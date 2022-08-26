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В России увеличили период перехода бизнеса на машиночитаемые доверенности - РИА Новости, 26.08.2022
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В России увеличили период перехода бизнеса на машиночитаемые доверенности
В России увеличили период перехода бизнеса на машиночитаемые доверенности - РИА Новости, 26.08.2022
В России увеличили период перехода бизнеса на машиночитаемые доверенности
Переход на машиночитаемые доверенности в России в интересах бизнеса продлен до 1 сентября 2023 года, заявил на совещании межведомственной рабочей группы по... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:47
2022-08-26T14:47
экономика
технологии
дмитрий чернышенко
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Переход на машиночитаемые доверенности в России в интересах бизнеса продлен до 1 сентября 2023 года, заявил на совещании межведомственной рабочей группы по развитию электронного документооборота в хозяйственной деятельности вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."В рамках совещания Дмитрий Чернышенко сообщил, что в интересах бизнеса увеличен переход на машиночитаемые доверенности (электронная форма бумажной доверенности, подписанная квалифицированной электронной подписью - ред.) до 1 сентября 2023 года. С начала 2022 года на портале госуслуг их было выпущено уже 100 тысяч", - сообщает пресс-служба вице-премьера.По его словам, развитие электронного документооборота в России находится на высоком уровне. "Сильно вырос спрос на него со стороны бизнеса - на 15-20%. При этом электронный документооборот (ЭДО) не ограничивается пределами России - это приоритетный вектор сотрудничества с нашими партнерами. Будем масштабировать успешный опыт эксперимента с Республикой Беларусь и на другие страны. Наша основная задача - удовлетворить растущий спрос на системы ЭДО и впоследствии поддерживать их эффективное взаимодействие", - добавил вице-премьер.Отмечается, что для комфортной работы с электронными доверенностями ФНС России разработала сервис на базе распределенного реестра, что позволяет обеспечить автоматизированное информирование всех участников сети об изменениях, происходящих с доверенностями. К нему подключились уже все крупнейшие операторы электронного документооборота, банки и торговые площадки.Особое внимание участники совещания уделили необходимости ускорить процесс повсеместного внедрения бизнесом квалифицированной электронной подписи.
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экономика, технологии, дмитрий чернышенко, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Технологии, Дмитрий Чернышенко, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
14:47 26.08.2022
 
В России увеличили период перехода бизнеса на машиночитаемые доверенности

Переход бизнеса в России на машиночитаемые доверенности увеличили до 1 сентября 2023 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЗона доступа к единому порталу государственных услуг
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Переход на машиночитаемые доверенности в России в интересах бизнеса продлен до 1 сентября 2023 года, заявил на совещании межведомственной рабочей группы по развитию электронного документооборота в хозяйственной деятельности вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В рамках совещания Дмитрий Чернышенко сообщил, что в интересах бизнеса увеличен переход на машиночитаемые доверенности (электронная форма бумажной доверенности, подписанная квалифицированной электронной подписью - ред.) до 1 сентября 2023 года. С начала 2022 года на портале госуслуг их было выпущено уже 100 тысяч", - сообщает пресс-служба вице-премьера.
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По его словам, развитие электронного документооборота в России находится на высоком уровне. "Сильно вырос спрос на него со стороны бизнеса - на 15-20%. При этом электронный документооборот (ЭДО) не ограничивается пределами России - это приоритетный вектор сотрудничества с нашими партнерами. Будем масштабировать успешный опыт эксперимента с Республикой Беларусь и на другие страны. Наша основная задача - удовлетворить растущий спрос на системы ЭДО и впоследствии поддерживать их эффективное взаимодействие", - добавил вице-премьер.
Отмечается, что для комфортной работы с электронными доверенностями ФНС России разработала сервис на базе распределенного реестра, что позволяет обеспечить автоматизированное информирование всех участников сети об изменениях, происходящих с доверенностями. К нему подключились уже все крупнейшие операторы электронного документооборота, банки и торговые площадки.
Особое внимание участники совещания уделили необходимости ускорить процесс повсеместного внедрения бизнесом квалифицированной электронной подписи.
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ЭкономикаТехнологииДмитрий ЧернышенкоРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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