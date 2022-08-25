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Деревья и кустарники в Москве начали желтеть раньше времени из-за засухи

Деревья и кустарники в Москве начали желтеть раньше времени из-за засухи - РИА Новости, 30.08.2022

Деревья и кустарники в Москве начали желтеть раньше времени из-за засухи

Деревья и кустарники в Москве начали желтеть и сбрасывать листья раньше времени из-за засухи, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-25T18:57

2022-08-25T18:57

2022-08-30T15:00

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Деревья и кустарники в Москве начали желтеть и сбрасывать листья раньше времени из-за засухи, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды."Деревья и кустарники начали спасаться от засухи и сбрасывать листву. Дело в том, что лист не только дышит, но и испаряет влагу, которую растение впитывает корнями из почвы. Чтобы уменьшить потерю влаги, зеленые насаждения сбрасывают часть листьев. Поэтому в этом году можно раньше времени наблюдать пожелтевшие листья и небольшой листопад", - рассказали в пресс-службе.В департаменте добавили, что принимаются меры по сохранению зеленых насаждений. Особое внимание уделяется поливу молодых посадок на природных территориях.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, москва, природа