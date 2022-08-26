https://ria.ru/20220826/ekranizatsiya-1812319838.html

Названы самые популярные книги, экранизированные за последний год

Названы самые популярные книги, экранизированные за последний год - РИА Новости, 26.08.2022

Названы самые популярные книги, экранизированные за последний год

Ко Дню российского кино "ЛитРес" составил рейтинг самых популярных у россиян книг, ставших основой для киноадаптаций, сообщает пресс-служба сервиса. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:02

2022-08-26T16:02

2022-08-26T17:14

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агата кристи (агата маллоуэн)

виктор пелевин

анна франк

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ко Дню российского кино "ЛитРес" составил рейтинг самых популярных у россиян книг, ставших основой для киноадаптаций, сообщает пресс-служба сервиса.На четвертой строчке — "Отблески Этерны" Веры Камши, на пятом — роман Виктора Пелевина "Empire V". На шестой и седьмой позиции — мемуары Сары Гай Форден "Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности" и детектив Агаты Кристи "Смерть на Ниле" о знаменитом бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. В десятку лидеров также попали произведения "Там, где раки поют" Делии Оуэнс, "Доводы рассудка" Джейн Остин и "Дневник Анны Франк".Как показывает статистика сервиса, выход экранизации напрямую влияет на продажи книги. Например, в начале февраля этого года, когда в России состоялась премьера фильма "Смерть на Ниле", спрос на одноименный роман Агаты Кристи вырос на 56 процентов за семь дней, предшествующих старту проката, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Продажи книги Фрэнка Герберта после премьеры фильма "Дюна" в сентябре 2021 года выросли в семь раз за первую неделю после выхода экранизации, если сравнивать с семью днями ранее. После выхода киноадаптаций в 4,6 раз вырос спрос на все книги серии "Бриджертоны", в 3,5 раза — на роман "Там, где раки поют".

https://ria.ru/20220825/tolkin-1812011042.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, книги, агата кристи (агата маллоуэн), виктор пелевин, анна франк