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Литва закупит для Украины 27 польских беспилотников - РИА Новости, 26.08.2022
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Литва закупит для Украины 27 польских беспилотников
Литва закупит для Украины 27 польских беспилотников - РИА Новости, 26.08.2022
Литва закупит для Украины 27 польских беспилотников
Литва закупит у Польши для Украины 27 дронов-камикадзе Warmate на 1 миллион евро, еще 10 беспилотников польская сторона передаст бесплатно, сообщил в пятницу... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:14
2022-08-26T19:14
сергей лавров
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нато
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Литва закупит у Польши для Украины 27 дронов-камикадзе Warmate на 1 миллион евро, еще 10 беспилотников польская сторона передаст бесплатно, сообщил в пятницу министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас."Часть собранных средств - один миллион евро - будет перечислена в минобороны как общественная помощь и пойдет на покупку дронов-камикадзе Warmate в Польше и передачу Украине. Замминистра обороны Вилюс Семешка в Варшаве завершил переговоры с производителями, приобретены будут 37 дронов-камикадзе Warmate (в эту цифру включены те 10, которые компания передаст в подарок) и два комплекса с необходимыми дополнениями", - написал Анушаускас в соцсетях.Ранее Анушаускас сообщал, что Турция решила подарить Литве ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar для Украины, на который в республике уже были собраны деньги. Он отмечал, что 1,5 миллиона евро из собранной суммы поступят в министерство обороны Литвы и пойдут на управляемые ракеты "воздух-земля" к Bayraktar, а оставшиеся 4,4 миллиона евро по пожеланию Турции будут направлены "на гуманитарную и иную помощь Украине".РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220805/zapad-1807312130.html
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сергей лавров, украина, литва, россия, нато
Сергей Лавров, Украина, Литва, Россия, НАТО
19:14 26.08.2022
 
Литва закупит для Украины 27 польских беспилотников

Министр обороны Анушаускас: Литва закупит 27 польских БПЛА для Украины на миллион евро

© Фото : Sgt. William BegleyБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : Sgt. William Begley
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Литва закупит у Польши для Украины 27 дронов-камикадзе Warmate на 1 миллион евро, еще 10 беспилотников польская сторона передаст бесплатно, сообщил в пятницу министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Часть собранных средств - один миллион евро - будет перечислена в минобороны как общественная помощь и пойдет на покупку дронов-камикадзе Warmate в Польше и передачу Украине. Замминистра обороны Вилюс Семешка в Варшаве завершил переговоры с производителями, приобретены будут 37 дронов-камикадзе Warmate (в эту цифру включены те 10, которые компания передаст в подарок) и два комплекса с необходимыми дополнениями", - написал Анушаускас в соцсетях.
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Ранее Анушаускас сообщал, что Турция решила подарить Литве ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar для Украины, на который в республике уже были собраны деньги. Он отмечал, что 1,5 миллиона евро из собранной суммы поступят в министерство обороны Литвы и пойдут на управляемые ракеты "воздух-земля" к Bayraktar, а оставшиеся 4,4 миллиона евро по пожеланию Турции будут направлены "на гуманитарную и иную помощь Украине".
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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