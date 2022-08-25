Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/zdorove-1811982840.html
В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки
В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки - РИА Новости, 25.08.2022
В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки
Власти Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки, питомец живет вместе с заболевшим хозяином, сообщил минздрав штата Минас-Жерайс. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T05:26
2022-08-25T05:57
оспа обезьян
бразилия
минас-жерайс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:119:2677:1624_1920x0_80_0_0_627267f407d8406757faaa616fa4a522.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 авг — РИА Новости. Власти Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки, питомец живет вместе с заболевшим хозяином, сообщил минздрав штата Минас-Жерайс.Ведомство сообщает, что получило информацию "о положительном результате теста на оспу обезьян у собаки".Симптомы оспы проявились у хозяина животного 3 августа, у собаки — 13 августа. На ее теле появились пустулы и корки. Обследовавший животное ветеринар решил сделать анализ на оспу.И хозяин, и питомец находятся дома в изоляции, человек чувствует себя хорошо, животное тоже не подает признаков нездоровья.
https://ria.ru/20220821/kuba-1811063226.html
бразилия
минас-жерайс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:0:2377:1783_1920x0_80_0_0_58cd2f28de07b357abcac619ead110de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оспа обезьян, бразилия, минас-жерайс
Оспа обезьян, Бразилия, Минас-Жерайс
05:26 25.08.2022 (обновлено: 05:57 25.08.2022)
 
В Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки

Минздрав штата Минас-Жерайс в Бразилии выявил первый случай оспы обезьян у собаки

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 авг — РИА Новости. Власти Бразилии выявили первый случай оспы обезьян у собаки, питомец живет вместе с заболевшим хозяином, сообщил минздрав штата Минас-Жерайс.
Ведомство сообщает, что получило информацию "о положительном результате теста на оспу обезьян у собаки".
Симптомы оспы проявились у хозяина животного 3 августа, у собаки — 13 августа. На ее теле появились пустулы и корки. Обследовавший животное ветеринар решил сделать анализ на оспу.
И хозяин, и питомец находятся дома в изоляции, человек чувствует себя хорошо, животное тоже не подает признаков нездоровья.
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
21 августа, 04:49Туризм
На Кубе выявили первый случай оспы обезьян
 
Оспа обезьянБразилияМинас-Жерайс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала