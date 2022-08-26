https://ria.ru/20220826/covid-19-1812210620.html

ФМБА оценило влияние новых мутаций COVID-19 на препарат "МИР 19"

ФМБА оценило влияние новых мутаций COVID-19 на препарат "МИР 19" - РИА Новости, 26.08.2022

ФМБА оценило влияние новых мутаций COVID-19 на препарат "МИР 19"

Появление новых мутаций коронавируса не влияет на эффективность препарата "МИР 19", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T03:05

2022-08-26T03:05

2022-08-26T03:16

распространение коронавируса

общество

россия

здоровье

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Появление новых мутаций коронавируса не влияет на эффективность препарата "МИР 19", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.Ранее в России выявили шесть случаев варианта коронавируса "дельтакрон", все пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов в беседе с РИА Новости подчеркивал, что российские тест-системы способны выявлять штамм "дельтакрон", а вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания при инфицировании этим вариантом вируса.

https://ria.ru/20220823/koronavirus-1811686220.html

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общество, россия, здоровье