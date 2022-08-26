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Лукашенко опроверг заявления, что Путин не признает суверенитет Белоруссии - РИА Новости, 26.08.2022
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Лукашенко опроверг заявления, что Путин не признает суверенитет Белоруссии
Лукашенко опроверг заявления, что Путин не признает суверенитет Белоруссии - РИА Новости, 26.08.2022
Лукашенко опроверг заявления, что Путин не признает суверенитет Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что российский президент Владимир Путин якобы не признает суверенитет... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:29
2022-08-26T13:29
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
россия
владимир путин
германия
олаф шольц
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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что российский президент Владимир Путин якобы не признает суверенитет Белоруссии, заявив, что знает иную точку зрения своего коллеги."Я знаю иную точку зрения президента России", - сказал Лукашенко в пятницу, комментируя журналистам госСМИ слова Шольца о том, что в разговоре с ним Путин якобы стал отрицать независимость Белоруссии и Украины. Слова Лукашенко приводит агентство Sputnik Беларусь.Лукашенко подчеркнул, что на это даже не обращает внимание, ведь таких фейков уже наслушался.По словам белорусского президента, с теми, кто думает иначе, он даже не разговаривает. "Какое бы они государство ни представляли: так было с американцами, французами, еще начиная с Ширака. И будет всегда", - подчеркнул он.Лукашенко призвал не обращать внимания "на болтовню этого пацана". "Он (Шольц – ред.) немножко повзрослеет, если немцы его не выгонят, и поймет, что он болтун. Вот и все", - добавил он.
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, россия, владимир путин, германия, олаф шольц
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Россия, Владимир Путин, Германия, Олаф Шольц
13:29 26.08.2022
 
Лукашенко опроверг заявления, что Путин не признает суверенитет Белоруссии

Лукашенко опроверг слова Шольца о том, что Путин якобы не признает суверенитет Белоруссии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что российский президент Владимир Путин якобы не признает суверенитет Белоруссии, заявив, что знает иную точку зрения своего коллеги.
"Я знаю иную точку зрения президента России", - сказал Лукашенко в пятницу, комментируя журналистам госСМИ слова Шольца о том, что в разговоре с ним Путин якобы стал отрицать независимость Белоруссии и Украины. Слова Лукашенко приводит агентство Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
13:13
Лукашенко заявил, что изобилия в Европе больше не будет
Лукашенко подчеркнул, что на это даже не обращает внимание, ведь таких фейков уже наслушался.
"Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства - это вещи незыблемые. Все!" - заявил глава белорусского государства.
По словам белорусского президента, с теми, кто думает иначе, он даже не разговаривает. "Какое бы они государство ни представляли: так было с американцами, французами, еще начиная с Ширака. И будет всегда", - подчеркнул он.
Лукашенко призвал не обращать внимания "на болтовню этого пацана". "Он (Шольц – ред.) немножко повзрослеет, если немцы его не выгонят, и поймет, что он болтун. Вот и все", - добавил он.
Осмотр автомобиля в пункте пропуска Брест, в котором обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
09:53
В авто на границе Белоруссии и Польши нашли похожий на взрывчатку предмет
 
В миреБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоРоссияВладимир ПутинГерманияОлаф Шольц
 
 
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