https://ria.ru/20220826/dtp-1812404322.html
В ДТП в Дагестане погибли два человека
В ДТП в Дагестане погибли два человека - РИА Новости, 26.08.2022
В ДТП в Дагестане погибли два человека
Легковушка столкнулась с грузовиком в Дагестане, два человека погибли, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Дагестана. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:08
2022-08-26T19:08
2022-08-26T19:08
происшествия
астрахань
махачкала
авто
lada vesta
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МАХАЧКАЛА, 26 авг — РИА Новости. Легковушка столкнулась с грузовиком в Дагестане, два человека погибли, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Дагестана.По информации правоохранителей, 26 августа примерно в 1:35 на 215-м километре федеральной трассы Астрахань — Махачкала водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Камаз"."В результате ДТП водитель Lada Granta и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, ещё двое пассажиров автомобиля госпитализированы с различными телесными повреждениями", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220826/dtp-1812326490.html
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происшествия, астрахань, махачкала, авто, lada vesta
Происшествия, Астрахань, Махачкала, Авто, Lada Vesta
В ДТП в Дагестане погибли два человека
В ДТП в Дагестане с участием легковушки и грузовика погибли два человека, двое пострадали