https://ria.ru/20220826/festival-1804862909.html

В Коломенском пройдет фестиваль славянского искусства

В Коломенском пройдет фестиваль славянского искусства - РИА Новости, 29.08.2022

В Коломенском пройдет фестиваль славянского искусства

XI фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 27 августа 2022, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-26T10:00

2022-08-26T10:00

2022-08-29T10:22

культура

новости культуры

русское поле

москва

музей-заповедник "коломенское"

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. XI фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 27 августа 2022, сообщает пресс-служба. Смотр посвящен Году культурного наследия народов России, а также 875-летию Москвы. "Крупнейшее фольклорное мероприятие столицы вновь объединит людей, влюбленных в историю России, ее песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство", — говорится в пресс-релизе. Ожидается, что на "Русское поле" съедутся не менее двух тысяч участников из разных регионов страны.Будут работать уже хорошо знакомые гостям и новые тематические площадки. Там можно приобрести сувениры, изучить гончарное искусство, посмотреть театральные постановки, увидеть коллекции костюмов и попробовать древнерусские блюда.Запланированы конкурсы. Также жюри смотра выберет победителей в восьми номинациях, в том числе лучшие хоровые, хореографические, инструментальные коллективы. В этом году "Русское поле" впервые пройдет в двух форматах. Принять участие можно будет и офлайн, и онлайн. Прямую трансляцию основных событий проведут на сайте фестиваля и его страницах в социальных сетях.

https://ria.ru/20220826/venezuela-1812252213.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, русское поле, москва, музей-заповедник "коломенское"