https://ria.ru/20220825/zaderzhanie-1812092367.html

В Москве задержали банду мнимых чиновников за аферу на 180 миллионов рублей

В Москве задержали банду мнимых чиновников за аферу на 180 миллионов рублей - РИА Новости, 25.08.2022

В Москве задержали банду мнимых чиновников за аферу на 180 миллионов рублей

В Москве задержали банду мнимых чиновников, "продавших" за 180 миллионов рублей высокий государственный пост и покровительство, сообщает ФСБ России в четверг. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:33

2022-08-25T14:33

2022-08-25T14:49

россия

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812098397_0:0:1488:838_1920x0_80_0_0_3f4d0df42240377a93c37d680d1b6582.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Москве задержали банду мнимых чиновников, "продавших" за 180 миллионов рублей высокий государственный пост и покровительство, сообщает ФСБ России в четверг."Пресечена деятельность организованной группы, участники которой путем обмана и злоупотребления доверием похищали денежные средства своих жертв за обещание оказать содействие в их назначении на государственную службу и покровительство по линии различных органов исполнительной власти РФ", - говорится в сообщении.По данным ФСБ, организатор схемы Игорь Девятов и четверо его подельников, представляясь высокопоставленными чиновниками, используя вымышленные имена, в частности Марка Невзлина, получили от некого человека "не менее 180 миллионов рублей".За эти деньги они посулили ему "вопроса о назначении на государственную должность" (какую именно, не уточняется), а также помощь в получении государственных земель под жилую застройку.Сейчас подозреваемые задержаны. Дома у них изъяты "предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности", а также наличные деньги и предметы роскоши более чем на 55 миллионов рублей.Часть фигурантов дает признательные показания, всем им грозит до десяти лет заключения по статье "Мошенничество в особо крупном размере". О судьбе заплаченных им 180 миллионах ничего не сообщается.

https://ria.ru/20220824/tsentrobank-1811725625.html

https://ria.ru/20220823/lekarstva-1811594044.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)