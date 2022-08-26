Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии призвали к референдуму о переходе к президентской республике - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/bolgariya-1812405375.html
В Болгарии призвали к референдуму о переходе к президентской республике
В Болгарии призвали к референдуму о переходе к президентской республике - РИА Новости, 26.08.2022
В Болгарии призвали к референдуму о переходе к президентской республике
Лидер болгарской партии "Есть такой народ" Слави Трифонов призвал провести референдум о переходе правления в стране к форме президентской республики, сообщает... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:10
2022-08-26T19:10
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789189114_537:571:3163:2048_1920x0_80_0_0_cd5f9e36d006fc3ddc090434133645ab.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лидер болгарской партии "Есть такой народ" Слави Трифонов призвал провести референдум о переходе правления в стране к форме президентской республики, сообщает издание Novinite."Я видел эту политическую систему изнутри - там есть элементарное лицемерие, ложь, коррупция, закулисное управление, интриги и болезненная жажда власти. Это то, что я видел, и то, почему я считаю себя не политиком. Я думаю, что следует сломать не только модель партии ГЕРБ, но и модель всей нынешней политической системы... Поэтому мы хотим, чтобы вы сказали, пора ли Болгарии стать президентской республикой или следует остаться парламентской. Мы хотим спросить вас об этом на национальном референдуме. Решение должно быть за вами, потому что страна принадлежит вам", - цитирует издание речь Трифонова из видеообращения в соцсетях.
https://ria.ru/20220826/gaz-1812291517.html
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789189114_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_5e2f313d9b1d78916bb7aa64b766c6fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
болгария, в мире
Болгария, В мире
19:10 26.08.2022
 
В Болгарии призвали к референдуму о переходе к президентской республике

Политик Трифонов призвал провести референдум о переходе к президентской республике

© AP Photo / Valentina PetrovaУчастники акции протеста в Софии, Болгария
Участники акции протеста в Софии, Болгария - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Valentina Petrova
Участники акции протеста в Софии, Болгария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лидер болгарской партии "Есть такой народ" Слави Трифонов призвал провести референдум о переходе правления в стране к форме президентской республики, сообщает издание Novinite.
"Я видел эту политическую систему изнутри - там есть элементарное лицемерие, ложь, коррупция, закулисное управление, интриги и болезненная жажда власти. Это то, что я видел, и то, почему я считаю себя не политиком. Я думаю, что следует сломать не только модель партии ГЕРБ, но и модель всей нынешней политической системы... Поэтому мы хотим, чтобы вы сказали, пора ли Болгарии стать президентской республикой или следует остаться парламентской. Мы хотим спросить вас об этом на национальном референдуме. Решение должно быть за вами, потому что страна принадлежит вам", - цитирует издание речь Трифонова из видеообращения в соцсетях.
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
13:17
Болгария направила "Газпрому" уведомление о переговорах по поставкам газа
 
БолгарияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала