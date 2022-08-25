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Выставки EcwaExpo и WasteEcoExpo пройдут в Москве

Выставки EcwaExpo и WasteEcoExpo пройдут в Москве - РИА Новости, 25.08.2022

Выставки EcwaExpo и WasteEcoExpo пройдут в Москве

С 13 по 15 сентября в "Крокус Экспо" будут проходить выставки оборудования и технологий в сфере водоснабжения и водоотведения, а также обращения с отходами,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:54

2022-08-25T16:54

2022-08-25T16:54

общество

россия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. С 13 по 15 сентября в "Крокус Экспо" будут проходить выставки оборудования и технологий в сфере водоснабжения и водоотведения, а также обращения с отходами, сообщили организаторы.На выставке EcwaExpo будет представлено оборудование для промышленной водоподготовки, водоотведения и водоочистки, очистки сточных вод, системы обеззараживания воды, комплексы очистки газов и другие технологии.А оборудование для всех этапов обращения с отходами можно будет увидеть на выставке WasteEcoExpo. Посетители смогут познакомиться с современными технологиями в этой сфере – от сбора мусора до рекультивации полигонов, увидеть механизмы очистки воздуха, воды и загрязненных территорий, а также зеленые технологии.В рамках выставок пройдет и деловая часть: участники обсудят инфраструктурные проекты в сфере экологии, цифровые решения в ЖКХ, а также особенности реконструкции старых и строительство новых очистных сооружений в условиях импортозамещения – на примере Байкала.Специалисты также поднимут вопросы, связанные с импортным оборудованием для объектов обращения с ТКО, новыми методами повышения эффективности строительства экологических объектов и трансформацией рынка отходов.Технологии национальных производителей и компаний из дружественных стран являются основным ядром экспозиции. Свои разработки и продукцию представят более 200 участников из России, Китая и других зарубежных стран, готовых к сотрудничеству.Выставки EcwaExpo и WasteEcoExpo объединят профессионалов различных отраслей промышленного производства и представителей органов власти, что позволит максимально эффективно и в кратчайшие сроки наладить новые связи, сбытовые цепочки и решить актуальные вопросы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия