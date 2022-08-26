Литва закупит для Украины 27 польских беспилотников
Министр обороны Анушаускас: Литва закупит 27 польских БПЛА для Украины на миллион евро
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Литва закупит у Польши для Украины 27 дронов-камикадзе Warmate на 1 миллион евро, еще 10 беспилотников польская сторона передаст бесплатно, сообщил в пятницу министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Часть собранных средств - один миллион евро - будет перечислена в минобороны как общественная помощь и пойдет на покупку дронов-камикадзе Warmate в Польше и передачу Украине. Замминистра обороны Вилюс Семешка в Варшаве завершил переговоры с производителями, приобретены будут 37 дронов-камикадзе Warmate (в эту цифру включены те 10, которые компания передаст в подарок) и два комплекса с необходимыми дополнениями", - написал Анушаускас в соцсетях.
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Ранее Анушаускас сообщал, что Турция решила подарить Литве ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar для Украины, на который в республике уже были собраны деньги. Он отмечал, что 1,5 миллиона евро из собранной суммы поступят в министерство обороны Литвы и пойдут на управляемые ракеты "воздух-земля" к Bayraktar, а оставшиеся 4,4 миллиона евро по пожеланию Турции будут направлены "на гуманитарную и иную помощь Украине".
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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