Рейтинг@Mail.ru
Экономист раскрыл, куда пропадает американская помощь Украине - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/zelenskiy-1812168151.html
Экономист раскрыл, куда пропадает американская помощь Украине
Экономист раскрыл, куда пропадает американская помощь Украине - РИА Новости, 25.08.2022
Экономист раскрыл, куда пропадает американская помощь Украине
Финансовая и военная помощь, которую США оказывают Украине, бесконтрольно разворовывается и исчезает будто бы "в черной дыре", пишет американский экономист... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:54
2022-08-25T23:12
в мире
владимир зеленский
уинстон черчилль
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Финансовая и военная помощь, которую США оказывают Украине, бесконтрольно разворовывается и исчезает будто бы "в черной дыре", пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.Рикардс также добавил, что западным поклонникам президента Украины Владимира Зеленского не стоит называть его современным Уинстоном Черчиллем."Зеленский — не Черчилль. На самом деле он коррумпированный олигарх с миллионами долларов, спрятанными в офшорах. Его актерские задатки несколько облагородили его пропагандистские лозунги, однако не требуется много усилий, чтобы заметить, насколько он фальшивый", — заметил Рикардс.Он добавил, что именно по вине украинского лидера, не сумевшего договориться с Москвой до начала спецоперации, сейчас от рук ВСУ гибнут мирные жители, в том числе женщины и дети.Ранее ведущий Sky News Кори Бернарди заявил, что образ президента Украины Владимира Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности. По его словам, в иностранных медиа сформировался образ украинского политика как "второго Уинстона Черчилля" и великого героя, "спасающего свой народ". Однако журналист обратил внимание на то, что западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в его стране.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811799627.html
https://ria.ru/20220825/naemniki-1812141610.html
https://ria.ru/20220825/ukraina-1811998142.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_86025416e5e89699749a68d06ddce5a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, уинстон черчилль, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
В мире, Владимир Зеленский, Уинстон Черчилль, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:54 25.08.2022 (обновлено: 23:12 25.08.2022)
 
Экономист раскрыл, куда пропадает американская помощь Украине

Американский экономист Рикардс: помощь Вашингтона Киеву исчезает "в черной дыре"

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Финансовая и военная помощь, которую США оказывают Украине, бесконтрольно разворовывается и исчезает будто бы "в черной дыре", пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.
"Помощь воруется правящей верхушкой или перенаправляется не чистым на руку чиновникам. Товары часто крадутся и перепродаются на черном рынке. Оружие также нелегально перепродается <…> Сторонники поставок говорят о защите демократии, однако Украина — далеко не образцовая демократия, а коррумпированная олигархия", — констатировал эксперт.
Рикардс также добавил, что западным поклонникам президента Украины Владимира Зеленского не стоит называть его современным Уинстоном Черчиллем.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 12:52
Зеленский был готов уйти в отставку, пишет WP
"Зеленский — не Черчилль. На самом деле он коррумпированный олигарх с миллионами долларов, спрятанными в офшорах. Его актерские задатки несколько облагородили его пропагандистские лозунги, однако не требуется много усилий, чтобы заметить, насколько он фальшивый", — заметил Рикардс.
Он добавил, что именно по вине украинского лидера, не сумевшего договориться с Москвой до начала спецоперации, сейчас от рук ВСУ гибнут мирные жители, в том числе женщины и дети.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
17:00
Spiegel: иностранных наемников разозлил беспредел Киева
Ранее ведущий Sky News Кори Бернарди заявил, что образ президента Украины Владимира Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности. По его словам, в иностранных медиа сформировался образ украинского политика как "второго Уинстона Черчилля" и великого героя, "спасающего свой народ". Однако журналист обратил внимание на то, что западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в его стране.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Военнослужащий на бронеавтомобиле Тигр Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
09:36
The Guardian спрогнозировала пять вариантов развития конфликта на Украине
 
В миреВладимир ЗеленскийУинстон ЧерчилльВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала