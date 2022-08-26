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Украинское информагентство обвинило Euronews в пророссийской позиции - РИА Новости, 26.08.2022
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Украинское информагентство обвинило Euronews в пророссийской позиции
Украинское информагентство обвинило Euronews в пророссийской позиции - РИА Новости, 26.08.2022
Украинское информагентство обвинило Euronews в пророссийской позиции
Украинское информационное агентство УНИАН обвинило телеканал Euronews в пророссийской позиции при освещении событий на Украине. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T20:17
2022-08-26T20:53
в мире
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украинское информационное агентство УНИАН обвинило телеканал Euronews в пророссийской позиции при освещении событий на Украине."Euronews продолжает отрабатывать задачи кремлевской пропаганды: подбор материалов, текстов и общая позиция русскоязычной редакции выглядит не просто необъективной, а откровенно пророссийской", — говорится в статье.В частности, в украинском СМИ вызывало недовольство, что в материалах Euronews рассказывается об опасности обстрелов Запорожской АЭС, что может привести к ядерной катастрофе.Авторов статьи также возмутил ответ руководства Euronews украинскому Госагентству по телевидению и радиовещанию, которое ранее обвинило телеканал в "продвижении российских нарративов". Тогда европейская редакция канала заявила, что "предоставление объективных, беспристрастных новостей для аудитории было и остается целью Euronews во всех ее языковых редакциях".Комментарием Euronews РИА Новости пока не располагает.Это не первый случай, когда украинские СМИ и политики высказывают недовольство освещением событий на Украине европейскими СМИ. В августе представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко пожаловался, что немецкое издание Deutsche Welle* продвигает "нарративы российской пропаганды".Также украинские депутаты пожаловались на канцлера Германии Олафа Шольца за то, что тот признался в обещании не принимать Украину в НАТО ближайшие 30 лет.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20220818/germaniya-1810423507.html
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в мире, олег николенко, олаф шольц, россия, украина, запорожская аэс, мид украины, нато, германия
В мире, Олег Николенко, Олаф Шольц, Россия, Украина, Запорожская АЭС, МИД Украины, НАТО, Германия
20:17 26.08.2022 (обновлено: 20:53 26.08.2022)
 
Украинское информагентство обвинило Euronews в пророссийской позиции

Украинское информагентство обвинило телеканал Euronews в пророссийской позиции

CC BY 2.0 / Jeanne Menjoulet / Immeuble EuronewsШтаб-квартира телеканала Euronews во Франции
Штаб-квартира телеканала Euronews во Франции - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
CC BY 2.0 / Jeanne Menjoulet / Immeuble Euronews
Штаб-квартира телеканала Euronews во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украинское информационное агентство УНИАН обвинило телеканал Euronews в пророссийской позиции при освещении событий на Украине.
"Euronews продолжает отрабатывать задачи кремлевской пропаганды: подбор материалов, текстов и общая позиция русскоязычной редакции выглядит не просто необъективной, а откровенно пророссийской", — говорится в статье.
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МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за "пророссийские материалы"
В частности, в украинском СМИ вызывало недовольство, что в материалах Euronews рассказывается об опасности обстрелов Запорожской АЭС, что может привести к ядерной катастрофе.
Авторов статьи также возмутил ответ руководства Euronews украинскому Госагентству по телевидению и радиовещанию, которое ранее обвинило телеканал в "продвижении российских нарративов". Тогда европейская редакция канала заявила, что "предоставление объективных, беспристрастных новостей для аудитории было и остается целью Euronews во всех ее языковых редакциях".
Комментарием Euronews РИА Новости пока не располагает.
Это не первый случай, когда украинские СМИ и политики высказывают недовольство освещением событий на Украине европейскими СМИ. В августе представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко пожаловался, что немецкое издание Deutsche Welle* продвигает "нарративы российской пропаганды".
Также украинские депутаты пожаловались на канцлера Германии Олафа Шольца за то, что тот признался в обещании не принимать Украину в НАТО ближайшие 30 лет.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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В миреОлег НиколенкоОлаф ШольцРоссияУкраинаЗапорожская АЭСМИД УкраиныНАТОГермания
 
 
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