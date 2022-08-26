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Премьера фильма "Недетский дом" пройдет 29 августа на ММКФ

Премьера фильма "Недетский дом" пройдет 29 августа на ММКФ - РИА Новости, 26.08.2022

Премьера фильма "Недетский дом" пройдет 29 августа на ММКФ

Светская премьера фильма "Недетский дом" (18+) состоится в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля 29 августа. В широкий российский прокат фильм... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:15

2022-08-26T16:15

2022-08-26T16:15

пресс-релизы

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МОСКВА, 26 авг - Пресс-служба фильма "Недетский дом". Светская премьера фильма "Недетский дом" (18+) состоится в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля 29 августа. В широкий российский прокат фильм выйдет 15 сентября Перед показом фильм представят режиссер Михаил Расходников, продюсеры Анастасия Акопян, Александр Калушкин и Константин Ёлкин, актёры фильма Александр Панин, Полина Ватага и другие члены съемочной группы. Гостями премьеры станут блогеры и звёзды кино и телевидения.Сбор гостей: 18:30, Начало показа: 19:30.Приглашаем телеканалы к освещению премьеры. Ждём ваши заявки на аккредитацию до 18:00 26 августа.Журналистам, аккредитованным на ММКФ, дополнительная аккредитация не требуется.23 августа в Доме кино состоялась пресс-конференция, посвященная российской программе ММКФ. Продюсеры картины охотно прокомментировали премьеру фильма на большом экране:Продюсер фильма Анастасия Акопян:"Премьера "Недетского дома" в рамках ММКФ — большая честь для нас, потому что Московский кинофестиваль десятилетиями поддерживает выдающиеся фильмы, воспитывает вкус к самому разнообразному кино и расширяет зрительские горизонты. Наш фильм хорошо впишется в программу этого года. Несмотря на доступность истории, он хлёсткий и запоминающийся, и наверняка перевернет восприятие каждого зрителя, который его посмотрит".Продюсер фильма Александр Калушкин:"Недетский дом" — не только честный и художественно ёмкий фильм, но и социально заряженный. Мы рассчитываем, что он поможет изменить практику по вопросам сирот и сделать так, чтобы в нашей стране инициатива "Семья вместо детского дома" вышла на федеральный уровень и работала во всех регионах. Режиссер фильма очень внимательно работал с детьми-актёрами, а, учитывая, что многие из них жили в детских домах — это особенно остро отразилось на интонации фильма. Каждый, кто посмотрит фильм в прокате, поможет детям в России — вместе с продюсерами картины мы приняли решение с покупки каждого билета перечислять сумму в фонды, которые поддержали её выход"."Недетский дом" — откровенная и бескомпромиссная история о бунте детей против жестокосердия взрослых. Главные роли исполнили Иван Охлобыстин и Ирина Розанова. Картина вдохновлена книгой психиатра Андрея Петрушина "Недетский дом" и фильмом Динары Асановой "Пацаны". Сюжет рассказывает о противостоянии сирот и дирекции детского дома, который вместо спасения лишь укрепил в детях ощущение брошенности. В основу сценария легли реальные события. "Недетский дом" — это понятный любому человеку фильм-вызов, заявляющий о том, что дети нашей страны в беде, их нужно спасать, надо изменить курс: от учреждений к семье, от формальности к любви.Режиссер Михаил Расходников ("Временные трудности", "Дорогой папа") выступает против детских домов, но за поддержку и развитие приемных семей. Он убежден — в фильме нет отрицательных персонажей, у каждого из героев своя правда и они все пытаются найти выход из ситуации, но ищут то, чего в детском доме не может быть – Любовь:"Любое существо на планете воспитывает детей любовью и никаким формальным или организационным подходом это не заменишь. Это очевидный и давно проверенный факт. Всем родителям с детьми говорят, что школа или любое образовательное учреждение не может воспитать человека, это может сделать только семья. А почему же тогда мы соглашаемся с тем, что учреждение воспитывает детей без родителей? Любовь — это единственная правда, и она нужна не только детям, но и всем людям, которые могут им помочь. Герой Сергея Бондарчука в фильме "Судьба человека" потерял всё, но, усыновив мальчика, вновь обрёл потерянные смыслы жизни. Чем больше отдаёшь любви, тем больше ее получаешь. Мы надеемся, что люди, которые посмотрят наш фильм, испытают это чувство и изменят мир и для детей, и для себя".Усиливает смысловой накал фильма яркий актерский ансамбль. Известным артистам составили компанию юные, но многообещающие актеры. С дебютом в большом кино выступил исполнитель роли Литвы Александр Панин, сын Андрея Панина ("Водитель для Веры", "Бригада", "Граница: Таежный роман"). Саша не думал об актерской карьере и учился на юриста, но поменял решение после успешного прохождения проб. Полина Ватага ("Белый снег", "#хочувигру") исполнила роль бунтарки Инны. Большинство юных актеров фильма воспитывались в детских домах, именно благодаря им фильм звучит честно.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы