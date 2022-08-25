https://ria.ru/20220825/zelenskiy-1812168151.html

Экономист раскрыл, куда пропадает американская помощь Украине

Экономист раскрыл, куда пропадает американская помощь Украине - РИА Новости, 25.08.2022

Экономист раскрыл, куда пропадает американская помощь Украине

Финансовая и военная помощь, которую США оказывают Украине, бесконтрольно разворовывается и исчезает будто бы "в черной дыре", пишет американский экономист... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:54

2022-08-25T18:54

2022-08-25T23:12

в мире

владимир зеленский

уинстон черчилль

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Финансовая и военная помощь, которую США оказывают Украине, бесконтрольно разворовывается и исчезает будто бы "в черной дыре", пишет американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.Рикардс также добавил, что западным поклонникам президента Украины Владимира Зеленского не стоит называть его современным Уинстоном Черчиллем."Зеленский — не Черчилль. На самом деле он коррумпированный олигарх с миллионами долларов, спрятанными в офшорах. Его актерские задатки несколько облагородили его пропагандистские лозунги, однако не требуется много усилий, чтобы заметить, насколько он фальшивый", — заметил Рикардс.Он добавил, что именно по вине украинского лидера, не сумевшего договориться с Москвой до начала спецоперации, сейчас от рук ВСУ гибнут мирные жители, в том числе женщины и дети.Ранее ведущий Sky News Кори Бернарди заявил, что образ президента Украины Владимира Зеленского в западных СМИ не соответствует действительности. По его словам, в иностранных медиа сформировался образ украинского политика как "второго Уинстона Черчилля" и великого героя, "спасающего свой народ". Однако журналист обратил внимание на то, что западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в его стране.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811799627.html

https://ria.ru/20220825/naemniki-1812141610.html

https://ria.ru/20220825/ukraina-1811998142.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир зеленский, уинстон черчилль, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр