https://ria.ru/20220825/zhivotnye-1813163617.html

Угрозы диким животным в Москве из-за жары и смога нет

Угрозы диким животным в Москве из-за жары и смога нет - РИА Новости, 30.08.2022

Угрозы диким животным в Москве из-за жары и смога нет

Угрозы диким животным на природных территориях Москвы из-за жары и смога нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-25T19:04

2022-08-25T19:04

2022-08-30T14:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосприрода

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Угрозы диким животным на природных территориях Москвы из-за жары и смога нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Животные по возможности держатся ближе к водоемам. Также на природных территориях много зелени, звери и птицы всегда могут найти там тень и укрыться от перегрева."В настоящее время угрозы для диких животных нет и в помощи специалистов они не нуждаются. Специалисты Мосприроды рекомендуют не тревожить диких животных на природных территориях, так как от беспокойства они страдают больше", - добавили в департаменте.Там отметили, что большое внимание уделяется профилактике пожаров на природных территориях Москвы. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды на ООПТ перешли на усиленное патрулирование природных территорий.В первый раз жители Москвы и Подмосковья пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По информации Роспотребнадзора, причиной стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях. По наблюдениям корреспондентов РИА Новости запах гари в четверг в Москве сместился с юго-запада на северо-восток.

https://ria.ru/20220704/enot-1800008098.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мосприрода, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), природные пожары в россии