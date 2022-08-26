https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812297888.html
Путин провел встречу с новым главой "Аэрофлота"
Путин провел встречу с новым главой "Аэрофлота" - РИА Новости, 26.08.2022
Путин провел встречу с новым главой "Аэрофлота"
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором "Аэрофлота" Сергеем Александровским. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:41
2022-08-26T13:41
2022-08-26T14:54
экономика
россия
владимир путин
аэрофлот
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором "Аэрофлота" Сергеем Александровским.Это первая публичная встреча после назначения Александровского. Внимание уделено текущей работе компании в сфере пассажирских перевозок.Прежний гендиректор компании Михаил Полубояринов покинул должность, о чем в марте сообщил министр транспорта РФ.
https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812300062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, аэрофлот
Экономика, Россия, Владимир Путин, Аэрофлот
13:41 26.08.2022 (обновлено: 14:54 26.08.2022)
Путин провел встречу с новым главой "Аэрофлота"
Путин провел встречу с новым главой "Аэрофлота" Александровским