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Тверская область и Роскосмос намерены наращивать взаимодействие
Тверская область и Роскосмос намерены наращивать взаимодействие - РИА Новости, 25.08.2022
Тверская область и Роскосмос намерены наращивать взаимодействие
Тверская область и Роскосмос намерены наращивать взаимодействие в области регионального машиностроения, образовательных программ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:40
2022-08-25T17:40
2022-08-25T17:40
тверская область
игорь руденя
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
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ТВЕРЬ, 25 авг - РИА Новости. Тверская область и Роскосмос намерены наращивать взаимодействие в области регионального машиностроения, образовательных программ, сообщает пресс-служба регионального правительства.Об этом договорились в четверг на встрече в Твери губернатор региона Игорь Руденя и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов, который посетил промышленные площадки региона, в том числе Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ)."У нас действует несколько предприятий Роскосмоса, которые активно работают по разным направлениям. Корпорация также занимается подготовкой кадров, вопросами технологической модернизации. В Тверской области созданы специальные территории экономического развития, которые могут стать партнерами в реализации новых проектов Роскосмоса. Также готовы расширить проекты по образовательным и профильным программам", – сказал на встрече Руденя.В настоящее время намечен ряд направлений развития взаимодействия Тверской области с Роскосмосом, в том числе в интересах отечественной ракетно-космической отрасли, регионального машиностроения.В Тверской области работают предприятия, входящие в госкорпорацию "Роскосмос" - это завод "Звезда", центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения в городе Твери (ЦКБ). По проектам инженеров ЦКБ на Тверском вагоностроительном заводе, начиная с конца 1950-х годов производится специализированный железнодорожный транспорт для перевозки ракетно-космической техники."В настоящее время ЦКБ участвует в разработке вагонов последнего поколения такого транспорта для нужд как космической отрасли, так и РЖД. Это позволяет ТВЗ укреплять позиции лидера отечественного вагоностроения, выпускать современную и конкурентную продукцию", - отметили в пресс-службе.Среди других направлений сотрудничества региона и Роскосмоса – использование космического мониторинга в разных сферах, в том числе для повышения контроля в лесном комплексе. Использование разработанных на основе данных космического мониторинга геоинформационных сервисов позволяет вести контроль за целевым использованием лесного фонда, сельскохозяйственных земель, разработкой карьеров, строительством и состоянием объектов инфраструктуры.
https://ria.ru/20220823/byudzhet-1811609293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, роскосмос, юрий борисов (роскосмос)
Тверская область, Игорь Руденя, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос)
ТВЕРЬ, 25 авг - РИА Новости. Тверская область и Роскосмос намерены наращивать взаимодействие в области регионального машиностроения, образовательных программ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Об этом договорились в четверг на встрече в Твери
губернатор региона Игорь Руденя
и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос
" Юрий Борисов
, который посетил промышленные площадки региона, в том числе Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ).
"У нас действует несколько предприятий Роскосмоса, которые активно работают по разным направлениям. Корпорация также занимается подготовкой кадров, вопросами технологической модернизации. В Тверской области созданы специальные территории экономического развития, которые могут стать партнерами в реализации новых проектов Роскосмоса. Также готовы расширить проекты по образовательным и профильным программам", – сказал на встрече Руденя.
В настоящее время намечен ряд направлений развития взаимодействия Тверской области с Роскосмосом, в том числе в интересах отечественной ракетно-космической отрасли, регионального машиностроения.
В Тверской области работают предприятия, входящие в госкорпорацию "Роскосмос" - это завод "Звезда", центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения в городе Твери (ЦКБ). По проектам инженеров ЦКБ на Тверском вагоностроительном заводе
, начиная с конца 1950-х годов производится специализированный железнодорожный транспорт для перевозки ракетно-космической техники.
"В настоящее время ЦКБ участвует в разработке вагонов последнего поколения такого транспорта для нужд как космической отрасли, так и РЖД
. Это позволяет ТВЗ
укреплять позиции лидера отечественного вагоностроения, выпускать современную и конкурентную продукцию", - отметили в пресс-службе.
Среди других направлений сотрудничества региона и Роскосмоса – использование космического мониторинга в разных сферах, в том числе для повышения контроля в лесном комплексе. Использование разработанных на основе данных космического мониторинга геоинформационных сервисов позволяет вести контроль за целевым использованием лесного фонда, сельскохозяйственных земель, разработкой карьеров, строительством и состоянием объектов инфраструктуры.