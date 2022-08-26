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Украинские военные оборудовали казармы и склады в школе в Доброполье
Украинские военные оборудовали казармы и склады в школе в Доброполье - РИА Новости, 26.08.2022
Украинские военные оборудовали казармы и склады в школе в Доброполье
Украинские военные оборудовали казармы и склады в школе Доброполья ДНР, рядом разместили артиллерию, из которой обстреливают близлежащие населенные пункты,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:20
2022-08-26T22:20
2022-08-26T22:20
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные оборудовали казармы и склады в школе Доброполья ДНР, рядом разместили артиллерию, из которой обстреливают близлежащие населенные пункты, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Доброполье Донецкой Народной Республики на территории школы № 6 (ул. Н.Чернявского) подразделения ВСУ оборудовали казарму и склады боеприпасов, развернули позиции дальнобойной артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты", - сообщил Мизинцев.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Украина
Украинские военные оборудовали казармы и склады в школе в Доброполье
Минобороны сообщило, что ВСУ оборудовали казармы и склады в школе в Доброполье