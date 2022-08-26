"АвтоВАЗ" запустил продажи внедорожника Lada Niva Travel'22
"АвтоВАЗ" запустил продажи внедорожника Lada Niva Travel'22 в трех комплектациях
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАвтомобиль LADA Niva Travel в Санкт-Петербургском дилерском салоне LADA
Автомобиль LADA Niva Travel в Санкт-Петербургском дилерском салоне LADA. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" запускает продажи Lada Niva Travel'22, доступны три комплектации модели, говорится в сообщении компании.
"Lada объявляет о начале продаж внедорожника Niva Travel 2022 модельного года. В дилерских центрах марки будут доступны три комплектации внедорожника. Стоимость Lada Niva Travel в базовой версии - от 797 200 рублей (по госпрограмме льготного кредитования)", - отметил автопроизводитель.
В "АвтоВАЗе" рассказали, что в стартовой конфигурации Classic'22 машина оснащается усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом наружных зеркал, системой "ЭРА-ГЛОНАСС" с механической системой активации. В комплектацию также входит стальная защита картера, бортовой компьютер, центральный замок и аудиоподготовка.
Комплектация Classic Plus дополнительно оснащается рейлингами, двухцветными молдингами дверей и колпаком запасного колеса в цвет кузова. Кроме этого, на автомобиль устанавливаются 15-дюймовые легкосплавные диски. Также в продажу выходит Lada Niva Travel в комплектации Black. Обивка потолка, поручни и солнцезащитные козырьки этой модели выполнены в черном цвете. Предусмотрены подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями и зеркало в противосолнечном козырьке пассажира.
24 августа, 13:56Сотрудники "LADA-Ижевск" вернутся к пятидневному режиму работы
"Lada Niva Travel - уникальный в своем классе автомобиль, не имеющий прямых конкурентов. Компактный внедорожник с постоянным полным приводом и комфортным 5-местным салоном отлично подходит для тех, чья работа, хобби или образ жизни связаны с выездами на природу, с преодолением сложных участков лесных, горных, песчаных и снежных дорог. При этом автомобиль адаптирован к эксплуатации в городе: у него хорошая обзорность, достаточное базовое оснащение и практически неограниченные возможности для парковки", - отметил вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).