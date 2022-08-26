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Путин провел встречу с новым главой "Аэрофлота" - РИА Новости, 26.08.2022
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Путин провел встречу с новым главой "Аэрофлота"
Путин провел встречу с новым главой "Аэрофлота" - РИА Новости, 26.08.2022
Путин провел встречу с новым главой "Аэрофлота"
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором "Аэрофлота" Сергеем Александровским. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:41
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экономика
россия
владимир путин
аэрофлот
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором "Аэрофлота" Сергеем Александровским.Это первая публичная встреча после назначения Александровского. Внимание уделено текущей работе компании в сфере пассажирских перевозок.Прежний гендиректор компании Михаил Полубояринов покинул должность, о чем в марте сообщил министр транспорта РФ.
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экономика, россия, владимир путин, аэрофлот
Экономика, Россия, Владимир Путин, Аэрофлот
13:41 26.08.2022 (обновлено: 14:54 26.08.2022)
 
Путин провел встречу с новым главой "Аэрофлота"

Путин провел встречу с новым главой "Аэрофлота" Александровским

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО Аэрофлот Сергей Александровский во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором "Аэрофлота" Сергеем Александровским.
Это первая публичная встреча после назначения Александровского. Внимание уделено текущей работе компании в сфере пассажирских перевозок.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
13:50Туризм
Путин заявил о государственной поддержке "Аэрофлота"
Прежний гендиректор компании Михаил Полубояринов покинул должность, о чем в марте сообщил министр транспорта РФ.
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАэрофлот
 
 
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