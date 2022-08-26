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В ДТП в Дагестане погибли два человека - РИА Новости, 26.08.2022
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В ДТП в Дагестане погибли два человека
В ДТП в Дагестане погибли два человека - РИА Новости, 26.08.2022
В ДТП в Дагестане погибли два человека
Легковушка столкнулась с грузовиком в Дагестане, два человека погибли, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Дагестана. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:08
2022-08-26T19:08
происшествия
астрахань
махачкала
авто
lada vesta
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МАХАЧКАЛА, 26 авг — РИА Новости. Легковушка столкнулась с грузовиком в Дагестане, два человека погибли, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Дагестана.По информации правоохранителей, 26 августа примерно в 1:35 на 215-м километре федеральной трассы Астрахань — Махачкала водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Камаз"."В результате ДТП водитель Lada Granta и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, ещё двое пассажиров автомобиля госпитализированы с различными телесными повреждениями", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220826/dtp-1812326490.html
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происшествия, астрахань, махачкала, авто, lada vesta
Происшествия, Астрахань, Махачкала, Авто, Lada Vesta
19:08 26.08.2022
 
В ДТП в Дагестане погибли два человека

В ДТП в Дагестане с участием легковушки и грузовика погибли два человека, двое пострадали

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 26 авг — РИА Новости. Легковушка столкнулась с грузовиком в Дагестане, два человека погибли, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Дагестана.
По информации правоохранителей, 26 августа примерно в 1:35 на 215-м километре федеральной трассы АстраханьМахачкала водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Камаз".
"В результате ДТП водитель Lada Granta и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, ещё двое пассажиров автомобиля госпитализированы с различными телесными повреждениями", — говорится в сообщении.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
15:26
В ДТП на западе Подмосковья погибли два человека
 
ПроисшествияАстраханьМахачкалаАвтоLada Vesta
 
 
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