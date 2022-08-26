https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812300315.html

"Аэрофлот" планирует законтрактовать 323 отечественных самолета

"Аэрофлот" планирует законтрактовать 323 отечественных самолета - РИА Новости, 26.08.2022

"Аэрофлот" планирует законтрактовать 323 отечественных самолета

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует заключить контракты на 323 отечественных самолета, две трети из них придется на МС-21, сообщил... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:51

2022-08-26T13:51

2022-08-26T14:54

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует заключить контракты на 323 отечественных самолета, две трети из них придется на МС-21, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Сейчас у нас основной фокус будет на подготовке к эксплуатации отечественных воздушных судов. Наша стратегия сейчас обновляется, но она уже полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года. Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 – Sukhoi Superjet, 210 – МС-21 – это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещенные самолеты, а также 40 воздушных судов Ту-214", - сказал Александровский.

https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812300062.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, аэрофлот, владимир путин, новости - туризм