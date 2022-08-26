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"Аэрофлот" планирует законтрактовать 323 отечественных самолета - РИА Новости, 26.08.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" планирует законтрактовать 323 отечественных самолета
"Аэрофлот" планирует законтрактовать 323 отечественных самолета - РИА Новости, 26.08.2022
"Аэрофлот" планирует законтрактовать 323 отечественных самолета
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует заключить контракты на 323 отечественных самолета, две трети из них придется на МС-21, сообщил... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:51
2022-08-26T14:54
экономика
россия
аэрофлот
владимир путин
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует заключить контракты на 323 отечественных самолета, две трети из них придется на МС-21, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Сейчас у нас основной фокус будет на подготовке к эксплуатации отечественных воздушных судов. Наша стратегия сейчас обновляется, но она уже полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года. Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 – Sukhoi Superjet, 210 – МС-21 – это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещенные самолеты, а также 40 воздушных судов Ту-214", - сказал Александровский.
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экономика, россия, аэрофлот, владимир путин, новости - туризм
Экономика, Россия, Аэрофлот, Владимир Путин, Туризм, Новости - Туризм
13:51 26.08.2022 (обновлено: 14:54 26.08.2022)
 
"Аэрофлот" планирует законтрактовать 323 отечественных самолета

Гендиректор "Аэрофлота" сообщил Путину о планах законтрактовать 323 отечественных самолета

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует заключить контракты на 323 отечественных самолета, две трети из них придется на МС-21, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Сейчас у нас основной фокус будет на подготовке к эксплуатации отечественных воздушных судов. Наша стратегия сейчас обновляется, но она уже полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года. Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 – Sukhoi Superjet, 210 – МС-21 – это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещенные самолеты, а также 40 воздушных судов Ту-214", - сказал Александровский.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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