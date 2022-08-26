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Астраханская область подарила ЛНР пять школьных автобусов - РИА Новости, 26.08.2022
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Астраханская область подарила ЛНР пять школьных автобусов
Астраханская область подарила ЛНР пять школьных автобусов - РИА Новости, 26.08.2022
Астраханская область подарила ЛНР пять школьных автобусов
Астраханская область подарила подшефному Кременскому району Луганской народной республики пять автобусов, на которых, в частности, будут перевозить школьников к РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:53
2022-08-26T15:53
общество
игорь бабушкин
юлия назаренко
сергей кириенко
астраханская область
луганская народная республика
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг – РИА Новости. Астраханская область подарила подшефному Кременскому району Луганской народной республики пять автобусов, на которых, в частности, будут перевозить школьников к месту учебы, сообщает администрация губернатора региона.На прошлой неделе губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и и.о. главы администрации Кременского района Юлия Назаренко заключили соглашение о сотрудничестве между правительством региона и районом."Пять автобусов малой вместимости для перевозки детей были подарены делегацией Астраханской области Кременскому району ЛНР. Церемония прошла в рамках августовской педагогической конференции "Учить, воспитывать, созидать вместе!", - говорится в сообщении.Почетным гостем конференции стал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он отметил, что в ЛНР 488 школ, которые запускаются 1 сентября, но не все они смогут работать в полноценном режиме из-за близости к зоне боевых действий."Они будут работать либо дистанционно, либо необходимо автобусами перевозить детей в безопасные населенные пункты, чтобы они проходили обучение там. И сейчас перед зданием стоят автобусы, которые привезла Астраханская область на свою подшефную территорию. А всего у нас должно быть более 150 автобусов", - приводятся в сообщении его слова.В эти же дни по поручению губернатора Астраханской области в Кременском районе побывал региональный министр образования Егор Угаров. Он ознакомился со спецификой образовательного процесса на территории и провел ряд встреч с представителями руководства отрасли в муниципалитете."Наше взаимодействие с коллегами будем выстраивать исходя из двух задач. Первая - организационно техническая, включающая в себя восстановительные работы, к которым приступают наши строители, и вторая - методическое сопровождение образовательной деятельности", - сказал Угаров. Он пояснил, что требуется повышение квалификации и переподготовка не только педагогов, но и организаторов образовательного процесса, то есть директоров, работников отдела образования района. "Все эти процессы мы сейчас будем запускать. Самое важное, что люди хотят работать, учителя желают скорее приступить к обучению детей", - заключил он.
https://ria.ru/20220824/bolnitsy-1811949370.html
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общество, игорь бабушкин, юлия назаренко, сергей кириенко, астраханская область, луганская народная республика, россия
Общество, Игорь Бабушкин, Юлия Назаренко, Сергей Кириенко, Астраханская область, Луганская Народная Республика, Россия
15:53 26.08.2022
 
Астраханская область подарила ЛНР пять школьных автобусов

Астраханская область подарила Кременскому району ЛНР пять школьных автобусов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольный автобус
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг – РИА Новости. Астраханская область подарила подшефному Кременскому району Луганской народной республики пять автобусов, на которых, в частности, будут перевозить школьников к месту учебы, сообщает администрация губернатора региона.
На прошлой неделе губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и и.о. главы администрации Кременского района Юлия Назаренко заключили соглашение о сотрудничестве между правительством региона и районом.
"Пять автобусов малой вместимости для перевозки детей были подарены делегацией Астраханской области Кременскому району ЛНР. Церемония прошла в рамках августовской педагогической конференции "Учить, воспитывать, созидать вместе!", - говорится в сообщении.
Почетным гостем конференции стал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он отметил, что в ЛНР 488 школ, которые запускаются 1 сентября, но не все они смогут работать в полноценном режиме из-за близости к зоне боевых действий.
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"Они будут работать либо дистанционно, либо необходимо автобусами перевозить детей в безопасные населенные пункты, чтобы они проходили обучение там. И сейчас перед зданием стоят автобусы, которые привезла Астраханская область на свою подшефную территорию. А всего у нас должно быть более 150 автобусов", - приводятся в сообщении его слова.
В эти же дни по поручению губернатора Астраханской области в Кременском районе побывал региональный министр образования Егор Угаров. Он ознакомился со спецификой образовательного процесса на территории и провел ряд встреч с представителями руководства отрасли в муниципалитете.
"Наше взаимодействие с коллегами будем выстраивать исходя из двух задач. Первая - организационно техническая, включающая в себя восстановительные работы, к которым приступают наши строители, и вторая - методическое сопровождение образовательной деятельности", - сказал Угаров. Он пояснил, что требуется повышение квалификации и переподготовка не только педагогов, но и организаторов образовательного процесса, то есть директоров, работников отдела образования района. "Все эти процессы мы сейчас будем запускать. Самое важное, что люди хотят работать, учителя желают скорее приступить к обучению детей", - заключил он.
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ОбществоИгорь БабушкинЮлия НазаренкоСергей КириенкоАстраханская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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