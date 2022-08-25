https://ria.ru/20220825/zaderzhanie-1812092367.html
В Москве задержали банду мнимых чиновников за аферу на 180 миллионов рублей
В Москве задержали банду мнимых чиновников за аферу на 180 миллионов рублей - РИА Новости, 25.08.2022
В Москве задержали банду мнимых чиновников за аферу на 180 миллионов рублей
В Москве задержали банду мнимых чиновников, "продавших" за 180 миллионов рублей высокий государственный пост и покровительство, сообщает ФСБ России в четверг. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:33
2022-08-25T14:33
2022-08-25T14:49
россия
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Москве задержали банду мнимых чиновников, "продавших" за 180 миллионов рублей высокий государственный пост и покровительство, сообщает ФСБ России в четверг."Пресечена деятельность организованной группы, участники которой путем обмана и злоупотребления доверием похищали денежные средства своих жертв за обещание оказать содействие в их назначении на государственную службу и покровительство по линии различных органов исполнительной власти РФ", - говорится в сообщении.По данным ФСБ, организатор схемы Игорь Девятов и четверо его подельников, представляясь высокопоставленными чиновниками, используя вымышленные имена, в частности Марка Невзлина, получили от некого человека "не менее 180 миллионов рублей".За эти деньги они посулили ему "вопроса о назначении на государственную должность" (какую именно, не уточняется), а также помощь в получении государственных земель под жилую застройку.Сейчас подозреваемые задержаны. Дома у них изъяты "предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности", а также наличные деньги и предметы роскоши более чем на 55 миллионов рублей.Часть фигурантов дает признательные показания, всем им грозит до десяти лет заключения по статье "Мошенничество в особо крупном размере". О судьбе заплаченных им 180 миллионах ничего не сообщается.
https://ria.ru/20220824/tsentrobank-1811725625.html
https://ria.ru/20220823/lekarstva-1811594044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:33 25.08.2022 (обновлено: 14:49 25.08.2022)
В Москве задержали банду мнимых чиновников за аферу на 180 миллионов рублей
В Москве задержали банду мнимых чиновников, "продавших" высокий государственный пост
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Москве задержали банду мнимых чиновников, "продавших" за 180 миллионов рублей высокий государственный пост и покровительство, сообщает ФСБ России в четверг.
"Пресечена деятельность организованной группы, участники которой путем обмана и злоупотребления доверием похищали денежные средства своих жертв за обещание оказать содействие в их назначении на государственную службу и покровительство по линии различных органов исполнительной власти РФ", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ
, организатор схемы Игорь Девятов и четверо его подельников, представляясь высокопоставленными чиновниками, используя вымышленные имена, в частности Марка Невзлина, получили от некого человека "не менее 180 миллионов рублей".
За эти деньги они посулили ему "вопроса о назначении на государственную должность" (какую именно, не уточняется), а также помощь в получении государственных земель под жилую застройку.
Сейчас подозреваемые задержаны. Дома у них изъяты "предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности", а также наличные деньги и предметы роскоши более чем на 55 миллионов рублей.
Часть фигурантов дает признательные показания, всем им грозит до десяти лет заключения по статье "Мошенничество в особо крупном размере". О судьбе заплаченных им 180 миллионах ничего не сообщается.