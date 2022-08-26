В России увеличили период перехода бизнеса на машиночитаемые доверенности
Переход бизнеса в России на машиночитаемые доверенности увеличили до 1 сентября 2023 года
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Зона доступа к единому порталу государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Переход на машиночитаемые доверенности в России в интересах бизнеса продлен до 1 сентября 2023 года, заявил на совещании межведомственной рабочей группы по развитию электронного документооборота в хозяйственной деятельности вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В рамках совещания Дмитрий Чернышенко сообщил, что в интересах бизнеса увеличен переход на машиночитаемые доверенности (электронная форма бумажной доверенности, подписанная квалифицированной электронной подписью - ред.) до 1 сентября 2023 года. С начала 2022 года на портале госуслуг их было выпущено уже 100 тысяч", - сообщает пресс-служба вице-премьера.
По его словам, развитие электронного документооборота в России находится на высоком уровне. "Сильно вырос спрос на него со стороны бизнеса - на 15-20%. При этом электронный документооборот (ЭДО) не ограничивается пределами России - это приоритетный вектор сотрудничества с нашими партнерами. Будем масштабировать успешный опыт эксперимента с Республикой Беларусь и на другие страны. Наша основная задача - удовлетворить растущий спрос на системы ЭДО и впоследствии поддерживать их эффективное взаимодействие", - добавил вице-премьер.
Отмечается, что для комфортной работы с электронными доверенностями ФНС России разработала сервис на базе распределенного реестра, что позволяет обеспечить автоматизированное информирование всех участников сети об изменениях, происходящих с доверенностями. К нему подключились уже все крупнейшие операторы электронного документооборота, банки и торговые площадки.
Особое внимание участники совещания уделили необходимости ускорить процесс повсеместного внедрения бизнесом квалифицированной электронной подписи.