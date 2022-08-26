https://ria.ru/20220826/chelyabinsk-1812317283.html

Челябинский пес "Хатико", потерявшийся в аэропорту, нашел хозяев

Челябинский пес "Хатико", потерявшийся в аэропорту, нашел хозяев - РИА Новости, 26.08.2022

Челябинский пес "Хатико", потерявшийся в аэропорту, нашел хозяев

Пса, потерявшегося около месяца назад вблизи аэропорта Челябинска и проживавшего все это время там, забрали хозяева, они из СМИ узнали о своей собаке, которую... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:05

2022-08-26T15:05

2022-08-26T15:17

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 авг – РИА Новости. Пса, потерявшегося около месяца назад вблизи аэропорта Челябинска и проживавшего все это время там, забрали хозяева, они из СМИ узнали о своей собаке, которую за верность уже прозвали Хатико, сообщила в пятницу пресс-служба челябинского хаба."Оказалось, зовут нашего лохматого друга Бим. Живет он в поселке недалеко от аэропорта. Месяц назад он вышел с хозяином на покос и заблудился. Найти дорогу до дома он не смог и прибился к аэропорту", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в аэропорту Челябинска месяц назад оказался лохматый пес, которого прозвали Хатико. Среди сотрудников появилась легенда, что за питомца отказались платить хозяева, летевшие в Махачкалу, и теперь он живет в окрестностях терминала внутренних воздушных линий. Собаку подкармливали, гладили и подыскивали новый дом. Тем не менее, поясняет пресс-служба, ситуации, когда хозяева отказываются от питомцев прямо на регистрации, нередки. Поэтому аэропорт просит перед перевозкой домашних животных знакомиться с правилами, которые есть у каждой авиакомпании.

https://ria.ru/20220817/khatiko-1810150603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, челябинск, махачкала, туристы, собаки, аэропорт