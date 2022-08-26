https://ria.ru/20220826/chelyabinsk-1812317283.html
Челябинский пес "Хатико", потерявшийся в аэропорту, нашел хозяев
Челябинский пес "Хатико", потерявшийся в аэропорту, нашел хозяев - РИА Новости, 26.08.2022
Челябинский пес "Хатико", потерявшийся в аэропорту, нашел хозяев
Пса, потерявшегося около месяца назад вблизи аэропорта Челябинска и проживавшего все это время там, забрали хозяева, они из СМИ узнали о своей собаке, которую... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:05
2022-08-26T15:05
2022-08-26T15:17
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 авг – РИА Новости. Пса, потерявшегося около месяца назад вблизи аэропорта Челябинска и проживавшего все это время там, забрали хозяева, они из СМИ узнали о своей собаке, которую за верность уже прозвали Хатико, сообщила в пятницу пресс-служба челябинского хаба."Оказалось, зовут нашего лохматого друга Бим. Живет он в поселке недалеко от аэропорта. Месяц назад он вышел с хозяином на покос и заблудился. Найти дорогу до дома он не смог и прибился к аэропорту", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в аэропорту Челябинска месяц назад оказался лохматый пес, которого прозвали Хатико. Среди сотрудников появилась легенда, что за питомца отказались платить хозяева, летевшие в Махачкалу, и теперь он живет в окрестностях терминала внутренних воздушных линий. Собаку подкармливали, гладили и подыскивали новый дом. Тем не менее, поясняет пресс-служба, ситуации, когда хозяева отказываются от питомцев прямо на регистрации, нередки. Поэтому аэропорт просит перед перевозкой домашних животных знакомиться с правилами, которые есть у каждой авиакомпании.
https://ria.ru/20220817/khatiko-1810150603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, челябинск, махачкала, туристы, собаки, аэропорт
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Челябинск, Махачкала, туристы, Собаки, Аэропорт
15:05 26.08.2022 (обновлено: 15:17 26.08.2022)
Челябинский пес "Хатико", потерявшийся в аэропорту, нашел хозяев
Потерянного пса, жившего около месяца в аэропорту Челябинска, забрали хозяева
ЧЕЛЯБИНСК, 26 авг – РИА Новости. Пса, потерявшегося около месяца назад вблизи аэропорта Челябинска и проживавшего все это время там, забрали хозяева, они из СМИ узнали о своей собаке, которую за верность уже прозвали Хатико, сообщила в пятницу пресс-служба челябинского хаба.
"Оказалось, зовут нашего лохматого друга Бим. Живет он в поселке недалеко от аэропорта. Месяц назад он вышел с хозяином на покос и заблудился. Найти дорогу до дома он не смог и прибился к аэропорту", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в аэропорту Челябинска месяц назад оказался лохматый пес, которого прозвали Хатико. Среди сотрудников появилась легенда, что за питомца отказались платить хозяева, летевшие в Махачкалу, и теперь он живет в окрестностях терминала внутренних воздушных линий. Собаку подкармливали, гладили и подыскивали новый дом.
Тем не менее, поясняет пресс-служба, ситуации, когда хозяева отказываются от питомцев прямо на регистрации, нередки. Поэтому аэропорт просит перед перевозкой домашних животных знакомиться с правилами, которые есть у каждой авиакомпании.