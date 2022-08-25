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На Украине передали на нужды армии деньги сына Януковича - РИА Новости, 25.08.2022
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На Украине передали на нужды армии деньги сына Януковича
На Украине передали на нужды армии деньги сына Януковича - РИА Новости, 25.08.2022
На Украине передали на нужды армии деньги сына Януковича
Более 300 миллионов гривен (около 8 миллионов долларов), принадлежащих сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру и ранее арестованных в рамках... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:36
2022-08-25T16:40
в мире
виктор янукович
украина
всеукраинский банк развития
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 300 миллионов гривен (около 8 миллионов долларов), принадлежащих сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру и ранее арестованных в рамках уголовного дела, передали на нужны украинской армии, сообщает в четверг пресс-служба офиса генпрокурора."В ходе досудебного расследования прокурорами Офиса генерального прокурора был наложен арест на денежные средства служебных лиц "Всеукраинского банка развития" и непосредственно средства сына экс-президента. В настоящее время 304 миллиона гривен (8,1 миллионов долларов США) зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины", - сообщили в офисе генпрокурора в Telegram.По информации ведомства, владельцем 100% акций банка с 2011 года был старший сын Виктора Януковича Александр.В октябре прошлого года Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал сына экс-президента страны Виктора Януковича Александра по делу о присвоении и отмывании средств.
https://ria.ru/20220804/yanukovich-1807363903.html
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в мире, виктор янукович, украина, всеукраинский банк развития, вооруженные силы украины
В мире, Виктор Янукович, Украина, Всеукраинский банк развития, Вооруженные силы Украины
14:36 25.08.2022 (обновлено: 16:40 25.08.2022)
 
На Украине передали на нужды армии деньги сына Януковича

На Украине передали на нужды ВСУ восемь миллионов долларов, принадлежавших сыну Януковича

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 300 миллионов гривен (около 8 миллионов долларов), принадлежащих сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру и ранее арестованных в рамках уголовного дела, передали на нужны украинской армии, сообщает в четверг пресс-служба офиса генпрокурора.
"В ходе досудебного расследования прокурорами Офиса генерального прокурора был наложен арест на денежные средства служебных лиц "Всеукраинского банка развития" и непосредственно средства сына экс-президента. В настоящее время 304 миллиона гривен (8,1 миллионов долларов США) зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины", - сообщили в офисе генпрокурора в Telegram.
По информации ведомства, владельцем 100% акций банка с 2011 года был старший сын Виктора Януковича Александр.
В октябре прошлого года Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал сына экс-президента страны Виктора Януковича Александра по делу о присвоении и отмывании средств.
Бывший президент Украины Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 22:11
Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына
 
В миреВиктор ЯнуковичУкраинаВсеукраинский банк развитияВооруженные силы Украины
 
 
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