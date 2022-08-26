https://ria.ru/20220826/belorussiya-1812290259.html
Белоруссия следит за действиями Запада у границ страны, заявил Лукашенко
Белоруссия следит за действиями Запада у границ страны, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.08.2022
Белоруссия следит за действиями Запада у границ страны, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск следит за действиями стран Запада у границы Союзного государства, готов при необходимости на... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:14
2022-08-26T13:14
2022-08-26T13:27
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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск следит за действиями стран Запада у границы Союзного государства, готов при необходимости на мгновенный ответ на возможные провокации, но пока западные военные не нагнетают обстановку."Я их предупредил: не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси - цели у нас определены. Центры принятия решений - мы их знаем. Я не угрожаю никому… Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними", - заявил Лукашенко, посещая в пятницу Минский механический завод.Он заметил, что пока западные военные не нагнетают обстановку, понимая возможность ответа."Должен честно сказать, что на настоящий момент… они не нагнетают обстановку на границе. Все-таки не все же безумцы в Польше: если Дуда (польский президент – ред.) подвинулся мозгами, то военные не дураки, они же понимают, какой может быть ответ. Военные прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя, потому что это обострение отношений и с Союзным государством с ядерным оружием. Если они начнут создавать проблемы, может быть, и хуже (чем было ранее – ред.) для Беларуси - ответ будет мгновенным", - продолжил Лукашенко.
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в мире, белоруссия, польша
В мире, Белоруссия, Польша
13:14 26.08.2022 (обновлено: 13:27 26.08.2022)
Белоруссия следит за действиями Запада у границ страны, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия следит за действиями Запада у границ и при необходимости ответит