https://ria.ru/20220826/britantsy-1812389851.html
СМИ: британцам придется выбирать на Рождество между теплом и едой
СМИ: британцам придется выбирать на Рождество между теплом и едой - РИА Новости, 26.08.2022
СМИ: британцам придется выбирать на Рождество между теплом и едой
Многим жителям Великобритании в этом году на Рождество, которое празднуется в конце декабря, придется выбирать между отоплением и едой из-за повышения цен на... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:13
2022-08-26T18:13
2022-08-26T18:15
в мире
великобритания
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Многим жителям Великобритании в этом году на Рождество, которое празднуется в конце декабря, придется выбирать между отоплением и едой из-за повышения цен на энергию, пишет газета Financial Times.Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% - до 3549 фунтов стерлингов в год с 1 октября 2022 года.Компаниям же, которые также столкнутся с повышением счетов, нужно будет выбрать между сокращением сотрудников или закрытием подразделений или магазинов, считают в издании. Ожидается также, что на фоне этого рост безработицы в стране усугубит положение многих семей."Печальное подтверждение 80-процентного увеличения максимальных счетов за энергию с октября заставит многих выбирать между отоплением и питанием на Рождество. Для бизнесов, многие из которых могут столкнуться с четырехкратным увеличением счетов, решение может крыться между сокращением рабочих мест или закрытием", - говорится в материале.Газета также предполагает, что британскому правительству требуется рассмотреть альтернативы ископаемым видам топлива, в частности адаптироваться к применению солнечной, ветряной и атомной энергии, а также выделять миллиарды фунтов стерлингов на государственную поддержку, в частности для самых уязвимых домохозяйств и компаний.
https://ria.ru/20220826/tseny-1812271675.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, великобритания
18:13 26.08.2022 (обновлено: 18:15 26.08.2022)
СМИ: британцам придется выбирать на Рождество между теплом и едой
Financial Times: многим британцам придется выбирать на Рождество между едой и отоплением
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Многим жителям Великобритании в этом году на Рождество, которое празднуется в конце декабря, придется выбирать между отоплением и едой из-за повышения цен на энергию, пишет
газета Financial Times.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% - до 3549 фунтов стерлингов в год с 1 октября 2022 года.
Компаниям же, которые также столкнутся с повышением счетов, нужно будет выбрать между сокращением сотрудников или закрытием подразделений или магазинов, считают в издании. Ожидается также, что на фоне этого рост безработицы в стране усугубит положение многих семей.
"Печальное подтверждение 80-процентного увеличения максимальных счетов за энергию с октября заставит многих выбирать между отоплением и питанием на Рождество
. Для бизнесов, многие из которых могут столкнуться с четырехкратным увеличением счетов, решение может крыться между сокращением рабочих мест или закрытием", - говорится в материале.
Газета также предполагает, что британскому правительству требуется рассмотреть альтернативы ископаемым видам топлива, в частности адаптироваться к применению солнечной, ветряной и атомной энергии, а также выделять миллиарды фунтов стерлингов на государственную поддержку, в частности для самых уязвимых домохозяйств и компаний.