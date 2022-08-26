10:00 26.08.2022 (обновлено: 10:22 29.08.2022)
В Коломенском пройдет фестиваль славянского искусства
XI фестиваль славянского искусства "Русское поле" состоится в Коломенском
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Русское поле"Участники фестиваля славянского искусства "Русское поле"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Русское поле"
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. XI фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 27 августа 2022, сообщает пресс-служба.
Смотр посвящен Году культурного наследия народов России, а также 875-летию Москвы.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Русское поле"Участники фестиваля славянского искусства "Русское поле"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Русское поле"
Участники фестиваля славянского искусства "Русское поле"
"Крупнейшее фольклорное мероприятие столицы вновь объединит людей, влюбленных в историю России, ее песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство", — говорится в пресс-релизе.
Ожидается, что на "Русское поле" съедутся не менее двух тысяч участников из разных регионов страны.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Русское поле"Участники фестиваля славянского искусства "Русское поле"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Русское поле"
Участники фестиваля славянского искусства "Русское поле"
Будут работать уже хорошо знакомые гостям и новые тематические площадки. Там можно приобрести сувениры, изучить гончарное искусство, посмотреть театральные постановки, увидеть коллекции костюмов и попробовать древнерусские блюда.
Запланированы конкурсы. Также жюри смотра выберет победителей в восьми номинациях, в том числе лучшие хоровые, хореографические, инструментальные коллективы.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Русское поле"Участники фестиваля славянского искусства "Русское поле"
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Русское поле"
Участники фестиваля славянского искусства "Русское поле"
В этом году "Русское поле" впервые пройдет в двух форматах. Принять участие можно будет и офлайн, и онлайн. Прямую трансляцию основных событий проведут на сайте фестиваля и его страницах в социальных сетях.
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