https://ria.ru/20220826/avstraliya-1812114394.html
Шутник разыграл прилетающих в Сидней пассажиров
Шутник разыграл прилетающих в Сидней пассажиров - РИА Новости, 26.08.2022
Шутник разыграл прилетающих в Сидней пассажиров
Пассажиры, прибывающие в самый загруженный аэропорт Австралии — в Сидней – видят странную надпись на крыше соседнего с посадочной полосой здания, сообщает... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T03:48
2022-08-26T03:48
2022-08-26T03:48
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пассажиры, прибывающие в самый загруженный аэропорт Австралии — в Сидней – видят странную надпись на крыше соседнего с посадочной полосой здания, сообщает Mirror.Слова "Добро пожаловать в Перт" – это город, находящийся в другом конце Австралии –нанесены яркой краской, они хорошо заметны для путешественников. Комментаторы в соцсетях отметили, что не представляют состояние туристов на борту, понимающих, что они улетели не в Сидней, а в другой город. Идея пришла в голову владельцу строения Брэду Хисману. Шутник рассказал, что его вдохновил розыгрыш, произошедший в Милуоки в 1978 году. Тогда на крыше здания рядом с международным аэропортом кто-то написал "Добро пожаловать в Кливленд".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сидней, перт, австралия, пассажиры, самолеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сидней, Перт, Австралия, пассажиры, Самолеты
Шутник разыграл прилетающих в Сидней пассажиров
Авиапассажиров в Сиднее встречает огромная надпись "Добро пожаловать в Перт"