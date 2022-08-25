https://ria.ru/20220825/vzaimodeystvie-1812151764.html

Тверская область и Роскосмос намерены наращивать взаимодействие

Тверская область и Роскосмос намерены наращивать взаимодействие - РИА Новости, 25.08.2022

Тверская область и Роскосмос намерены наращивать взаимодействие

Тверская область и Роскосмос намерены наращивать взаимодействие в области регионального машиностроения, образовательных программ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:40

2022-08-25T17:40

2022-08-25T17:40

тверская область

игорь руденя

роскосмос

юрий борисов (роскосмос)

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ТВЕРЬ, 25 авг - РИА Новости. Тверская область и Роскосмос намерены наращивать взаимодействие в области регионального машиностроения, образовательных программ, сообщает пресс-служба регионального правительства.Об этом договорились в четверг на встрече в Твери губернатор региона Игорь Руденя и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов, который посетил промышленные площадки региона, в том числе Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ)."У нас действует несколько предприятий Роскосмоса, которые активно работают по разным направлениям. Корпорация также занимается подготовкой кадров, вопросами технологической модернизации. В Тверской области созданы специальные территории экономического развития, которые могут стать партнерами в реализации новых проектов Роскосмоса. Также готовы расширить проекты по образовательным и профильным программам", – сказал на встрече Руденя.В настоящее время намечен ряд направлений развития взаимодействия Тверской области с Роскосмосом, в том числе в интересах отечественной ракетно-космической отрасли, регионального машиностроения.В Тверской области работают предприятия, входящие в госкорпорацию "Роскосмос" - это завод "Звезда", центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения в городе Твери (ЦКБ). По проектам инженеров ЦКБ на Тверском вагоностроительном заводе, начиная с конца 1950-х годов производится специализированный железнодорожный транспорт для перевозки ракетно-космической техники."В настоящее время ЦКБ участвует в разработке вагонов последнего поколения такого транспорта для нужд как космической отрасли, так и РЖД. Это позволяет ТВЗ укреплять позиции лидера отечественного вагоностроения, выпускать современную и конкурентную продукцию", - отметили в пресс-службе.Среди других направлений сотрудничества региона и Роскосмоса – использование космического мониторинга в разных сферах, в том числе для повышения контроля в лесном комплексе. Использование разработанных на основе данных космического мониторинга геоинформационных сервисов позволяет вести контроль за целевым использованием лесного фонда, сельскохозяйственных земель, разработкой карьеров, строительством и состоянием объектов инфраструктуры.

https://ria.ru/20220823/byudzhet-1811609293.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, роскосмос, юрий борисов (роскосмос)