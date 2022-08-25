https://ria.ru/20220825/zdorove-1811982840.html
В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки
В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки - РИА Новости, 25.08.2022
В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки
Власти Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки, питомец живет вместе с заболевшим хозяином, сообщил минздрав штата Минас-Жерайс. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T05:26
2022-08-25T05:26
2022-08-25T05:57
оспа обезьян
бразилия
минас-жерайс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:119:2677:1624_1920x0_80_0_0_627267f407d8406757faaa616fa4a522.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 авг — РИА Новости. Власти Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки, питомец живет вместе с заболевшим хозяином, сообщил минздрав штата Минас-Жерайс.Ведомство сообщает, что получило информацию "о положительном результате теста на оспу обезьян у собаки".Симптомы оспы проявились у хозяина животного 3 августа, у собаки — 13 августа. На ее теле появились пустулы и корки. Обследовавший животное ветеринар решил сделать анализ на оспу.И хозяин, и питомец находятся дома в изоляции, человек чувствует себя хорошо, животное тоже не подает признаков нездоровья.
https://ria.ru/20220821/kuba-1811063226.html
бразилия
минас-жерайс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:0:2377:1783_1920x0_80_0_0_58cd2f28de07b357abcac619ead110de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оспа обезьян, бразилия, минас-жерайс
Оспа обезьян, Бразилия, Минас-Жерайс
05:26 25.08.2022 (обновлено: 05:57 25.08.2022)
В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки
Минздрав штата Минас-Жерайс в Бразилии выявил первый случай оспы обезьян у собаки
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 авг — РИА Новости. Власти Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки, питомец живет вместе с заболевшим хозяином, сообщил минздрав штата Минас-Жерайс.
Ведомство сообщает, что получило информацию "о положительном результате теста на оспу обезьян у собаки".
Симптомы оспы проявились у хозяина животного 3 августа, у собаки — 13 августа. На ее теле появились пустулы и корки. Обследовавший животное ветеринар решил сделать анализ на оспу.
И хозяин, и питомец находятся дома в изоляции, человек чувствует себя хорошо, животное тоже не подает признаков нездоровья.