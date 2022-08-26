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Биография Игоря Арбузова
Биография Игоря Арбузова - РИА Новости, 26.08.2022
Биография Игоря Арбузова
Генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Александрович Арбузов родился 26 августа 1957 года в Перми. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T01:53
2022-08-26T01:53
2022-08-26T01:53
справки
игорь арбузов
пермь
энергомаш
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Генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Александрович Арбузов родился 26 августа 1957 года в Перми. В 1979 году окончил Пермский политехнический институт (ныне Пермский национальный исследовательский политехнический университет) по специальности "Оборудование и технология сварочного производства", в 2001 году – Академию народного хозяйства (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации) по программе "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства". В 1979-1996 годах работал на заводе "Пермские моторы" им. Я. М. Свердлова, где прошел путь от сменного мастера до начальника цеха. С 1995 года занимался решением организационных вопросов по учреждению ОАО "Протон-ПМ" (производство ракетных двигателей). С 1996 года по 2006 год был директором производства, первым заместителем генерального директора ОАО "Протон-ПМ".В 2006-2014 годах – генеральный директор ОАО "Протон-ПМ". С декабря 2014 года по август 2015 года был заместителем генерального директора по развитию производства, членом правления Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, Москва). С августа 2015 года – генеральный директор акционерного общества "НПО Энергомаш" им. академика В. Глушко (Московская область). Игорь Арбузов – действительный член-корреспондент Российской академии естественных наук; член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского; автор и соавтор многих научно-производственных патентов и изобретений в области технологии изготовления ракетных двигателей.За большой вклад в отечественное ракетное двигателестроение Арбузов дважды удостоен премии правительства РФ в области науки и техники (1998, 2008); награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I (2020) и II степеней (2011). В 2014 году ему было присуждено звание "Почетный гражданин Перми".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, игорь арбузов, пермь, энергомаш
Справки, Игорь Арбузов, Пермь, Энергомаш
Генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Александрович Арбузов родился 26 августа 1957 года
в Перми.
В 1979 году окончил Пермский политехнический институт (ныне Пермский национальный исследовательский политехнический университет) по специальности "Оборудование и технология сварочного производства", в 2001 году – Академию народного хозяйства (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации) по программе "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства".
В 1979-1996 годах работал на заводе
"Пермские моторы" им. Я. М. Свердлова, где прошел путь от сменного мастера до начальника цеха. С 1995 года занимался решением организационных вопросов по учреждению ОАО "Протон-ПМ" (производство ракетных двигателей).
С 1996 года по 2006 год был директором производства, первым заместителем генерального директора ОАО "Протон-ПМ".
В 2006-2014 годах
– генеральный директор ОАО "Протон-ПМ".
С декабря 2014 года по август 2015 года был заместителем
генерального директора по развитию производства, членом правления Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, Москва).
С августа 2015 года
– генеральный директор акционерного общества "НПО Энергомаш" им. академика В. Глушко (Московская область).
Игорь Арбузов – действительный член-корреспондент Российской академии естественных наук; член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского; автор и соавтор многих научно-производственных патентов и изобретений в области технологии изготовления ракетных двигателей.
За большой вклад в отечественное ракетное двигателестроение Арбузов дважды удостоен премии правительства РФ в области науки и техники (1998, 2008); награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I (2020
) и II степеней (2011
).
В 2014 году ему было присуждено звание
"Почетный гражданин Перми".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников