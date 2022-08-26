https://ria.ru/20220826/evakuatsiya-1812425882.html

Киевский чиновник не исключил принудительной эвакуации жителей столицы

Киевский чиновник не исключил принудительной эвакуации жителей столицы - РИА Новости, 26.08.2022

Киевский чиновник не исключил принудительной эвакуации жителей столицы

Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук заявил, что власти украинской столицы прорабатывают варианты... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T20:53

2022-08-26T20:53

2022-08-26T20:53

в мире

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук заявил, что власти украинской столицы прорабатывают варианты возможной принудительной эвакуации жителей города.По словам чиновника, угроза удара по правительственному кварталу существует с конца февраля. В то же время он отметил, что "пока решение о принудительной эвакуации не принято".Ткачук заявил, что "люди, живущие возле объектов критической инфраструктуры, всегда должны осознавать, что по этим объектам может быть нанесен удар", потому самостоятельно должны решить, нужно ли им возвращаться в город и жить рядом с этими объектами.Чиновник также сообщил, что киевские городские власти уже начинают тренировку эвакуационных комиссий для того, чтобы понимать, как будет проводиться эвакуация того или иного района или всего города.

https://ria.ru/20220826/teroborona-1812299875.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев