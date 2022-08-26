14:05 26.08.2022 (обновлено: 15:24 26.08.2022)
"Мы голодаем". Британский пенсионер обрушился на Джонсона за помощь Украине
Британский пенсионер резко раскритиковал Джонсона за военную помощь Украине
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пенсионер из Великобритании Питер в эфире радио жестко раскритиковал премьер-министра страны Бориса Джонсона, предложившего выделить Украине дополнительные 54 миллиона фунтов стерлингов военной помощи. Его слова приводит Express.
"Не очень приятно со стороны мистера Джонсона слышать, что мы должны терпеть все повышения цен, в то время как он зарабатывает 150 000 фунтов стерлингов в год. Для него это пустяки, я получаю пенсию в размере 730 фунтов стерлингов в месяц. Мне придется голодать, потому что я должен включить отопление. Мне 70 лет, у меня высокий уровень сахара в крови, высокий уровень холестерина. <…> Ему наплевать, что тысячи таких, как я, в этой стране будут голодать", — возмутился мужчина.
В Великобритании в последние месяцы наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Ограничительные меры Соединенного Королевства нанесли удар по его экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.