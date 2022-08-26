https://ria.ru/20220826/blagoustroystvo-1812309229.html

В Приамурье выделили 56 миллионов рублей на благоустройство территорий школ

В Приамурье выделили 56 миллионов рублей на благоустройство территорий школ - РИА Новости, 26.08.2022

В Приамурье выделили 56 миллионов рублей на благоустройство территорий школ

Дополнительные 56 миллионов рублей выделили из бюджета Амурской области на благоустройство пришкольных территорий, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:28

2022-08-26T14:28

2022-08-26T14:28

амурская область

общество

благовещенск

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 авг - РИА Новости. Дополнительные 56 миллионов рублей выделили из бюджета Амурской области на благоустройство пришкольных территорий, сообщил губернатор региона Василий Орлов."В этом году на благоустройство пришкольных территорий из областного бюджета дополнительно выделено 56 миллионов рублей. Работы проведены в 28 населенных пунктах. Средства получили те образовательные организации, чьи проекты модернизации дворов стали победителями в конкурсном отборе", - цитирует Орлова его пресс-служба.Отмечается, что на пришкольных территориях обустроили тротуары и проезды, отремонтировали системы освещения и водоотведения, установили спортивные комплексы, сделали озеленение, где-то установили фонтаны.По данным областного правительства, в этом году в Благовещенске в программу вошли две образовательные организации – гимназия №1 и школа №10. На территориях учреждений обустраивают физкультурно-спортивные зоны, кроме того, дополнительно возле гимназии создается автогородок. Еще один пример – школа №172 поселка городского типа Архара. Здесь по программе "Школьный двор" возвели забор, оформили клумбу в форме книги, сделали отмостку, асфальтирование пришкольной территории.Все амурские школы готовы к новому учебному году, финансирование этого направления составило около 1,5 миллиарда рублей, уточнили областные власти. В частности, на эти средства в 76 зданиях учебных заведений провели капитальный ремонт, более чем в 60 зданиях заменили окна, на обеспечение безопасности в детских садах, школах и организациях дополнительного образования региона выделено 105 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220825/med-1812080779.html

https://ria.ru/20220824/selkhozpredpriyatiya-1811807950.html

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общество, благовещенск, василий орлов (губернатор), россия