https://ria.ru/20220826/euronews-1812421328.html

Украинское информагентство обвинило Euronews в пророссийской позиции

Украинское информагентство обвинило Euronews в пророссийской позиции - РИА Новости, 26.08.2022

Украинское информагентство обвинило Euronews в пророссийской позиции

Украинское информационное агентство УНИАН обвинило телеканал Euronews в пророссийской позиции при освещении событий на Украине. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T20:17

2022-08-26T20:17

2022-08-26T20:53

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украинское информационное агентство УНИАН обвинило телеканал Euronews в пророссийской позиции при освещении событий на Украине."Euronews продолжает отрабатывать задачи кремлевской пропаганды: подбор материалов, текстов и общая позиция русскоязычной редакции выглядит не просто необъективной, а откровенно пророссийской", — говорится в статье.В частности, в украинском СМИ вызывало недовольство, что в материалах Euronews рассказывается об опасности обстрелов Запорожской АЭС, что может привести к ядерной катастрофе.Авторов статьи также возмутил ответ руководства Euronews украинскому Госагентству по телевидению и радиовещанию, которое ранее обвинило телеканал в "продвижении российских нарративов". Тогда европейская редакция канала заявила, что "предоставление объективных, беспристрастных новостей для аудитории было и остается целью Euronews во всех ее языковых редакциях".Комментарием Euronews РИА Новости пока не располагает.Это не первый случай, когда украинские СМИ и политики высказывают недовольство освещением событий на Украине европейскими СМИ. В августе представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко пожаловался, что немецкое издание Deutsche Welle* продвигает "нарративы российской пропаганды".Также украинские депутаты пожаловались на канцлера Германии Олафа Шольца за то, что тот признался в обещании не принимать Украину в НАТО ближайшие 30 лет.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20220818/germaniya-1810423507.html

https://ria.ru/20220724/orban-1804574170.html

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в мире, олег николенко, олаф шольц, россия, украина, запорожская аэс, мид украины, нато, германия