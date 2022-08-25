В Нидерландах фермерам запретят использовать речную воду из-за засухи
NOS: фермерам нидерландского Лимбурга запретят использовать речную воду из-за засухи
Засыхающие посевы. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Фермерам в провинции Лимбург на юго-востоке Нидерландов запретят использовать речную воду в хозяйстве из-за продолжающейся засухи, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Отмечается, что запрет на использование воды для фермеров будет введен в северной и центральной частях Лимбурга с 12.00 пятницы, 26 августа.
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По словам представителя Управления водными ресурсами провинции Крита Вольфхагена, в Лимбурге уже были приняты различные меры для поддержания уровня воды в реках и ручьях. "Однако водоемы в северном и центральном Лимбурге переживают тяжелые времена и иногда пересыхают", - приводит NOS его слова.
С помощью нового запрета местные власти рассчитывают предотвратить дальнейшее снижение уровня воды в реках и их высыхание.
Уровень воды в Рейне в голландской деревне Лобит, где река продолжает течь уже по территории Нидерландов, достиг 18 августа рекордно низкого уровня. За последние недели уровень воды в Рейне также критически упал в Германии из-за жаркой и засушливой погоды.
В начале августа правительство Нидерландов объявило о нехватке воды из-за засухи после аномальной жары. В некоторых местах был введен запрет на полив для землевладельцев. Власти также следят за уровнем воды в озере Эйсселмер, которое является крупнейшим источником питьевой воды в Нидерландах.
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