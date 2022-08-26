https://ria.ru/20220826/avtovaz-1812254191.html

"АвтоВАЗ" запустил продажи внедорожника Lada Niva Travel'22

"АвтоВАЗ" запустил продажи внедорожника Lada Niva Travel'22 - РИА Новости, 26.08.2022

"АвтоВАЗ" запустил продажи внедорожника Lada Niva Travel'22

"АвтоВАЗ" запускает продажи Lada Niva Travel'22, доступны три комплектации модели, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:32

2022-08-26T11:32

2022-08-26T11:32

экономика

авто

автоваз

россия

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780664301_0:318:3074:2047_1920x0_80_0_0_555fec2a3865145ea03c12305bc0e423.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" запускает продажи Lada Niva Travel'22, доступны три комплектации модели, говорится в сообщении компании."Lada объявляет о начале продаж внедорожника Niva Travel 2022 модельного года. В дилерских центрах марки будут доступны три комплектации внедорожника. Стоимость Lada Niva Travel в базовой версии - от 797 200 рублей (по госпрограмме льготного кредитования)", - отметил автопроизводитель.В "АвтоВАЗе" рассказали, что в стартовой конфигурации Classic'22 машина оснащается усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом наружных зеркал, системой "ЭРА-ГЛОНАСС" с механической системой активации. В комплектацию также входит стальная защита картера, бортовой компьютер, центральный замок и аудиоподготовка.Комплектация Classic Plus дополнительно оснащается рейлингами, двухцветными молдингами дверей и колпаком запасного колеса в цвет кузова. Кроме этого, на автомобиль устанавливаются 15-дюймовые легкосплавные диски. Также в продажу выходит Lada Niva Travel в комплектации Black. Обивка потолка, поручни и солнцезащитные козырьки этой модели выполнены в черном цвете. Предусмотрены подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями и зеркало в противосолнечном козырьке пассажира."Lada Niva Travel - уникальный в своем классе автомобиль, не имеющий прямых конкурентов. Компактный внедорожник с постоянным полным приводом и комфортным 5-местным салоном отлично подходит для тех, чья работа, хобби или образ жизни связаны с выездами на природу, с преодолением сложных участков лесных, горных, песчаных и снежных дорог. При этом автомобиль адаптирован к эксплуатации в городе: у него хорошая обзорность, достаточное базовое оснащение и практически неограниченные возможности для парковки", - отметил вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220825/avtovaz-1812174841.html

https://ria.ru/20220824/lada-1811818742.html

https://ria.ru/20220826/kitay-1812224282.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, автоваз, россия, новости компаний - экономика