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В ООН заявили о необходимости скорейшего визита МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 25.08.2022
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В ООН заявили о необходимости скорейшего визита МАГАТЭ на ЗАЭС
В ООН заявили о необходимости скорейшего визита МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 25.08.2022
В ООН заявили о необходимости скорейшего визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Сегодняшнее отключение энергоблоков на Запорожской АЭС указывает на необходимость доставки специалистов МАГАТЭ на станцию как можно скорее, заявил официальный... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T22:05
2022-08-25T22:05
в мире
евгений балицкий
запорожская область
магатэ
запорожская аэс
украина
оон
стефан дюжаррик
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ООН, 25 авг - РИА Новости. Сегодняшнее отключение энергоблоков на Запорожской АЭС указывает на необходимость доставки специалистов МАГАТЭ на станцию как можно скорее, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."То, что мы видели сегодня, еще одно напоминание о том, почему так важно доставить техническую группу МАГАТЭ туда как можно скорее. Мы продолжаем работать с нашими партнерами в МАГАТЭ. Сейчас идут интенсивные дискуссии", - сказал Дюжаррик на брифинге.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в четверг в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгорание вызвало замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения. Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу, добавил он. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения региона и запуску второго энергоблока. На данный момент электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено.
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в мире, евгений балицкий, запорожская область, магатэ, запорожская аэс, украина, оон, стефан дюжаррик
В мире, Евгений Балицкий, Запорожская область, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Украина, ООН, Стефан Дюжаррик
22:05 25.08.2022
 
В ООН заявили о необходимости скорейшего визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Офис Гутерриша: отключение энергоблоков ЗАЭС говорит о необходимости дли визита МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 авг - РИА Новости. Сегодняшнее отключение энергоблоков на Запорожской АЭС указывает на необходимость доставки специалистов МАГАТЭ на станцию как можно скорее, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"То, что мы видели сегодня, еще одно напоминание о том, почему так важно доставить техническую группу МАГАТЭ туда как можно скорее. Мы продолжаем работать с нашими партнерами в МАГАТЭ. Сейчас идут интенсивные дискуссии", - сказал Дюжаррик на брифинге.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в четверг в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгорание вызвало замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения. Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу, добавил он. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения региона и запуску второго энергоблока. На данный момент электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено.
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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В миреЕвгений БалицкийЗапорожская областьМАГАТЭЗапорожская АЭСУкраинаООНСтефан Дюжаррик
 
 
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