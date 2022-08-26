https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812300062.html

Путин заявил о государственной поддержке "Аэрофлота"

Путин заявил о государственной поддержке "Аэрофлота" - РИА Новости, 26.08.2022

Путин заявил о государственной поддержке "Аэрофлота"

Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским заявил, что у компании есть проблемы, но государство старается... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:50

2022-08-26T13:50

2022-08-26T14:38

владимир путин

аэрофлот

россия

экономика

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским заявил, что у компании есть проблемы, но государство старается поддерживать авиаперевозчика."Аэрофлот" – наш крупнейший перевозчик, здесь характеристики всем хорошо известны группы "Аэрофлот". Проблем много, мы постоянно этим занимаемся, не буду сейчас их перечислять. Вы хорошо их знаете – лучше чем кто бы то ни был", - сказал Путин на встрече с гендиректором компании."Государство старается поддержать всех перевозчиков, в том числе "Аэрофлот". "Аэрофлот" - прежде всего как нашего чемпиона по перевозкам", - добавил президент, отметив, что правительство выделило компании 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220825/aeroflot-1812140337.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, аэрофлот, россия, экономика, новости - туризм