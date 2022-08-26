https://ria.ru/20220826/belorussiya-1812239708.html

Премьер Белоруссии обсудил с Мишустиным цены на энергоносители

Премьер Белоруссии обсудил с Мишустиным цены на энергоносители - РИА Новости, 26.08.2022

Премьер Белоруссии обсудил с Мишустиным цены на энергоносители

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что обсудил с российским коллегой Михаилом Мишустиным подходы к установлению цен на энергоносители на 2023... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T10:38

2022-08-26T10:38

2022-08-26T10:50

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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что обсудил с российским коллегой Михаилом Мишустиным подходы к установлению цен на энергоносители на 2023 год, результаты переговоров стороны коммерчески финализируют в ближайшее время.Встреча Мишустина и Головченко прошла накануне в Чолпон-Ате в Киргизии на полях евразийского межправсовета."Конечно, обсуждали и подходы к установлению цен на энергоносители на следующий год. Результаты переговоров по этим вопросам были достаточно успешными. Мы коммерчески финализируем их в ближайшее время", - приводит агентство Белта слова белорусского премьера.Он также рассказал, что на встрече главы правительств обсудили ход реализации союзных программ."Идем в хорошем темпе, выполняем свои обязательства. Из 900 с лишним мероприятий почти 50% уже выполнено. Практически нет фактов срыва сроков. Только по некоторым программам есть сдвиги по времени, которые вызваны большим масштабом работы. Особенно в связи с цифровыми платформами - где-то больше времени потребовалось на разработку", - сказал Головченко.По словам белорусского премьера, также обсуждалась реализация поручений глав государств по ряду направлений, в частности по сотрудничеству в сфере микроэлектроники. Соглашение о совместной работе по развитию как микроэлектронной компонентной базы, так и электронного машиностроения находится на завершающей стадии, уточнил Головченко. По его словам, на завершающей стадии находится и соглашение о единой промышленной политике."Соглашение по расширению использования портов РФ для транспортировки белорусских грузов тоже в финальной стадии готовности. То есть мы получаем гарантированные провозные мощности через территорию РФ и южные порты. По северным портам у нас все решено, сейчас расширяемся на юг. Это очень важно, потому что емкость грузов высокая, надо застолбить свое место", - подчеркнул премьер-министр.Он также упомянул, что были обсуждены все детали по совместным импортозамещающим проектам с объемом финансирования в 1,5 миллиарда долларов, стороны пришли к договоренностям.

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/belorussiya-1812124651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, михаил мишустин, россия