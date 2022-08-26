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СМИ: в Британии вырос спрос на солнечные батареи из-за цен на электричество
СМИ: в Британии вырос спрос на солнечные батареи из-за цен на электричество - РИА Новости, 26.08.2022
СМИ: в Британии вырос спрос на солнечные батареи из-за цен на электричество
Спрос на солнечные батареи в Великобритании растет из-за повышения тарифов на электроэнергию, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:56
2022-08-26T19:56
2022-08-26T19:56
цены
великобритания
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электричество
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Спрос на солнечные батареи в Великобритании растет из-за повышения тарифов на электроэнергию, передает агентство Блумберг."Спрос на установку солнечных батарей растет, в то время как британские семьи стремятся смягчить эффект от возросших счетов за электричество этой зимой", - говорится в сообщении.По словам владельца компании Alteron Electrics Джеза Бринклоу, ждать установки придется от двух до трех месяцев, хотя раньше требовался всего лишь один месяц. "Это все, чтобы сэкономить деньги", - прокомментировал он.Согласно данным Solar Energy UK, промышленной ассоциации Великобритании по солнечной энергии, развитие новых мощностей идет рекордными темпами. Во втором квартале этого года батареи на крышах домов произвели 95 мегаватт энергии, что в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.Хотя цена установки солнечных батарей от двух до пяти киловатт выросла на 15%, сроки окупаемости все равно сокращаются из-за роста цен на электричество.Ранее британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию на 54% до почти 2 тысяч фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. О следующем повышении максимума на оплату счетов, которое вступит силу в январе следующего года, будет объявлено 24 ноября. Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с января максимально допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5 066 фунтов, а с апреля – рекордные 6 552 фунта.
https://ria.ru/20220826/tseny-1812271675.html
https://ria.ru/20220826/britantsy-1812389851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены, великобритания, в мире, электричество
Цены, Великобритания, В мире, Электричество
СМИ: в Британии вырос спрос на солнечные батареи из-за цен на электричество
Bloomberg: британцы стали чаще покупать солнечные батареи из-за роста цен на электричество
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Спрос на солнечные батареи в Великобритании растет из-за повышения тарифов на электроэнергию, передает агентство Блумберг
.
"Спрос на установку солнечных батарей растет, в то время как британские семьи стремятся смягчить эффект от возросших счетов за электричество этой зимой", - говорится в сообщении.
По словам владельца компании Alteron Electrics Джеза Бринклоу, ждать установки придется от двух до трех месяцев, хотя раньше требовался всего лишь один месяц. "Это все, чтобы сэкономить деньги", - прокомментировал он.
Согласно данным Solar Energy UK, промышленной ассоциации Великобритании
по солнечной энергии, развитие новых мощностей идет рекордными темпами. Во втором квартале этого года батареи на крышах домов произвели 95 мегаватт энергии, что в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Хотя цена установки солнечных батарей от двух до пяти киловатт выросла на 15%, сроки окупаемости все равно сокращаются из-за роста цен на электричество.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию на 54% до почти 2 тысяч фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. О следующем повышении максимума на оплату счетов, которое вступит силу в январе следующего года, будет объявлено 24 ноября. Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с января максимально допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5 066 фунтов, а с апреля – рекордные 6 552 фунта.