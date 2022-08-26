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Названы самые популярные книги, экранизированные за последний год - РИА Новости, 26.08.2022
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Культура
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Названы самые популярные книги, экранизированные за последний год
Названы самые популярные книги, экранизированные за последний год - РИА Новости, 26.08.2022
Названы самые популярные книги, экранизированные за последний год
Ко Дню российского кино "ЛитРес" составил рейтинг самых популярных у россиян книг, ставших основой для киноадаптаций, сообщает пресс-служба сервиса. РИА Новости, 26.08.2022
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2022-08-26T17:14
культура
новости культуры
кино и сериалы
книги
агата кристи (агата маллоуэн)
виктор пелевин
анна франк
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ко Дню российского кино "ЛитРес" составил рейтинг самых популярных у россиян книг, ставших основой для киноадаптаций, сообщает пресс-служба сервиса.На четвертой строчке — "Отблески Этерны" Веры Камши, на пятом — роман Виктора Пелевина "Empire V". На шестой и седьмой позиции — мемуары Сары Гай Форден "Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности" и детектив Агаты Кристи "Смерть на Ниле" о знаменитом бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. В десятку лидеров также попали произведения "Там, где раки поют" Делии Оуэнс, "Доводы рассудка" Джейн Остин и "Дневник Анны Франк".Как показывает статистика сервиса, выход экранизации напрямую влияет на продажи книги. Например, в начале февраля этого года, когда в России состоялась премьера фильма "Смерть на Ниле", спрос на одноименный роман Агаты Кристи вырос на 56 процентов за семь дней, предшествующих старту проката, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Продажи книги Фрэнка Герберта после премьеры фильма "Дюна" в сентябре 2021 года выросли в семь раз за первую неделю после выхода экранизации, если сравнивать с семью днями ранее. После выхода киноадаптаций в 4,6 раз вырос спрос на все книги серии "Бриджертоны", в 3,5 раза — на роман "Там, где раки поют".
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новости культуры, кино и сериалы, книги, агата кристи (агата маллоуэн), виктор пелевин, анна франк
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Книги, Агата Кристи (Агата Маллоуэн), Виктор Пелевин, Анна Франк
16:02 26.08.2022 (обновлено: 17:14 26.08.2022)
 
Названы самые популярные книги, экранизированные за последний год

"ЛитРес" составил рейтинг самых популярных книг, экранизированных за последний год

© Villeneuve Films / Warner Bros. (2020)Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма Дюна
© Villeneuve Films / Warner Bros. (2020)
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МОСКВА, 26 авг РИА Новости. Ко Дню российского кино "ЛитРес" составил рейтинг самых популярных у россиян книг, ставших основой для киноадаптаций, сообщает пресс-служба сервиса.
"Лидером рейтинга стал научно-фантастический роман "Дюна" Фрэнка Герберта. На втором месте — японский триллер "Поезд убийц" Котаро Исака, замыкает топ-3 историческая серия "Бриджертоны" Джулии Куин", — говорится в пресс-релизе.
На четвертой строчке — "Отблески Этерны" Веры Камши, на пятом — роман Виктора Пелевина "Empire V". На шестой и седьмой позиции — мемуары Сары Гай Форден "Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности" и детектив Агаты Кристи "Смерть на Ниле" о знаменитом бельгийском сыщике Эркюле Пуаро.
В десятку лидеров также попали произведения "Там, где раки поют" Делии Оуэнс, "Доводы рассудка" Джейн Остин и "Дневник Анны Франк".
Как показывает статистика сервиса, выход экранизации напрямую влияет на продажи книги. Например, в начале февраля этого года, когда в России состоялась премьера фильма "Смерть на Ниле", спрос на одноименный роман Агаты Кристи вырос на 56 процентов за семь дней, предшествующих старту проката, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Продажи книги Фрэнка Герберта после премьеры фильма "Дюна" в сентябре 2021 года выросли в семь раз за первую неделю после выхода экранизации, если сравнивать с семью днями ранее. После выхода киноадаптаций в 4,6 раз вырос спрос на все книги серии "Бриджертоны", в 3,5 раза — на роман "Там, где раки поют".
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