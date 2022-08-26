Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье выделили 56 миллионов рублей на благоустройство территорий школ - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220826/blagoustroystvo-1812309229.html
В Приамурье выделили 56 миллионов рублей на благоустройство территорий школ
В Приамурье выделили 56 миллионов рублей на благоустройство территорий школ - РИА Новости, 26.08.2022
В Приамурье выделили 56 миллионов рублей на благоустройство территорий школ
Дополнительные 56 миллионов рублей выделили из бюджета Амурской области на благоустройство пришкольных территорий, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:28
2022-08-26T14:28
амурская область
общество
благовещенск
василий орлов (губернатор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150148/85/1501488509_0:64:1600:964_1920x0_80_0_0_1477fc05b536f103ab3db9ed9a6bb88f.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 авг - РИА Новости. Дополнительные 56 миллионов рублей выделили из бюджета Амурской области на благоустройство пришкольных территорий, сообщил губернатор региона Василий Орлов."В этом году на благоустройство пришкольных территорий из областного бюджета дополнительно выделено 56 миллионов рублей. Работы проведены в 28 населенных пунктах. Средства получили те образовательные организации, чьи проекты модернизации дворов стали победителями в конкурсном отборе", - цитирует Орлова его пресс-служба.Отмечается, что на пришкольных территориях обустроили тротуары и проезды, отремонтировали системы освещения и водоотведения, установили спортивные комплексы, сделали озеленение, где-то установили фонтаны.По данным областного правительства, в этом году в Благовещенске в программу вошли две образовательные организации – гимназия №1 и школа №10. На территориях учреждений обустраивают физкультурно-спортивные зоны, кроме того, дополнительно возле гимназии создается автогородок. Еще один пример – школа №172 поселка городского типа Архара. Здесь по программе "Школьный двор" возвели забор, оформили клумбу в форме книги, сделали отмостку, асфальтирование пришкольной территории.Все амурские школы готовы к новому учебному году, финансирование этого направления составило около 1,5 миллиарда рублей, уточнили областные власти. В частности, на эти средства в 76 зданиях учебных заведений провели капитальный ремонт, более чем в 60 зданиях заменили окна, на обеспечение безопасности в детских садах, школах и организациях дополнительного образования региона выделено 105 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220825/med-1812080779.html
https://ria.ru/20220824/selkhozpredpriyatiya-1811807950.html
благовещенск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150148/85/1501488509_116:0:1485:1027_1920x0_80_0_0_e5b92ce72aaf8d1f6c90bc00fa611449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, благовещенск, василий орлов (губернатор), россия
Амурская область, Общество, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Россия
14:28 26.08.2022
 
В Приамурье выделили 56 миллионов рублей на благоустройство территорий школ

В Амурской области выделили 56 миллионов рублей на благоустройство территорий школ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Школа. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 авг - РИА Новости. Дополнительные 56 миллионов рублей выделили из бюджета Амурской области на благоустройство пришкольных территорий, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"В этом году на благоустройство пришкольных территорий из областного бюджета дополнительно выделено 56 миллионов рублей. Работы проведены в 28 населенных пунктах. Средства получили те образовательные организации, чьи проекты модернизации дворов стали победителями в конкурсном отборе", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Мед - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 14:01Амурская область
Глава Приамурья поручил изучить возможность поставлять амурский мед в школы
Отмечается, что на пришкольных территориях обустроили тротуары и проезды, отремонтировали системы освещения и водоотведения, установили спортивные комплексы, сделали озеленение, где-то установили фонтаны.
"Финансировать это направление будем и дальше, программа конкурсного отбора "Школьный двор – моя страна" рассчитана до 2024 года", – заявил глава области.
По данным областного правительства, в этом году в Благовещенске в программу вошли две образовательные организации – гимназия №1 и школа №10. На территориях учреждений обустраивают физкультурно-спортивные зоны, кроме того, дополнительно возле гимназии создается автогородок. Еще один пример – школа №172 поселка городского типа Архара. Здесь по программе "Школьный двор" возвели забор, оформили клумбу в форме книги, сделали отмостку, асфальтирование пришкольной территории.
Все амурские школы готовы к новому учебному году, финансирование этого направления составило около 1,5 миллиарда рублей, уточнили областные власти. В частности, на эти средства в 76 зданиях учебных заведений провели капитальный ремонт, более чем в 60 зданиях заменили окна, на обеспечение безопасности в детских садах, школах и организациях дополнительного образования региона выделено 105 миллионов рублей.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 13:22Амурская область
Орлов назвал сельхозпредприятия в Приамурье "точками роста" для экономики
 
Амурская областьОбществоБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала