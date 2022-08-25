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Деревья и кустарники в Москве начали желтеть раньше времени из-за засухи
Деревья и кустарники в Москве начали желтеть раньше времени из-за засухи - РИА Новости, 30.08.2022
Деревья и кустарники в Москве начали желтеть раньше времени из-за засухи
Деревья и кустарники в Москве начали желтеть и сбрасывать листья раньше времени из-за засухи, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-25T18:57
2022-08-25T18:57
2022-08-30T15:00
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департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Деревья и кустарники в Москве начали желтеть и сбрасывать листья раньше времени из-за засухи, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды."Деревья и кустарники начали спасаться от засухи и сбрасывать листву. Дело в том, что лист не только дышит, но и испаряет влагу, которую растение впитывает корнями из почвы. Чтобы уменьшить потерю влаги, зеленые насаждения сбрасывают часть листьев. Поэтому в этом году можно раньше времени наблюдать пожелтевшие листья и небольшой листопад", - рассказали в пресс-службе.В департаменте добавили, что принимаются меры по сохранению зеленых насаждений. Особое внимание уделяется поливу молодых посадок на природных территориях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, москва, природа
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Москва, природа