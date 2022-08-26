https://ria.ru/20220826/avstraliya-1812114394.html

Шутник разыграл прилетающих в Сидней пассажиров

Шутник разыграл прилетающих в Сидней пассажиров - РИА Новости, 26.08.2022

Шутник разыграл прилетающих в Сидней пассажиров

Пассажиры, прибывающие в самый загруженный аэропорт Австралии — в Сидней – видят странную надпись на крыше соседнего с посадочной полосой здания, сообщает... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T03:48

2022-08-26T03:48

2022-08-26T03:48

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пассажиры, прибывающие в самый загруженный аэропорт Австралии — в Сидней – видят странную надпись на крыше соседнего с посадочной полосой здания, сообщает Mirror.Слова "Добро пожаловать в Перт" – это город, находящийся в другом конце Австралии –нанесены яркой краской, они хорошо заметны для путешественников. Комментаторы в соцсетях отметили, что не представляют состояние туристов на борту, понимающих, что они улетели не в Сидней, а в другой город. Идея пришла в голову владельцу строения Брэду Хисману. Шутник рассказал, что его вдохновил розыгрыш, произошедший в Милуоки в 1978 году. Тогда на крыше здания рядом с международным аэропортом кто-то написал "Добро пожаловать в Кливленд".

https://ria.ru/20220727/styuardessa-1805097239.html

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австралия

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сидней, перт, австралия, пассажиры, самолеты