https://ria.ru/20220826/abkhaziya-1812246856.html

Россия не планирует создавать новую военную базу в Абхазии, заявил посол

Россия не планирует создавать новую военную базу в Абхазии, заявил посол - РИА Новости, 26.08.2022

Россия не планирует создавать новую военную базу в Абхазии, заявил посол

Россия не планирует создавать новую военную базу в Абхазии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:04

2022-08-26T11:04

2022-08-26T12:06

россия

абхазия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148201/67/1482016700_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c380060d61964f5943ba726306f9072d.jpg

СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Россия не планирует создавать новую военную базу в Абхазии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин.По его словам, силами 7-й объединенной российской военной базы и погрануправления ФСБ России в Абхазии полностью обеспечивается безопасность республики."Одновременно с этим надо понимать, что обе названные мной структуры постоянно совершенствуются, их функционирование требует модернизации организационных рамок их присутствия на территории республики. В этом смысле создание какой-то "новой военной базы" не планируется, но изменения в действующий функционал возможны", - сказал Шургалин.При этом посол подчеркнул, что военные санатории "Сухум" и "Сухумский" являются составной частью 7-й объединенной российской военной базы, однако эксплуатируются частными бизнесменами, рестораторами и прочими коммерсантами, никакого отношения к российской военной базе не имеющими.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/abkhaziya-1812048886.html

россия

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, абхазия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире