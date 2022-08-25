19:04 25.08.2022 (обновлено: 14:56 30.08.2022)
Угрозы диким животным в Москве из-за жары и смога нет
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Угрозы диким животным на природных территориях Москвы из-за жары и смога нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Сейчас животные должны иметь питьевую воду, но Москва хорошо обводнена, и на природных территориях питьевая вода есть в достатке. Наличие прудов, озер, рек, родников позволяет им легче переживать жару. На природных территориях Москвы достаточно зелени: звери и птицы всегда могут найти тень и укрыться там от перегрева", - сказали в пресс-службе.
Животные по возможности держатся ближе к водоемам. Также на природных территориях много зелени, звери и птицы всегда могут найти там тень и укрыться от перегрева.
"В настоящее время угрозы для диких животных нет и в помощи специалистов они не нуждаются. Специалисты Мосприроды рекомендуют не тревожить диких животных на природных территориях, так как от беспокойства они страдают больше", - добавили в департаменте.
Там отметили, что большое внимание уделяется профилактике пожаров на природных территориях Москвы. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды на ООПТ перешли на усиленное патрулирование природных территорий.
В первый раз жители Москвы и Подмосковья пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По информации Роспотребнадзора, причиной стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях. По наблюдениям корреспондентов РИА Новости запах гари в четверг в Москве сместился с юго-запада на северо-восток.