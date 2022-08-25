https://ria.ru/20220825/zasukha-1812105190.html

В Нидерландах фермерам запретят использовать речную воду из-за засухи

В Нидерландах фермерам запретят использовать речную воду из-за засухи - РИА Новости, 25.08.2022

В Нидерландах фермерам запретят использовать речную воду из-за засухи

Фермерам в провинции Лимбург на юго-востоке Нидерландов запретят использовать речную воду в хозяйстве из-за продолжающейся засухи, передает Нидерландская... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:08

2022-08-25T15:08

2022-08-25T15:08

в мире

нидерланды

лимбург

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749035960_0:454:2833:2048_1920x0_80_0_0_041231a2cf55e46a9a98bfd29070ddb7.jpg

ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Фермерам в провинции Лимбург на юго-востоке Нидерландов запретят использовать речную воду в хозяйстве из-за продолжающейся засухи, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Отмечается, что запрет на использование воды для фермеров будет введен в северной и центральной частях Лимбурга с 12.00 пятницы, 26 августа.По словам представителя Управления водными ресурсами провинции Крита Вольфхагена, в Лимбурге уже были приняты различные меры для поддержания уровня воды в реках и ручьях. "Однако водоемы в северном и центральном Лимбурге переживают тяжелые времена и иногда пересыхают", - приводит NOS его слова.С помощью нового запрета местные власти рассчитывают предотвратить дальнейшее снижение уровня воды в реках и их высыхание.Уровень воды в Рейне в голландской деревне Лобит, где река продолжает течь уже по территории Нидерландов, достиг 18 августа рекордно низкого уровня. За последние недели уровень воды в Рейне также критически упал в Германии из-за жаркой и засушливой погоды.В начале августа правительство Нидерландов объявило о нехватке воды из-за засухи после аномальной жары. В некоторых местах был введен запрет на полив для землевладельцев. Власти также следят за уровнем воды в озере Эйсселмер, которое является крупнейшим источником питьевой воды в Нидерландах.

https://ria.ru/20220824/niderlandy-1811934885.html

https://ria.ru/20220810/tseny-1808584657.html

нидерланды

лимбург

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, нидерланды, лимбург, германия