:05
2022-08-26T01:05
в мире
алжир (республика)
эммануэль макрон
абдельмаджид теббун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792154191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c511c1097ee94e39621da89f23575006.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании совместной комиссии для изучения колониального прошлого в отношениях с Алжиром.Прибывший в Алжир Макрон в четверг встречался с президентом североафриканской страны Абельмаджидом Теббуном.Президент отметил, что сотрудники будут иметь доступ к французским архивам и смогут изучать их "без каких-либо табу".Визит Макрона в Алжир продлится до 27 августа. Как ожидается, в дальнейшем он обсудит с алжирским руководством вопрос добычи углеводородов, цифровые инновации, совместное кинопроизводство и борьбу с терроризмом.
https://ria.ru/20220825/makron-1812168655.html
алжир (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792154191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_698de0539d7d8c02d9155400a4045ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алжир (республика), эммануэль макрон, абдельмаджид теббун
В мире, Алжир (республика), Эммануэль Макрон, Абдельмаджид Теббун
01:05 26.08.2022
 
Макрон заявил о создании комиссии по изучению колониального прошлого

Макрон заявил о создании комиссии для изучения колониальных отношений с Алжиром

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании совместной комиссии для изучения колониального прошлого в отношениях с Алжиром.
Прибывший в Алжир Макрон в четверг встречался с президентом североафриканской страны Абельмаджидом Теббуном.
"У нас сложное и болезненное общее прошлое, и мы решили создать совместную комиссию историков, чтобы рассмотреть весь этот исторический период - от начала колонизации до освободительной войны", - приводит слова французского лидера телеканал RTL.
Президент отметил, что сотрудники будут иметь доступ к французским архивам и смогут изучать их "без каких-либо табу".
Визит Макрона в Алжир продлится до 27 августа. Как ожидается, в дальнейшем он обсудит с алжирским руководством вопрос добычи углеводородов, цифровые инновации, совместное кинопроизводство и борьбу с терроризмом.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 18:56
Макрон прибыл в Алжир с официальным визитом
 
В миреАлжир (республика)Эммануэль МакронАбдельмаджид Теббун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала