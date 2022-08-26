https://ria.ru/20220826/dtp-1812404322.html

В ДТП в Дагестане погибли два человека

В ДТП в Дагестане погибли два человека - РИА Новости, 26.08.2022

В ДТП в Дагестане погибли два человека

Легковушка столкнулась с грузовиком в Дагестане, два человека погибли, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Дагестана. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:08

2022-08-26T19:08

2022-08-26T19:08

происшествия

астрахань

махачкала

авто

lada vesta

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МАХАЧКАЛА, 26 авг — РИА Новости. Легковушка столкнулась с грузовиком в Дагестане, два человека погибли, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Дагестана.По информации правоохранителей, 26 августа примерно в 1:35 на 215-м километре федеральной трассы Астрахань — Махачкала водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Камаз"."В результате ДТП водитель Lada Granta и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, ещё двое пассажиров автомобиля госпитализированы с различными телесными повреждениями", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220826/dtp-1812326490.html

астрахань

махачкала

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происшествия, астрахань, махачкала, авто, lada vesta