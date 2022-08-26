Рейтинг@Mail.ru
На Аллее Героев в Донецке появилась яблоня с пожеланиями для бойцов - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/donetsk-1812383364.html
На Аллее Героев в Донецке появилась яблоня с пожеланиями для бойцов
На Аллее Героев в Донецке появилась яблоня с пожеланиями для бойцов - РИА Новости, 26.08.2022
На Аллее Героев в Донецке появилась яблоня с пожеланиями для бойцов
На Аллее Героев в Донецке появился новый символ солидарности народа и армии ДНР в борьбе с украинским национализмом — молодая яблоня, на которую любой желающим... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:45
2022-08-26T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812391852_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dbe140b7e92762562f999741df6871f2.jpg
ДОНЕЦК, 26 августа- РИА Новости. На Аллее Героев в Донецке появился новый символ солидарности народа и армии ДНР в борьбе с украинским национализмом — молодая яблоня, на которую любой желающим может привязать алую ленту с пожеланиями бойцам, воюющим за Донбасс, передает корреспондент РИА Новости.Несмотря на сравнительно недолгий период борьбы за независимость Донбасса от киевского режима, его драматичная история успела воплотиться во множестве памятников. Особенно показателен в этом плане парк Ленинского комсомола в Донецке, где находится памятник детям Донбасса, жертвам агрессии Украины, а также памятник погибшим гражданам ДНР.Там же находится Аллея Героев, здесь установлены памятники тем, кто боролся с киевским режимом. В четверг тут появился новый символический объект — яблоня, на которой можно оставить пожелания бойцам, прямо сейчас сражающимся за Донбасс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220826/svo-1812205232.html
донбасс
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Яблоня с пожеланиями бойцам на Аллее Героев в Донецке
В Донецке на Алее Героев появилась яблоня с пожеланиями бойцам, воюющим за Донбасс
2022-08-26T17:45
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812391852_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cb3fdaa2af6f927b499bbd270de1c33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, украина, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
17:45 26.08.2022 (обновлено: 18:26 26.08.2022)
 
На Аллее Героев в Донецке появилась яблоня с пожеланиями для бойцов

На Аллее Героев в Донецке появилась яблоня с пожеланиями для воюющих за Донбасс бойцов

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 августа- РИА Новости. На Аллее Героев в Донецке появился новый символ солидарности народа и армии ДНР в борьбе с украинским национализмом — молодая яблоня, на которую любой желающим может привязать алую ленту с пожеланиями бойцам, воюющим за Донбасс, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на сравнительно недолгий период борьбы за независимость Донбасса от киевского режима, его драматичная история успела воплотиться во множестве памятников. Особенно показателен в этом плане парк Ленинского комсомола в Донецке, где находится памятник детям Донбасса, жертвам агрессии Украины, а также памятник погибшим гражданам ДНР.
Там же находится Аллея Героев, здесь установлены памятники тем, кто боролся с киевским режимом. В четверг тут появился новый символический объект — яблоня, на которой можно оставить пожелания бойцам, прямо сейчас сражающимся за Донбасс.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 00:22Специальная военная операция на Украине
Пушилин и Кириенко вручили награды подразделению ДНР "Сомали"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала