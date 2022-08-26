https://ria.ru/20220826/evakuatsiya-1812425882.html
Киевский чиновник не исключил принудительной эвакуации жителей столицы
Киевский чиновник не исключил принудительной эвакуации жителей столицы - РИА Новости, 26.08.2022
Киевский чиновник не исключил принудительной эвакуации жителей столицы
Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук заявил, что власти украинской столицы прорабатывают варианты... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T20:53
2022-08-26T20:53
2022-08-26T20:53
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук заявил, что власти украинской столицы прорабатывают варианты возможной принудительной эвакуации жителей города.По словам чиновника, угроза удара по правительственному кварталу существует с конца февраля. В то же время он отметил, что "пока решение о принудительной эвакуации не принято".Ткачук заявил, что "люди, живущие возле объектов критической инфраструктуры, всегда должны осознавать, что по этим объектам может быть нанесен удар", потому самостоятельно должны решить, нужно ли им возвращаться в город и жить рядом с этими объектами.Чиновник также сообщил, что киевские городские власти уже начинают тренировку эвакуационных комиссий для того, чтобы понимать, как будет проводиться эвакуация того или иного района или всего города.
https://ria.ru/20220826/teroborona-1812299875.html
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в мире, украина, киев
Киевский чиновник не исключил принудительной эвакуации жителей столицы
Киевский чиновник Ткачук не исключил принудительной эвакуации жителей украинской столицы
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук заявил
, что власти украинской столицы прорабатывают варианты возможной принудительной эвакуации жителей города.
"Мы рассматриваем варианты вплоть до принудительной эвакуации, система должна быть готова к этому", - сказал Ткачук в интервью изданию "Главком", отвечая на вопрос о том, рассматривалась ли возможность эвакуации людей, проживающих в правительственном квартале Киева.
По словам чиновника, угроза удара по правительственному кварталу существует с конца февраля. В то же время он отметил, что "пока решение о принудительной эвакуации не принято".
Ткачук заявил, что "люди, живущие возле объектов критической инфраструктуры, всегда должны осознавать, что по этим объектам может быть нанесен удар", потому самостоятельно должны решить, нужно ли им возвращаться в город и жить рядом с этими объектами.
Чиновник также сообщил, что киевские городские власти уже начинают тренировку эвакуационных комиссий для того, чтобы понимать, как будет проводиться эвакуация того или иного района или всего города.