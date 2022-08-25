Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы заявил, что режим Зеленского обречен - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/zelenskiy-1812116127.html
Депутат Госдумы заявил, что режим Зеленского обречен
Депутат Госдумы заявил, что режим Зеленского обречен - РИА Новости, 25.08.2022
Депутат Госдумы заявил, что режим Зеленского обречен
Режим Владимира Зеленского обречен, его сдадут, когда понадобится переговорщик с Россией, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:45
2022-08-25T15:45
в мире
россия
украина
владимир зеленский
госдума рф
олег морозов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_5ab23fd5e07e35d7a6d4376bca6b65af.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского обречен, его сдадут, когда понадобится переговорщик с Россией, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов."Режим Зеленского обречен в любом случае… Его сдадут американцы тогда, когда нужен будет приемлемый для России переговорщик", - сказал он.Морозов отметил, что позиции Зеленского будут ослабевать по мере успехов России на поле боя."Понятно, что чем больше наших успехов на поле боя, тем более шаткими будут становиться его позиции… Задачи Зеленского будут исчерпаны вместе с исчерпанием ресурсов для военного сопротивления", - уточнил он.По мнению парламентария, "понадобятся политики, с которыми можно разговаривать, не боясь испачкать руки".
https://ria.ru/20220825/vatikan-1811984972.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_ad515c84c1b3100a01be8d10386d4eeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, госдума рф, олег морозов
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Олег Морозов
15:45 25.08.2022
 
Депутат Госдумы заявил, что режим Зеленского обречен

Депутат ГД Морозов: режим Зеленского обречен, его сдадут, когда будет нужен переговорщик

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского обречен, его сдадут, когда понадобится переговорщик с Россией, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
"Режим Зеленского обречен в любом случае… Его сдадут американцы тогда, когда нужен будет приемлемый для России переговорщик", - сказал он.
Морозов отметил, что позиции Зеленского будут ослабевать по мере успехов России на поле боя.
"Понятно, что чем больше наших успехов на поле боя, тем более шаткими будут становиться его позиции… Задачи Зеленского будут исчерпаны вместе с исчерпанием ресурсов для военного сопротивления", - уточнил он.
По мнению парламентария, "понадобятся политики, с которыми можно разговаривать, не боясь испачкать руки".
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
07:21Специальная военная операция на Украине
В Италии сообщили о недовольстве папы римского Зеленским из-за России
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийГосдума РФОлег Морозов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала