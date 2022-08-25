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Угрозы диким животным в Москве из-за жары и смога нет - РИА Новости, 30.08.2022
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Угрозы диким животным в Москве из-за жары и смога нет
Угрозы диким животным в Москве из-за жары и смога нет - РИА Новости, 30.08.2022
Угрозы диким животным в Москве из-за жары и смога нет
Угрозы диким животным на природных территориях Москвы из-за жары и смога нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-25T19:04
2022-08-30T14:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Угрозы диким животным на природных территориях Москвы из-за жары и смога нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Животные по возможности держатся ближе к водоемам. Также на природных территориях много зелени, звери и птицы всегда могут найти там тень и укрыться от перегрева."В настоящее время угрозы для диких животных нет и в помощи специалистов они не нуждаются. Специалисты Мосприроды рекомендуют не тревожить диких животных на природных территориях, так как от беспокойства они страдают больше", - добавили в департаменте.Там отметили, что большое внимание уделяется профилактике пожаров на природных территориях Москвы. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды на ООПТ перешли на усиленное патрулирование природных территорий.В первый раз жители Москвы и Подмосковья пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По информации Роспотребнадзора, причиной стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях. По наблюдениям корреспондентов РИА Новости запах гари в четверг в Москве сместился с юго-запада на северо-восток.
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москва, мосприрода, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), природные пожары в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Природные пожары в России
19:04 25.08.2022 (обновлено: 14:56 30.08.2022)
 

Угрозы диким животным в Москве из-за жары и смога нет

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСмог в Москве
Смог в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Угрозы диким животным на природных территориях Москвы из-за жары и смога нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Сейчас животные должны иметь питьевую воду, но Москва хорошо обводнена, и на природных территориях питьевая вода есть в достатке. Наличие прудов, озер, рек, родников позволяет им легче переживать жару. На природных территориях Москвы достаточно зелени: звери и птицы всегда могут найти тень и укрыться там от перегрева", - сказали в пресс-службе.
Животные по возможности держатся ближе к водоемам. Также на природных территориях много зелени, звери и птицы всегда могут найти там тень и укрыться от перегрева.
"В настоящее время угрозы для диких животных нет и в помощи специалистов они не нуждаются. Специалисты Мосприроды рекомендуют не тревожить диких животных на природных территориях, так как от беспокойства они страдают больше", - добавили в департаменте.
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Там отметили, что большое внимание уделяется профилактике пожаров на природных территориях Москвы. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды на ООПТ перешли на усиленное патрулирование природных территорий.
В первый раз жители Москвы и Подмосковья пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По информации Роспотребнадзора, причиной стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях. По наблюдениям корреспондентов РИА Новости запах гари в четверг в Москве сместился с юго-запада на северо-восток.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприродаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Природные пожары в России
 
 
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