https://ria.ru/20220826/bespilotniki-1812406140.html

Литва закупит для Украины 27 польских беспилотников

Литва закупит для Украины 27 польских беспилотников - РИА Новости, 26.08.2022

Литва закупит для Украины 27 польских беспилотников

Литва закупит у Польши для Украины 27 дронов-камикадзе Warmate на 1 миллион евро, еще 10 беспилотников польская сторона передаст бесплатно, сообщил в пятницу... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:14

2022-08-26T19:14

2022-08-26T19:14

сергей лавров

украина

литва

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792622273_0:0:2420:1361_1920x0_80_0_0_9a4e049af8546784de1a9d0989df721b.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Литва закупит у Польши для Украины 27 дронов-камикадзе Warmate на 1 миллион евро, еще 10 беспилотников польская сторона передаст бесплатно, сообщил в пятницу министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас."Часть собранных средств - один миллион евро - будет перечислена в минобороны как общественная помощь и пойдет на покупку дронов-камикадзе Warmate в Польше и передачу Украине. Замминистра обороны Вилюс Семешка в Варшаве завершил переговоры с производителями, приобретены будут 37 дронов-камикадзе Warmate (в эту цифру включены те 10, которые компания передаст в подарок) и два комплекса с необходимыми дополнениями", - написал Анушаускас в соцсетях.Ранее Анушаускас сообщал, что Турция решила подарить Литве ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar для Украины, на который в республике уже были собраны деньги. Он отмечал, что 1,5 миллиона евро из собранной суммы поступят в министерство обороны Литвы и пойдут на управляемые ракеты "воздух-земля" к Bayraktar, а оставшиеся 4,4 миллиона евро по пожеланию Турции будут направлены "на гуманитарную и иную помощь Украине".РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220805/zapad-1807312130.html

https://ria.ru/20220825/pomosch-1812100985.html

украина

литва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, украина, литва, россия, нато