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Украинские военные оборудовали казармы и склады в школе в Доброполье

Украинские военные оборудовали казармы и склады в школе в Доброполье - РИА Новости, 26.08.2022

Украинские военные оборудовали казармы и склады в школе в Доброполье

Украинские военные оборудовали казармы и склады в школе Доброполья ДНР, рядом разместили артиллерию, из которой обстреливают близлежащие населенные пункты,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T22:20

2022-08-26T22:20

2022-08-26T22:20

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные оборудовали казармы и склады в школе Доброполья ДНР, рядом разместили артиллерию, из которой обстреливают близлежащие населенные пункты, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Доброполье Донецкой Народной Республики на территории школы № 6 (ул. Н.Чернявского) подразделения ВСУ оборудовали казарму и склады боеприпасов, развернули позиции дальнобойной артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты", - сообщил Мизинцев.

https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812270137.html

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, украина