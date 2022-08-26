https://ria.ru/20220826/arbuzov-1812080057.html

Биография Игоря Арбузова

Биография Игоря Арбузова - РИА Новости, 26.08.2022

Биография Игоря Арбузова

Генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Александрович Арбузов родился 26 августа 1957 года в Перми. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T01:53

2022-08-26T01:53

2022-08-26T01:53

справки

игорь арбузов

пермь

энергомаш

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Генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Александрович Арбузов родился 26 августа 1957 года в Перми. В 1979 году окончил Пермский политехнический институт (ныне Пермский национальный исследовательский политехнический университет) по специальности "Оборудование и технология сварочного производства", в 2001 году – Академию народного хозяйства (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации) по программе "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства". В 1979-1996 годах работал на заводе "Пермские моторы" им. Я. М. Свердлова, где прошел путь от сменного мастера до начальника цеха. С 1995 года занимался решением организационных вопросов по учреждению ОАО "Протон-ПМ" (производство ракетных двигателей). С 1996 года по 2006 год был директором производства, первым заместителем генерального директора ОАО "Протон-ПМ".В 2006-2014 годах – генеральный директор ОАО "Протон-ПМ". С декабря 2014 года по август 2015 года был заместителем генерального директора по развитию производства, членом правления Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, Москва). С августа 2015 года – генеральный директор акционерного общества "НПО Энергомаш" им. академика В. Глушко (Московская область). Игорь Арбузов – действительный член-корреспондент Российской академии естественных наук; член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского; автор и соавтор многих научно-производственных патентов и изобретений в области технологии изготовления ракетных двигателей.За большой вклад в отечественное ракетное двигателестроение Арбузов дважды удостоен премии правительства РФ в области науки и техники (1998, 2008); награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I (2020) и II степеней (2011). В 2014 году ему было присуждено звание "Почетный гражданин Перми".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, игорь арбузов, пермь, энергомаш