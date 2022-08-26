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Взрывное устройство в Бердянске было установлено на детской площадке - РИА Новости, 26.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/berdyansk-1812419870.html
Взрывное устройство в Бердянске было установлено на детской площадке
Взрывное устройство в Бердянске было установлено на детской площадке - РИА Новости, 26.08.2022
Взрывное устройство в Бердянске было установлено на детской площадке
Самодельное взрывное устройство, от детонации которого погиб замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесников, было установлено на дереве на детской площадке на РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T20:10
2022-08-26T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
донецкая народная республика
мариуполь
украина
вооруженные силы украины
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БЕРДЯНСК, 26 авг — РИА Новости. Самодельное взрывное устройство, от детонации которого погиб замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесников, было установлено на дереве на детской площадке на территории оздоровительного центра "Криворожский горняк", рассказал РИА Новости мэр города Александр Сауленко.Ранее в администрации города РИА Новости сообщили, что Колесников скончался от ранений, полученных в результате взрыва рядом с оздоровительным центром "Криворожский горняк".Как рассказал Сауленко, в этом центре проживают беженцы из ДНР, в основном из Мариуполя."Сегодня на базе отдыха "Криворожский горняк", где у нас уже давно проживают переселенцы из Донецкой Народной Республики, в большинстве — из Мариуполя, семьи вместе с детьми, на дереве на высоте порядка трех метров было подвешено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Во время взрыва чудом на детской площадке, где могли играть и находиться дети, никого не было, из детей никто не пострадал", — сказал мэр.Он подчеркнул, что в зоне радиуса поражения находилась машина замначальника ГАИ Бердянска."Тут прослеживается украинский след киевского террористического режима, который пытается бороться с мирным населением именно таким способом — это говорит о том, что они не задумываются над жертвами среди детей и мирного населения", — заявил Сауленко.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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в мире, бердянск, донецкая народная республика, мариуполь, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Украина, Вооруженные силы Украины
20:10 26.08.2022 (обновлено: 21:03 26.08.2022)
 
Взрывное устройство в Бердянске было установлено на детской площадке

Мэр: взрывное устройство в Бердянске, где погиб замглавы ГАИ, было на детской площадке

© официальный Telegram-канал мэрии города БердянскаПоследствия взрыва у оздоровительного центра "Криворожский горняк" в Бердянске
Последствия взрыва у оздоровительного центра Криворожский горняк в Бердянске
© официальный Telegram-канал мэрии города Бердянска
Последствия взрыва у оздоровительного центра "Криворожский горняк" в Бердянске
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БЕРДЯНСК, 26 авг — РИА Новости. Самодельное взрывное устройство, от детонации которого погиб замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесников, было установлено на дереве на детской площадке на территории оздоровительного центра "Криворожский горняк", рассказал РИА Новости мэр города Александр Сауленко.
Ранее в администрации города РИА Новости сообщили, что Колесников скончался от ранений, полученных в результате взрыва рядом с оздоровительным центром "Криворожский горняк".
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Как рассказал Сауленко, в этом центре проживают беженцы из ДНР, в основном из Мариуполя.
"Сегодня на базе отдыха "Криворожский горняк", где у нас уже давно проживают переселенцы из Донецкой Народной Республики, в большинстве — из Мариуполя, семьи вместе с детьми, на дереве на высоте порядка трех метров было подвешено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Во время взрыва чудом на детской площадке, где могли играть и находиться дети, никого не было, из детей никто не пострадал", — сказал мэр.
Он подчеркнул, что в зоне радиуса поражения находилась машина замначальника ГАИ Бердянска.
"Тут прослеживается украинский след киевского террористического режима, который пытается бороться с мирным населением именно таким способом — это говорит о том, что они не задумываются над жертвами среди детей и мирного населения", — заявил Сауленко.
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