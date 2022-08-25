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В Нидерландах фермерам запретят использовать речную воду из-за засухи - РИА Новости, 25.08.2022
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В Нидерландах фермерам запретят использовать речную воду из-за засухи
В Нидерландах фермерам запретят использовать речную воду из-за засухи - РИА Новости, 25.08.2022
В Нидерландах фермерам запретят использовать речную воду из-за засухи
Фермерам в провинции Лимбург на юго-востоке Нидерландов запретят использовать речную воду в хозяйстве из-за продолжающейся засухи, передает Нидерландская... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:08
2022-08-25T15:08
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лимбург
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ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Фермерам в провинции Лимбург на юго-востоке Нидерландов запретят использовать речную воду в хозяйстве из-за продолжающейся засухи, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Отмечается, что запрет на использование воды для фермеров будет введен в северной и центральной частях Лимбурга с 12.00 пятницы, 26 августа.По словам представителя Управления водными ресурсами провинции Крита Вольфхагена, в Лимбурге уже были приняты различные меры для поддержания уровня воды в реках и ручьях. "Однако водоемы в северном и центральном Лимбурге переживают тяжелые времена и иногда пересыхают", - приводит NOS его слова.С помощью нового запрета местные власти рассчитывают предотвратить дальнейшее снижение уровня воды в реках и их высыхание.Уровень воды в Рейне в голландской деревне Лобит, где река продолжает течь уже по территории Нидерландов, достиг 18 августа рекордно низкого уровня. За последние недели уровень воды в Рейне также критически упал в Германии из-за жаркой и засушливой погоды.В начале августа правительство Нидерландов объявило о нехватке воды из-за засухи после аномальной жары. В некоторых местах был введен запрет на полив для землевладельцев. Власти также следят за уровнем воды в озере Эйсселмер, которое является крупнейшим источником питьевой воды в Нидерландах.
https://ria.ru/20220824/niderlandy-1811934885.html
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в мире, нидерланды, лимбург, германия
В мире, Нидерланды, Лимбург, Германия
15:08 25.08.2022
 
В Нидерландах фермерам запретят использовать речную воду из-за засухи

NOS: фермерам нидерландского Лимбурга запретят использовать речную воду из-за засухи

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЗасыхающие посевы
Засыхающие посевы - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Фермерам в провинции Лимбург на юго-востоке Нидерландов запретят использовать речную воду в хозяйстве из-за продолжающейся засухи, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Отмечается, что запрет на использование воды для фермеров будет введен в северной и центральной частях Лимбурга с 12.00 пятницы, 26 августа.
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По словам представителя Управления водными ресурсами провинции Крита Вольфхагена, в Лимбурге уже были приняты различные меры для поддержания уровня воды в реках и ручьях. "Однако водоемы в северном и центральном Лимбурге переживают тяжелые времена и иногда пересыхают", - приводит NOS его слова.
С помощью нового запрета местные власти рассчитывают предотвратить дальнейшее снижение уровня воды в реках и их высыхание.
Уровень воды в Рейне в голландской деревне Лобит, где река продолжает течь уже по территории Нидерландов, достиг 18 августа рекордно низкого уровня. За последние недели уровень воды в Рейне также критически упал в Германии из-за жаркой и засушливой погоды.
В начале августа правительство Нидерландов объявило о нехватке воды из-за засухи после аномальной жары. В некоторых местах был введен запрет на полив для землевладельцев. Власти также следят за уровнем воды в озере Эйсселмер, которое является крупнейшим источником питьевой воды в Нидерландах.
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