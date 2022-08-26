https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812300062.html
Путин заявил о государственной поддержке "Аэрофлота"
Путин заявил о государственной поддержке "Аэрофлота" - РИА Новости, 26.08.2022
Путин заявил о государственной поддержке "Аэрофлота"
Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским заявил, что у компании есть проблемы, но государство старается... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:50
2022-08-26T13:50
2022-08-26T14:38
владимир путин
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским заявил, что у компании есть проблемы, но государство старается поддерживать авиаперевозчика."Аэрофлот" – наш крупнейший перевозчик, здесь характеристики всем хорошо известны группы "Аэрофлот". Проблем много, мы постоянно этим занимаемся, не буду сейчас их перечислять. Вы хорошо их знаете – лучше чем кто бы то ни был", - сказал Путин на встрече с гендиректором компании."Государство старается поддержать всех перевозчиков, в том числе "Аэрофлот". "Аэрофлот" - прежде всего как нашего чемпиона по перевозкам", - добавил президент, отметив, что правительство выделило компании 50 миллиардов рублей.
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владимир путин, аэрофлот, россия, экономика, новости - туризм
Владимир Путин, Аэрофлот, Россия, Экономика, Туризм, Новости - Туризм
13:50 26.08.2022 (обновлено: 14:38 26.08.2022)
Путин заявил о государственной поддержке "Аэрофлота"
Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Александровским: государство поддерживает компанию