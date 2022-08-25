https://ria.ru/20220825/yanukovich-1812093527.html

На Украине передали на нужды армии деньги сына Януковича

На Украине передали на нужды армии деньги сына Януковича - РИА Новости, 25.08.2022

На Украине передали на нужды армии деньги сына Януковича

Более 300 миллионов гривен (около 8 миллионов долларов), принадлежащих сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру и ранее арестованных в рамках... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:36

2022-08-25T14:36

2022-08-25T16:40

в мире

виктор янукович

украина

всеукраинский банк развития

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Более 300 миллионов гривен (около 8 миллионов долларов), принадлежащих сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру и ранее арестованных в рамках уголовного дела, передали на нужны украинской армии, сообщает в четверг пресс-служба офиса генпрокурора."В ходе досудебного расследования прокурорами Офиса генерального прокурора был наложен арест на денежные средства служебных лиц "Всеукраинского банка развития" и непосредственно средства сына экс-президента. В настоящее время 304 миллиона гривен (8,1 миллионов долларов США) зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины", - сообщили в офисе генпрокурора в Telegram.По информации ведомства, владельцем 100% акций банка с 2011 года был старший сын Виктора Януковича Александр.В октябре прошлого года Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал сына экс-президента страны Виктора Януковича Александра по делу о присвоении и отмывании средств.

https://ria.ru/20220804/yanukovich-1807363903.html

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в мире, виктор янукович, украина, всеукраинский банк развития, вооруженные силы украины