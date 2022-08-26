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Астраханская область подарила ЛНР пять школьных автобусов

Астраханская область подарила ЛНР пять школьных автобусов - РИА Новости, 26.08.2022

Астраханская область подарила ЛНР пять школьных автобусов

Астраханская область подарила подшефному Кременскому району Луганской народной республики пять автобусов, на которых, в частности, будут перевозить школьников к РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:53

2022-08-26T15:53

2022-08-26T15:53

общество

игорь бабушкин

юлия назаренко

сергей кириенко

астраханская область

луганская народная республика

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг – РИА Новости. Астраханская область подарила подшефному Кременскому району Луганской народной республики пять автобусов, на которых, в частности, будут перевозить школьников к месту учебы, сообщает администрация губернатора региона.На прошлой неделе губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и и.о. главы администрации Кременского района Юлия Назаренко заключили соглашение о сотрудничестве между правительством региона и районом."Пять автобусов малой вместимости для перевозки детей были подарены делегацией Астраханской области Кременскому району ЛНР. Церемония прошла в рамках августовской педагогической конференции "Учить, воспитывать, созидать вместе!", - говорится в сообщении.Почетным гостем конференции стал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он отметил, что в ЛНР 488 школ, которые запускаются 1 сентября, но не все они смогут работать в полноценном режиме из-за близости к зоне боевых действий."Они будут работать либо дистанционно, либо необходимо автобусами перевозить детей в безопасные населенные пункты, чтобы они проходили обучение там. И сейчас перед зданием стоят автобусы, которые привезла Астраханская область на свою подшефную территорию. А всего у нас должно быть более 150 автобусов", - приводятся в сообщении его слова.В эти же дни по поручению губернатора Астраханской области в Кременском районе побывал региональный министр образования Егор Угаров. Он ознакомился со спецификой образовательного процесса на территории и провел ряд встреч с представителями руководства отрасли в муниципалитете."Наше взаимодействие с коллегами будем выстраивать исходя из двух задач. Первая - организационно техническая, включающая в себя восстановительные работы, к которым приступают наши строители, и вторая - методическое сопровождение образовательной деятельности", - сказал Угаров. Он пояснил, что требуется повышение квалификации и переподготовка не только педагогов, но и организаторов образовательного процесса, то есть директоров, работников отдела образования района. "Все эти процессы мы сейчас будем запускать. Самое важное, что люди хотят работать, учителя желают скорее приступить к обучению детей", - заключил он.

https://ria.ru/20220824/bolnitsy-1811949370.html

https://ria.ru/20220824/astrakhan-1811800771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, игорь бабушкин, юлия назаренко, сергей кириенко, астраханская область, луганская народная республика, россия