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РПЦ опубликовала проект документа об отношении к экзорцизму - РИА Новости, 26.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220826/ekzortsizm-1812299418.html
РПЦ опубликовала проект документа об отношении к экзорцизму
РПЦ опубликовала проект документа об отношении к экзорцизму - РИА Новости, 26.08.2022
РПЦ опубликовала проект документа об отношении к экзорцизму
Сайт Русской православной церкви (РПЦ) опубликовал проект документа, регламентирующего ее отношение к экзорцизму и практикам изгнания злых духов. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:47
2022-08-26T13:47
религия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сайт Русской православной церкви (РПЦ) опубликовал проект документа, регламентирующего ее отношение к экзорцизму и практикам изгнания злых духов."Проект направляется в епархии Русской православной церкви для получения отзывов, а также публикуется с целью дискуссии на официальном сайте Межсоборного присутствия и на интернет-портале "Приходы". Возможность оставлять свои комментарии предоставляется всем желающим. Проект документа создан комиссией Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования", – говорится в сопровождающем документ сообщении.Комментарии к проекту, согласно сообщению, будут собираться аппаратом Межсоборного присутствия до 30 октября 2022 года.В апреле митрополит Будапештский и Венгерский (на тот момент – Волоколамский) Иларион (Алфеев) сообщил РИА Новости, что комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма для его рассмотрения Межсоборным присутствием.Документы, проекты которых готовятся в комиссиях Межсоборного присутствия, по окончании работы над ними в соответствующих комиссиях поступают в редакционную группу, после чего могут быть опубликованы в качестве проекта для внесения в них изменений и поправок.Межсоборное присутствие является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти РПЦ в подготовке важнейших решений, касающихся церковной жизни. Межсоборное присутствие обсуждает актуальные вопросы, относящиеся к сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, взаимоотношений церкви с обществом, государством, другими конфессиями и религиями.Задачей Межсоборного присутствия также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, а также подготовка проектов решений по этим вопросам.
https://radiosputnik.ria.ru/20201206/ekzortsizm-1587877739.html
https://ria.ru/20220114/moleben-1767891589.html
https://ria.ru/20210410/ekzortsizm-1727687139.html
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русская православная церковь, религия
Религия, Русская православная церковь, Религия
13:47 26.08.2022
 

РПЦ опубликовала проект документа об отношении к экзорцизму

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующая в храме
Верующая в храме - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сайт Русской православной церкви (РПЦ) опубликовал проект документа, регламентирующего ее отношение к экзорцизму и практикам изгнания злых духов.
"Проект направляется в епархии Русской православной церкви для получения отзывов, а также публикуется с целью дискуссии на официальном сайте Межсоборного присутствия и на интернет-портале "Приходы". Возможность оставлять свои комментарии предоставляется всем желающим. Проект документа создан комиссией Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования", – говорится в сопровождающем документ сообщении.
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Комментарии к проекту, согласно сообщению, будут собираться аппаратом Межсоборного присутствия до 30 октября 2022 года.
В апреле митрополит Будапештский и Венгерский (на тот момент – Волоколамский) Иларион (Алфеев) сообщил РИА Новости, что комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма для его рассмотрения Межсоборным присутствием.
Документы, проекты которых готовятся в комиссиях Межсоборного присутствия, по окончании работы над ними в соответствующих комиссиях поступают в редакционную группу, после чего могут быть опубликованы в качестве проекта для внесения в них изменений и поправок.
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Межсоборное присутствие является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти РПЦ в подготовке важнейших решений, касающихся церковной жизни. Межсоборное присутствие обсуждает актуальные вопросы, относящиеся к сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, взаимоотношений церкви с обществом, государством, другими конфессиями и религиями.
Задачей Межсоборного присутствия также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, а также подготовка проектов решений по этим вопросам.
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