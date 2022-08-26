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Лукашенко опроверг заявления, что Путин не признает суверенитет Белоруссии

Лукашенко опроверг заявления, что Путин не признает суверенитет Белоруссии - РИА Новости, 26.08.2022

Лукашенко опроверг заявления, что Путин не признает суверенитет Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что российский президент Владимир Путин якобы не признает суверенитет... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:29

2022-08-26T13:29

2022-08-26T13:29

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олаф шольц

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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что российский президент Владимир Путин якобы не признает суверенитет Белоруссии, заявив, что знает иную точку зрения своего коллеги."Я знаю иную точку зрения президента России", - сказал Лукашенко в пятницу, комментируя журналистам госСМИ слова Шольца о том, что в разговоре с ним Путин якобы стал отрицать независимость Белоруссии и Украины. Слова Лукашенко приводит агентство Sputnik Беларусь.Лукашенко подчеркнул, что на это даже не обращает внимание, ведь таких фейков уже наслушался.По словам белорусского президента, с теми, кто думает иначе, он даже не разговаривает. "Какое бы они государство ни представляли: так было с американцами, французами, еще начиная с Ширака. И будет всегда", - подчеркнул он.Лукашенко призвал не обращать внимания "на болтовню этого пацана". "Он (Шольц – ред.) немножко повзрослеет, если немцы его не выгонят, и поймет, что он болтун. Вот и все", - добавил он.

https://ria.ru/20220826/izobilie-1812290035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, россия, владимир путин, германия, олаф шольц