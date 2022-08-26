https://ria.ru/20220826/bolgariya-1812405375.html

В Болгарии призвали к референдуму о переходе к президентской республике

В Болгарии призвали к референдуму о переходе к президентской республике - РИА Новости, 26.08.2022

В Болгарии призвали к референдуму о переходе к президентской республике

Лидер болгарской партии "Есть такой народ" Слави Трифонов призвал провести референдум о переходе правления в стране к форме президентской республики, сообщает... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:10

2022-08-26T19:10

2022-08-26T19:10

болгария

в мире

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лидер болгарской партии "Есть такой народ" Слави Трифонов призвал провести референдум о переходе правления в стране к форме президентской республики, сообщает издание Novinite."Я видел эту политическую систему изнутри - там есть элементарное лицемерие, ложь, коррупция, закулисное управление, интриги и болезненная жажда власти. Это то, что я видел, и то, почему я считаю себя не политиком. Я думаю, что следует сломать не только модель партии ГЕРБ, но и модель всей нынешней политической системы... Поэтому мы хотим, чтобы вы сказали, пора ли Болгарии стать президентской республикой или следует остаться парламентской. Мы хотим спросить вас об этом на национальном референдуме. Решение должно быть за вами, потому что страна принадлежит вам", - цитирует издание речь Трифонова из видеообращения в соцсетях.

https://ria.ru/20220826/gaz-1812291517.html

болгария

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

болгария, в мире