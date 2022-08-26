https://ria.ru/20220826/covid-19-1812210620.html
ФМБА оценило влияние новых мутаций COVID-19 на препарат "МИР 19"
ФМБА оценило влияние новых мутаций COVID-19 на препарат "МИР 19" - РИА Новости, 26.08.2022
ФМБА оценило влияние новых мутаций COVID-19 на препарат "МИР 19"
Появление новых мутаций коронавируса не влияет на эффективность препарата "МИР 19", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T03:05
2022-08-26T03:05
2022-08-26T03:16
распространение коронавируса
общество
россия
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765050326_0:101:1000:664_1920x0_80_0_0_2ed4b023f302c187bfa1d8fd7ae03946.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Появление новых мутаций коронавируса не влияет на эффективность препарата "МИР 19", сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.Ранее в России выявили шесть случаев варианта коронавируса "дельтакрон", все пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов в беседе с РИА Новости подчеркивал, что российские тест-системы способны выявлять штамм "дельтакрон", а вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания при инфицировании этим вариантом вируса.
https://ria.ru/20220823/koronavirus-1811686220.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765050326_61:0:946:664_1920x0_80_0_0_b7a94af3279cdcdd22c7a4f3a5a7af3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Здоровье
03:05 26.08.2022 (обновлено: 03:16 26.08.2022)
ФМБА оценило влияние новых мутаций COVID-19 на препарат "МИР 19"
ФМБА: появление новых мутаций COVID-19 не влияет на эффективность препарата "МИР 19"