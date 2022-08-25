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Депутат Госдумы заявил, что режим Зеленского обречен
Депутат Госдумы заявил, что режим Зеленского обречен - РИА Новости, 25.08.2022
Депутат Госдумы заявил, что режим Зеленского обречен
Режим Владимира Зеленского обречен, его сдадут, когда понадобится переговорщик с Россией, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:45
2022-08-25T15:45
2022-08-25T15:45
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владимир зеленский
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского обречен, его сдадут, когда понадобится переговорщик с Россией, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов."Режим Зеленского обречен в любом случае… Его сдадут американцы тогда, когда нужен будет приемлемый для России переговорщик", - сказал он.Морозов отметил, что позиции Зеленского будут ослабевать по мере успехов России на поле боя."Понятно, что чем больше наших успехов на поле боя, тем более шаткими будут становиться его позиции… Задачи Зеленского будут исчерпаны вместе с исчерпанием ресурсов для военного сопротивления", - уточнил он.По мнению парламентария, "понадобятся политики, с которыми можно разговаривать, не боясь испачкать руки".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, госдума рф, олег морозов
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Олег Морозов
Депутат Госдумы заявил, что режим Зеленского обречен
Депутат ГД Морозов: режим Зеленского обречен, его сдадут, когда будет нужен переговорщик
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского обречен, его сдадут, когда понадобится переговорщик с Россией, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
"Режим Зеленского обречен в любом случае… Его сдадут американцы тогда, когда нужен будет приемлемый для России
переговорщик", - сказал он.
Морозов отметил, что позиции Зеленского будут ослабевать по мере успехов России на поле боя.
"Понятно, что чем больше наших успехов на поле боя, тем более шаткими будут становиться его позиции… Задачи Зеленского будут исчерпаны вместе с исчерпанием ресурсов для военного сопротивления", - уточнил он.
По мнению парламентария, "понадобятся политики, с которыми можно разговаривать, не боясь испачкать руки".