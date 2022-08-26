14:55 26.08.2022 (обновлено: 14:56 26.08.2022)
Гендиректор "Аэрофлота" оценил эффективность господдержки компании
Гендиректор "Аэрофлота" Александровский назвал меры господдержки компании исчерпывающими
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский
Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" получила всю необходимую поддержку со стороны государства, эти меры достаточны, эффективны и исчерпывающи, заявил гендиректор перевозчика Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В целом ситуацию я оцениваю очень позитивно и стабильно, особенно в рамках 2022 года. Мы активно летаем благодаря мерам государственной поддержки и прежде всего, конечно же, вашей поддержке, Владимир Владимирович, и правительства Российской Федерации", - сказал Александровский.
"Кроме субсидий по пассажиропотоку – это 50 миллиардов – были выделены еще субсидии на возврат билетов группы "Аэрофлот" – 15 миллиардов, мы 12,5 уже получили. Также было принято решение об увеличении уставного капитала группы "Аэрофлот", компании "Аэрофлот" непосредственно, для закрытия наших долгов по аккредитивам, это мы тоже обсуждали на наших совещаниях. Все эти меры, по моей оценке, являются достаточными, эффективными и исчерпывающими для группы "Аэрофлот", - отметил гендиректор.
"Вся необходимая поддержка со стороны государства нами получена", - резюмировал он.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.