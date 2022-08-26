https://ria.ru/20220826/ekzortsizm-1812299418.html

РПЦ опубликовала проект документа об отношении к экзорцизму

РПЦ опубликовала проект документа об отношении к экзорцизму - РИА Новости, 26.08.2022

РПЦ опубликовала проект документа об отношении к экзорцизму

Сайт Русской православной церкви (РПЦ) опубликовал проект документа, регламентирующего ее отношение к экзорцизму и практикам изгнания злых духов. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:47

2022-08-26T13:47

2022-08-26T13:47

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сайт Русской православной церкви (РПЦ) опубликовал проект документа, регламентирующего ее отношение к экзорцизму и практикам изгнания злых духов."Проект направляется в епархии Русской православной церкви для получения отзывов, а также публикуется с целью дискуссии на официальном сайте Межсоборного присутствия и на интернет-портале "Приходы". Возможность оставлять свои комментарии предоставляется всем желающим. Проект документа создан комиссией Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования", – говорится в сопровождающем документ сообщении.Комментарии к проекту, согласно сообщению, будут собираться аппаратом Межсоборного присутствия до 30 октября 2022 года.В апреле митрополит Будапештский и Венгерский (на тот момент – Волоколамский) Иларион (Алфеев) сообщил РИА Новости, что комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма для его рассмотрения Межсоборным присутствием.Документы, проекты которых готовятся в комиссиях Межсоборного присутствия, по окончании работы над ними в соответствующих комиссиях поступают в редакционную группу, после чего могут быть опубликованы в качестве проекта для внесения в них изменений и поправок.Межсоборное присутствие является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти РПЦ в подготовке важнейших решений, касающихся церковной жизни. Межсоборное присутствие обсуждает актуальные вопросы, относящиеся к сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, взаимоотношений церкви с обществом, государством, другими конфессиями и религиями.Задачей Межсоборного присутствия также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, а также подготовка проектов решений по этим вопросам.

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/ekzortsizm-1587877739.html

https://ria.ru/20220114/moleben-1767891589.html

https://ria.ru/20210410/ekzortsizm-1727687139.html

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2022

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, религия