https://ria.ru/20220826/donetsk-1812383364.html
На Аллее Героев в Донецке появилась яблоня с пожеланиями для бойцов
На Аллее Героев в Донецке появилась яблоня с пожеланиями для бойцов - РИА Новости, 26.08.2022
На Аллее Героев в Донецке появилась яблоня с пожеланиями для бойцов
На Аллее Героев в Донецке появился новый символ солидарности народа и армии ДНР в борьбе с украинским национализмом — молодая яблоня, на которую любой желающим... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:45
2022-08-26T17:45
2022-08-26T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
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ДОНЕЦК, 26 августа- РИА Новости. На Аллее Героев в Донецке появился новый символ солидарности народа и армии ДНР в борьбе с украинским национализмом — молодая яблоня, на которую любой желающим может привязать алую ленту с пожеланиями бойцам, воюющим за Донбасс, передает корреспондент РИА Новости.Несмотря на сравнительно недолгий период борьбы за независимость Донбасса от киевского режима, его драматичная история успела воплотиться во множестве памятников. Особенно показателен в этом плане парк Ленинского комсомола в Донецке, где находится памятник детям Донбасса, жертвам агрессии Украины, а также памятник погибшим гражданам ДНР.Там же находится Аллея Героев, здесь установлены памятники тем, кто боролся с киевским режимом. В четверг тут появился новый символический объект — яблоня, на которой можно оставить пожелания бойцам, прямо сейчас сражающимся за Донбасс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220826/svo-1812205232.html
донбасс
украина
донецк (днр)
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Яблоня с пожеланиями бойцам на Аллее Героев в Донецке
В Донецке на Алее Героев появилась яблоня с пожеланиями бойцам, воюющим за Донбасс
2022-08-26T17:45
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, донбасс, украина, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
17:45 26.08.2022 (обновлено: 18:26 26.08.2022)
На Аллее Героев в Донецке появилась яблоня с пожеланиями для бойцов
На Аллее Героев в Донецке появилась яблоня с пожеланиями для воюющих за Донбасс бойцов