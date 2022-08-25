https://ria.ru/20220825/zhara-1812083851.html

Засушливый август в Москве догнал по температуре лето 2010 года

Засушливый август в Москве догнал по температуре лето 2010 года - РИА Новости, 25.08.2022

Засушливый август в Москве догнал по температуре лето 2010 года

Аномально засушливый август в Москве уже догнал по температуре август самого жаркого лета 2010 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:09

2022-08-25T14:09

2022-08-25T14:22

москва

центр "фобос"

погода

общество

евгений тишковец

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Аномально засушливый август в Москве уже догнал по температуре август самого жаркого лета 2010 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Аномально засушливый август-2022 уже догнал по температуре август самого жаркого лета 2010 года, и разделяет с ним первую строчку в знойном рейтинге – в обоих случаях среднемесячная температура составляет плюс 21,8, а с учетом прогнозов – может и вовсе стать единоличным лидером", - сообщил Тишковец.Он отметил, что финал недели ознаменуется последними погожими летними выходными, но уже с 70%-ой вероятностью мозаичных сухих гроз. Ночью температура составит плюс 12 - 17, а днем воздух снова разогреется до плюс 28 - 33."В понедельник тоже обойдется без существенных осадков, но из-за натекания облаков станет на пару градусов меньше. И на этом субтропический период в Центральной России завершится, и в кратчайшие сроки произойдет стремительная смена климатических сезонов", - сообщил синоптик.

https://ria.ru/20220825/pogoda-1812081988.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, центр "фобос", погода, общество, евгений тишковец