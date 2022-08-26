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Россия не планирует создавать новую военную базу в Абхазии, заявил посол - РИА Новости, 26.08.2022
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Россия не планирует создавать новую военную базу в Абхазии, заявил посол
Россия не планирует создавать новую военную базу в Абхазии, заявил посол - РИА Новости, 26.08.2022
Россия не планирует создавать новую военную базу в Абхазии, заявил посол
Россия не планирует создавать новую военную базу в Абхазии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:04
2022-08-26T12:06
россия
абхазия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Россия не планирует создавать новую военную базу в Абхазии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин.По его словам, силами 7-й объединенной российской военной базы и погрануправления ФСБ России в Абхазии полностью обеспечивается безопасность республики."Одновременно с этим надо понимать, что обе названные мной структуры постоянно совершенствуются, их функционирование требует модернизации организационных рамок их присутствия на территории республики. В этом смысле создание какой-то "новой военной базы" не планируется, но изменения в действующий функционал возможны", - сказал Шургалин.При этом посол подчеркнул, что военные санатории "Сухум" и "Сухумский" являются составной частью 7-й объединенной российской военной базы, однако эксплуатируются частными бизнесменами, рестораторами и прочими коммерсантами, никакого отношения к российской военной базе не имеющими.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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россия, абхазия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Абхазия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
11:04 26.08.2022 (обновлено: 12:06 26.08.2022)
 
Россия не планирует создавать новую военную базу в Абхазии, заявил посол

Посол Шургалин: Россия не планирует создавать новую военную базу в Абхазии

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРоссийская военная база в городе Гудаута Республики Абхазия
Российская военная база в городе Гудаута Республики Абхазия - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Российская военная база в городе Гудаута Республики Абхазия. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Россия не планирует создавать новую военную базу в Абхазии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин.
По его словам, силами 7-й объединенной российской военной базы и погрануправления ФСБ России в Абхазии полностью обеспечивается безопасность республики.
"Одновременно с этим надо понимать, что обе названные мной структуры постоянно совершенствуются, их функционирование требует модернизации организационных рамок их присутствия на территории республики. В этом смысле создание какой-то "новой военной базы" не планируется, но изменения в действующий функционал возможны", - сказал Шургалин.
При этом посол подчеркнул, что военные санатории "Сухум" и "Сухумский" являются составной частью 7-й объединенной российской военной базы, однако эксплуатируются частными бизнесменами, рестораторами и прочими коммерсантами, никакого отношения к российской военной базе не имеющими.
Читайте полный текст интервью >>
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