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ФМБА оценило влияние новых мутаций COVID-19 на препарат "МИР 19" - РИА Новости, 26.08.2022
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ФМБА оценило влияние новых мутаций COVID-19 на препарат "МИР 19"
ФМБА оценило влияние новых мутаций COVID-19 на препарат "МИР 19" - РИА Новости, 26.08.2022
ФМБА оценило влияние новых мутаций COVID-19 на препарат "МИР 19"
Появление новых мутаций коронавируса не влияет на эффективность препарата "МИР 19", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T03:05
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Появление новых мутаций коронавируса не влияет на эффективность препарата "МИР 19", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.Ранее в России выявили шесть случаев варианта коронавируса "дельтакрон", все пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов в беседе с РИА Новости подчеркивал, что российские тест-системы способны выявлять штамм "дельтакрон", а вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания при инфицировании этим вариантом вируса.
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общество, россия, здоровье
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Здоровье
03:05 26.08.2022 (обновлено: 03:16 26.08.2022)
 
ФМБА оценило влияние новых мутаций COVID-19 на препарат "МИР 19"

ФМБА: появление новых мутаций COVID-19 не влияет на эффективность препарата "МИР 19"

© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России / Перейти в фотобанкПрепарат для лечения COVID-19 "МИР 19
Препарат для лечения COVID-19 МИР 19 - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
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Препарат для лечения COVID-19 "МИР 19. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Появление новых мутаций коронавируса не влияет на эффективность препарата "МИР 19", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

"Что касается препарата "МИР 19", он нацелен на высококонсервативный регион генома коронавируса, поэтому появление новых мутаций не влияет на его эффективность", — рассказали агентству.

Ранее в России выявили шесть случаев варианта коронавируса "дельтакрон", все пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.
Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов в беседе с РИА Новости подчеркивал, что российские тест-системы способны выявлять штамм "дельтакрон", а вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания при инфицировании этим вариантом вируса.
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