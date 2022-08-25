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В ГД подтвердили готовность содействовать организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 25.08.2022
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В ГД подтвердили готовность содействовать организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
В ГД подтвердили готовность содействовать организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 25.08.2022
В ГД подтвердили готовность содействовать организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Совет Госдумы подтверждает готовность РФ сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщается в заявлении Совета... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:03
2022-08-25T16:54
россия
госдума рф
магатэ
запорожская аэс
в мире
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Совет Госдумы подтверждает готовность РФ сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщается в заявлении Совета ГД об угрозах, возникающих в результате обстрелов украинскими военными ЗАЭС."Совет Государственной думы подтверждает готовность российской стороны сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС с тем, чтобы специалисты агентства могли на месте засвидетельствовать наличие угроз, создаваемых в результате постоянных украинских атак на атомную электростанцию, чреватых трагическими последствиями для всего человечества", – говорится в заявлении.Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что вопрос ЗАЭС крайне важный."Только за сутки, по данным министерства обороны, армия Украины нанесла семь раз удары по району Запорожской АЭС. Поэтому вопрос крайне важный. Наши профильные комитеты во главе с комитетом по международным делам, комитетом по энергетике и комитетом по делам СНГ и связям с соотечественниками подготовили заявление", – приводятся слова Володина на сайте ГД.Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного Совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Позднее Володин созвал глав парламентский фракций для совещания по вопросу необходимости проведения Совета Думы из-за обстановки на ЗАЭС. Распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета спикер палаты подписал 22 августа.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220825/zaes-1812138737.html
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россия, госдума рф, магатэ, запорожская аэс, в мире
Россия, Госдума РФ, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире
16:03 25.08.2022 (обновлено: 16:54 25.08.2022)
 
В ГД подтвердили готовность содействовать организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В Совете Госдумы подтвердили готовность содействовать организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Совет Госдумы подтверждает готовность РФ сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщается в заявлении Совета ГД об угрозах, возникающих в результате обстрелов украинскими военными ЗАЭС.
"Совет Государственной думы подтверждает готовность российской стороны сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС с тем, чтобы специалисты агентства могли на месте засвидетельствовать наличие угроз, создаваемых в результате постоянных украинских атак на атомную электростанцию, чреватых трагическими последствиями для всего человечества", – говорится в заявлении.
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Макрон призвал главу МАГАТЭ к скорейшей отправке миссии на ЗАЭС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что вопрос ЗАЭС крайне важный.
"Только за сутки, по данным министерства обороны, армия Украины нанесла семь раз удары по району Запорожской АЭС. Поэтому вопрос крайне важный. Наши профильные комитеты во главе с комитетом по международным делам, комитетом по энергетике и комитетом по делам СНГ и связям с соотечественниками подготовили заявление", – приводятся слова Володина на сайте ГД.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного Совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Позднее Володин созвал глав парламентский фракций для совещания по вопросу необходимости проведения Совета Думы из-за обстановки на ЗАЭС. Распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета спикер палаты подписал 22 августа.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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