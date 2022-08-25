https://ria.ru/20220825/zaderzhanie-1812010863.html
Опубликовано видео задержания в Калининграде сторонника "Азова"*
Опубликовано видео задержания в Калининграде сторонника "Азова"* - РИА Новости, 25.08.2022
Опубликовано видео задержания в Калининграде сторонника "Азова"*
ФСБ России опубликовала видео задержания сторонника "Азова"*, который готовил теракт в Калининградской области. В ролике показано, как оперативники проникают в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T10:36
2022-08-25T10:36
2022-08-25T10:48
происшествия
украина
россия
калининград
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео задержания сторонника "Азова"*, который готовил теракт в Калининградской области. В ролике показано, как оперативники проникают в трейлер, где живет подозреваемый. Там у него нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Кроме того мужчина рассказал подробности подготовки к теракту."В апреле, то есть 26 июля, на меня вышли представители полка "Азов"* и сказали, что нужно купить компоненты, я купил, для изготовления самодельного взрывного устройства для того, чтобы вывести из строя, взорвать объект, находящийся в поселке Переславское Зеленоградского района, это объект Балтийского флота", — рассказал задержанный.Также сотрудники ФСБ показали запись, на которой подозреваемый говорит, что добровольно вступает в ряды батальона "Азов"* и клянется воевать против России. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220824/mvd-1811797622.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Калининградской области
ФСБ публикует видео задержания сторонника "Азова" (террористическая организация, запрещена в России), планировавшего теракт в Калининградской области.
Задержанный уже дал признательные показания.
2022-08-25T10:36
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PT4M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, украина, россия, калининград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Россия, Калининград, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
10:36 25.08.2022 (обновлено: 10:48 25.08.2022)
Опубликовано видео задержания в Калининграде сторонника "Азова"*
ФСБ показала видео задержания в Калининграде сторонника "Азова"*, планировавшего теракт