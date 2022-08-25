https://ria.ru/20220825/zaderzhanie-1812010863.html

Опубликовано видео задержания в Калининграде сторонника "Азова"*

Опубликовано видео задержания в Калининграде сторонника "Азова"* - РИА Новости, 25.08.2022

Опубликовано видео задержания в Калининграде сторонника "Азова"*

ФСБ России опубликовала видео задержания сторонника "Азова"*, который готовил теракт в Калининградской области. В ролике показано, как оперативники проникают в... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T10:36

2022-08-25T10:36

2022-08-25T10:48

происшествия

украина

россия

калининград

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео задержания сторонника "Азова"*, который готовил теракт в Калининградской области. В ролике показано, как оперативники проникают в трейлер, где живет подозреваемый. Там у него нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Кроме того мужчина рассказал подробности подготовки к теракту."В апреле, то есть 26 июля, на меня вышли представители полка "Азов"* и сказали, что нужно купить компоненты, я купил, для изготовления самодельного взрывного устройства для того, чтобы вывести из строя, взорвать объект, находящийся в поселке Переславское Зеленоградского района, это объект Балтийского флота", — рассказал задержанный.Также сотрудники ФСБ показали запись, на которой подозреваемый говорит, что добровольно вступает в ряды батальона "Азов"* и клянется воевать против России. * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220824/mvd-1811797622.html

https://ria.ru/20220822/dugina-1811335092.html

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россия

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Калининградской области ФСБ публикует видео задержания сторонника "Азова" (террористическая организация, запрещена в России), планировавшего теракт в Калининградской области. Задержанный уже дал признательные показания. 2022-08-25T10:36 true PT4M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, украина, россия, калининград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)