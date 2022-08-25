https://ria.ru/20220825/zhara-1812083851.html
Засушливый август в Москве догнал по температуре лето 2010 года
Засушливый август в Москве догнал по температуре лето 2010 года - РИА Новости, 25.08.2022
Засушливый август в Москве догнал по температуре лето 2010 года
Аномально засушливый август в Москве уже догнал по температуре август самого жаркого лета 2010 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:09
2022-08-25T14:09
2022-08-25T14:22
москва
центр "фобос"
погода
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Аномально засушливый август в Москве уже догнал по температуре август самого жаркого лета 2010 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Аномально засушливый август-2022 уже догнал по температуре август самого жаркого лета 2010 года, и разделяет с ним первую строчку в знойном рейтинге – в обоих случаях среднемесячная температура составляет плюс 21,8, а с учетом прогнозов – может и вовсе стать единоличным лидером", - сообщил Тишковец.Он отметил, что финал недели ознаменуется последними погожими летними выходными, но уже с 70%-ой вероятностью мозаичных сухих гроз. Ночью температура составит плюс 12 - 17, а днем воздух снова разогреется до плюс 28 - 33."В понедельник тоже обойдется без существенных осадков, но из-за натекания облаков станет на пару градусов меньше. И на этом субтропический период в Центральной России завершится, и в кратчайшие сроки произойдет стремительная смена климатических сезонов", - сообщил синоптик.
https://ria.ru/20220825/pogoda-1812081988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, центр "фобос", погода, общество, евгений тишковец
Москва, Центр "Фобос", Погода, Общество, Евгений Тишковец
14:09 25.08.2022 (обновлено: 14:22 25.08.2022)
Засушливый август в Москве догнал по температуре лето 2010 года
Тишковец: аномально засушливый август в Москве догнал по температуре август 2010 года
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Аномально засушливый август в Москве уже догнал по температуре август самого жаркого лета 2010 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Аномально засушливый август-2022 уже догнал по температуре август самого жаркого лета 2010 года, и разделяет с ним первую строчку в знойном рейтинге – в обоих случаях среднемесячная температура составляет плюс 21,8, а с учетом прогнозов – может и вовсе стать единоличным лидером", - сообщил Тишковец
.
Он отметил, что финал недели ознаменуется последними погожими летними выходными, но уже с 70%-ой вероятностью мозаичных сухих гроз. Ночью температура составит плюс 12 - 17, а днем воздух снова разогреется до плюс 28 - 33.
"В понедельник тоже обойдется без существенных осадков, но из-за натекания облаков станет на пару градусов меньше. И на этом субтропический период в Центральной России завершится, и в кратчайшие сроки произойдет стремительная смена климатических сезонов", - сообщил синоптик.