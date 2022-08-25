18:54 25.08.2022 (обновлено: 23:12 25.08.2022)
Экономист раскрыл, куда пропадает американская помощь Украине
Американский экономист Рикардс: помощь Вашингтона Киеву исчезает "в черной дыре"
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Финансовая и военная помощь, которую США оказывают Украине, бесконтрольно разворовывается и исчезает будто бы "в черной дыре", пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.
"Помощь воруется правящей верхушкой или перенаправляется не чистым на руку чиновникам. Товары часто крадутся и перепродаются на черном рынке. Оружие также нелегально перепродается <…> Сторонники поставок говорят о защите демократии, однако Украина — далеко не образцовая демократия, а коррумпированная олигархия", — констатировал эксперт.
Рикардс также добавил, что западным поклонникам президента Украины Владимира Зеленского не стоит называть его современным Уинстоном Черчиллем.
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"Зеленский — не Черчилль. На самом деле он коррумпированный олигарх с миллионами долларов, спрятанными в офшорах. Его актерские задатки несколько облагородили его пропагандистские лозунги, однако не требуется много усилий, чтобы заметить, насколько он фальшивый", — заметил Рикардс.
Ранее ведущий Sky News Кори Бернарди заявил, что образ президента Украины Владимира Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности. По его словам, в иностранных медиа сформировался образ украинского политика как "второго Уинстона Черчилля" и великого героя, "спасающего свой народ". Однако журналист обратил внимание на то, что западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в его стране.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.