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В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки

В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки - РИА Новости, 25.08.2022

В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки

Власти Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки, питомец живет вместе с заболевшим хозяином, сообщил минздрав штата Минас-Жерайс. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T05:26

2022-08-25T05:26

2022-08-25T05:57

оспа обезьян

бразилия

минас-жерайс

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 авг — РИА Новости. Власти Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки, питомец живет вместе с заболевшим хозяином, сообщил минздрав штата Минас-Жерайс.Ведомство сообщает, что получило информацию "о положительном результате теста на оспу обезьян у собаки".Симптомы оспы проявились у хозяина животного 3 августа, у собаки — 13 августа. На ее теле появились пустулы и корки. Обследовавший животное ветеринар решил сделать анализ на оспу.И хозяин, и питомец находятся дома в изоляции, человек чувствует себя хорошо, животное тоже не подает признаков нездоровья.

https://ria.ru/20220821/kuba-1811063226.html

бразилия

минас-жерайс

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оспа обезьян, бразилия, минас-жерайс