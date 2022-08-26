https://ria.ru/20220826/britantsy-1812389851.html

СМИ: британцам придется выбирать на Рождество между теплом и едой

СМИ: британцам придется выбирать на Рождество между теплом и едой - РИА Новости, 26.08.2022

СМИ: британцам придется выбирать на Рождество между теплом и едой

Многим жителям Великобритании в этом году на Рождество, которое празднуется в конце декабря, придется выбирать между отоплением и едой из-за повышения цен на... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T18:13

2022-08-26T18:13

2022-08-26T18:15

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великобритания

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Многим жителям Великобритании в этом году на Рождество, которое празднуется в конце декабря, придется выбирать между отоплением и едой из-за повышения цен на энергию, пишет газета Financial Times.Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% - до 3549 фунтов стерлингов в год с 1 октября 2022 года.Компаниям же, которые также столкнутся с повышением счетов, нужно будет выбрать между сокращением сотрудников или закрытием подразделений или магазинов, считают в издании. Ожидается также, что на фоне этого рост безработицы в стране усугубит положение многих семей."Печальное подтверждение 80-процентного увеличения максимальных счетов за энергию с октября заставит многих выбирать между отоплением и питанием на Рождество. Для бизнесов, многие из которых могут столкнуться с четырехкратным увеличением счетов, решение может крыться между сокращением рабочих мест или закрытием", - говорится в материале.Газета также предполагает, что британскому правительству требуется рассмотреть альтернативы ископаемым видам топлива, в частности адаптироваться к применению солнечной, ветряной и атомной энергии, а также выделять миллиарды фунтов стерлингов на государственную поддержку, в частности для самых уязвимых домохозяйств и компаний.

https://ria.ru/20220826/tseny-1812271675.html

https://ria.ru/20220826/britaniya-1812235490.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания