https://ria.ru/20220826/avtobusy-1812333097.html
Астраханская область подарила ЛНР пять школьных автобусов
Астраханская область подарила ЛНР пять школьных автобусов - РИА Новости, 26.08.2022
Астраханская область подарила ЛНР пять школьных автобусов
Астраханская область подарила подшефному Кременскому району Луганской народной республики пять автобусов, на которых, в частности, будут перевозить школьников к РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:53
2022-08-26T15:53
2022-08-26T15:53
общество
игорь бабушкин
юлия назаренко
сергей кириенко
астраханская область
луганская народная республика
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг – РИА Новости. Астраханская область подарила подшефному Кременскому району Луганской народной республики пять автобусов, на которых, в частности, будут перевозить школьников к месту учебы, сообщает администрация губернатора региона.На прошлой неделе губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и и.о. главы администрации Кременского района Юлия Назаренко заключили соглашение о сотрудничестве между правительством региона и районом."Пять автобусов малой вместимости для перевозки детей были подарены делегацией Астраханской области Кременскому району ЛНР. Церемония прошла в рамках августовской педагогической конференции "Учить, воспитывать, созидать вместе!", - говорится в сообщении.Почетным гостем конференции стал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он отметил, что в ЛНР 488 школ, которые запускаются 1 сентября, но не все они смогут работать в полноценном режиме из-за близости к зоне боевых действий."Они будут работать либо дистанционно, либо необходимо автобусами перевозить детей в безопасные населенные пункты, чтобы они проходили обучение там. И сейчас перед зданием стоят автобусы, которые привезла Астраханская область на свою подшефную территорию. А всего у нас должно быть более 150 автобусов", - приводятся в сообщении его слова.В эти же дни по поручению губернатора Астраханской области в Кременском районе побывал региональный министр образования Егор Угаров. Он ознакомился со спецификой образовательного процесса на территории и провел ряд встреч с представителями руководства отрасли в муниципалитете."Наше взаимодействие с коллегами будем выстраивать исходя из двух задач. Первая - организационно техническая, включающая в себя восстановительные работы, к которым приступают наши строители, и вторая - методическое сопровождение образовательной деятельности", - сказал Угаров. Он пояснил, что требуется повышение квалификации и переподготовка не только педагогов, но и организаторов образовательного процесса, то есть директоров, работников отдела образования района. "Все эти процессы мы сейчас будем запускать. Самое важное, что люди хотят работать, учителя желают скорее приступить к обучению детей", - заключил он.
https://ria.ru/20220824/bolnitsy-1811949370.html
https://ria.ru/20220824/astrakhan-1811800771.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, игорь бабушкин, юлия назаренко, сергей кириенко, астраханская область, луганская народная республика, россия
Общество, Игорь Бабушкин, Юлия Назаренко, Сергей Кириенко, Астраханская область, Луганская Народная Республика, Россия
Астраханская область подарила ЛНР пять школьных автобусов
Астраханская область подарила Кременскому району ЛНР пять школьных автобусов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг – РИА Новости. Астраханская область подарила подшефному Кременскому району Луганской народной республики пять автобусов, на которых, в частности, будут перевозить школьников к месту учебы, сообщает администрация губернатора региона.
На прошлой неделе губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
и и.о. главы администрации Кременского района Юлия Назаренко
заключили соглашение о сотрудничестве между правительством региона и районом.
"Пять автобусов малой вместимости для перевозки детей были подарены делегацией Астраханской области Кременскому району ЛНР
. Церемония прошла в рамках августовской педагогической конференции "Учить, воспитывать, созидать вместе!", - говорится в сообщении.
Почетным гостем конференции стал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко
. Он отметил, что в ЛНР 488 школ, которые запускаются 1 сентября, но не все они смогут работать в полноценном режиме из-за близости к зоне боевых действий.
"Они будут работать либо дистанционно, либо необходимо автобусами перевозить детей в безопасные населенные пункты, чтобы они проходили обучение там. И сейчас перед зданием стоят автобусы, которые привезла Астраханская область на свою подшефную территорию. А всего у нас должно быть более 150 автобусов", - приводятся в сообщении его слова.
В эти же дни по поручению губернатора Астраханской области в Кременском районе побывал региональный министр образования Егор Угаров. Он ознакомился со спецификой образовательного процесса на территории и провел ряд встреч с представителями руководства отрасли в муниципалитете.
"Наше взаимодействие с коллегами будем выстраивать исходя из двух задач. Первая - организационно техническая, включающая в себя восстановительные работы, к которым приступают наши строители, и вторая - методическое сопровождение образовательной деятельности", - сказал Угаров. Он пояснил, что требуется повышение квалификации и переподготовка не только педагогов, но и организаторов образовательного процесса, то есть директоров, работников отдела образования района. "Все эти процессы мы сейчас будем запускать. Самое важное, что люди хотят работать, учителя желают скорее приступить к обучению детей", - заключил он.