https://ria.ru/20220826/doverennosti-1812314122.html

В России увеличили период перехода бизнеса на машиночитаемые доверенности

В России увеличили период перехода бизнеса на машиночитаемые доверенности - РИА Новости, 26.08.2022

В России увеличили период перехода бизнеса на машиночитаемые доверенности

Переход на машиночитаемые доверенности в России в интересах бизнеса продлен до 1 сентября 2023 года, заявил на совещании межведомственной рабочей группы по... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:47

2022-08-26T14:47

2022-08-26T14:47

экономика

технологии

дмитрий чернышенко

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Переход на машиночитаемые доверенности в России в интересах бизнеса продлен до 1 сентября 2023 года, заявил на совещании межведомственной рабочей группы по развитию электронного документооборота в хозяйственной деятельности вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."В рамках совещания Дмитрий Чернышенко сообщил, что в интересах бизнеса увеличен переход на машиночитаемые доверенности (электронная форма бумажной доверенности, подписанная квалифицированной электронной подписью - ред.) до 1 сентября 2023 года. С начала 2022 года на портале госуслуг их было выпущено уже 100 тысяч", - сообщает пресс-служба вице-премьера.По его словам, развитие электронного документооборота в России находится на высоком уровне. "Сильно вырос спрос на него со стороны бизнеса - на 15-20%. При этом электронный документооборот (ЭДО) не ограничивается пределами России - это приоритетный вектор сотрудничества с нашими партнерами. Будем масштабировать успешный опыт эксперимента с Республикой Беларусь и на другие страны. Наша основная задача - удовлетворить растущий спрос на системы ЭДО и впоследствии поддерживать их эффективное взаимодействие", - добавил вице-премьер.Отмечается, что для комфортной работы с электронными доверенностями ФНС России разработала сервис на базе распределенного реестра, что позволяет обеспечить автоматизированное информирование всех участников сети об изменениях, происходящих с доверенностями. К нему подключились уже все крупнейшие операторы электронного документооборота, банки и торговые площадки.Особое внимание участники совещания уделили необходимости ускорить процесс повсеместного внедрения бизнесом квалифицированной электронной подписи.

https://ria.ru/20190705/1556262131.html

https://ria.ru/20220516/biznes-1788843717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, дмитрий чернышенко, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)